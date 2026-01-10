English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  हृतिकवर प्रेम करणं म्हणजे मरणयात्रा... या महिला खासदाराशी अफेअरपासून तर ब्रेकअपपर्यंतच्या चर्चांनी वळवल्या होत्या सर्वांच्या नजरा

'हृतिकवर प्रेम करणं म्हणजे मरणयात्रा...' या पोस्टने एकेकाळी सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या. नाईट पार्टीमधील फोटो समोर आल्यावर हा किस्सा खूपच चिघळला होता. सध्या खासदार असलेल्या या अभिनेत्रीचं ह्रतिकसोबतचं रिलेशनशिप खरं तर ब्रेकअपनंतर खूप गाजलं होतं. 

Updated: Jan 10, 2026, 05:07 PM IST
Hrithik Roshan: बॉलीवूडमधील सर्वात लोकप्रिय अभिनेत्यांपैकी एक असलेल्या हृतिक रोशनला वेगळी ओळख करून देण्याची गरज नाही. अभिनय, फिटनेस आणि डान्समुळे एकेकाळी तो सतत चर्चेत असायचा. मात्र गेल्या काही वर्षांत हृतिक त्याच्या चित्रपटांपेक्षा जास्त वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत राहिला आहे. सध्या तो अभिनेत्री आणि गायिका सबा आझाद हिच्यासोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे. याआधी त्याचा सुझान खानसोबत विवाह झाला होता, पण नंतर दोघांचा घटस्फोट झाला. सुझानसोबतच्या नात्याच्या आधी आणि नंतरही हृतिकचं नाव अनेक प्रसिद्ध अभिनेत्रींसोबत जोडलं गेलं.

हृतिकच्या आयुष्यातील सर्वात वादग्रस्त नातं म्हणजे अभिनेत्री कंगना राणौतसोबत जोडलेलं नाव. कंगना सध्या भाजपची महिला खासदार आहे आणि तिने अनेकदा हृतिकसोबतच्या कथित नात्यावर उघडपणे भाष्य केलं आहे. कंगनाने दिलेल्या मुलाखतींमधून हे प्रकरण अधिकच गाजलं. तिच्या वक्तव्यांमुळे बॉलीवूडमध्ये मोठी खळबळ उडाली होती. कंगनाच्या मते, हृतिकवर प्रेम करणं तिच्यासाठी अत्यंत वेदनादायक अनुभव होता आणि त्या नात्यामुळे तिला मानसिक त्रास सहन करावा लागला.

या रिलेशनशिपच्या चर्चा सुरू झाल्या तेव्हा हृतिक विवाहित होता आणि त्याला 2 मुलं होती. त्यामुळे या अफेअरच्या बातम्यांचा थेट परिणाम त्याच्या वैवाहिक आयुष्यावर झाला, असंही अनेकदा म्हटलं गेलं. एका खास पार्टीतील काही फोटो सोशल मीडियावर लीक झाल्यानंतर हृतिक आणि कंगनाच्या नात्याच्या चर्चांना अधिक बळ मिळालं. त्या फोटोंमध्ये दोघेही खूप जवळचे आणि रोमँटिक मूडमध्ये दिसत होते, ज्यामुळे अफवांना खतपाणी मिळालं.

ब्रेकअपनंतर कंगनाने एका मुलाखतीत तिच्या भावना व्यक्त करत सांगितलं होतं की तिला त्या नात्यात अपमान, दुःख आणि मानसिक तणाव सहन करावा लागला. तिने अनेक गंभीर आरोपही केले. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात हृतिक रोशनने कायमच मौन पाळलं. त्याने कधीही कंगनासोबतच्या कथित नात्यावर थेट प्रतिक्रिया दिली नाही.

हे सगळं असतानाच हृतिक आणि कंगना यांनी ‘Krrish 3’ या सुपरहिट चित्रपटात एकत्र काम केलं होतं. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर मोठा यशस्वी ठरला आणि दोघांची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री प्रेक्षकांना खूप आवडली. वैयक्तिक आयुष्यात वाद असले तरी, पडद्यावर मात्र ही जोडी एक काळ प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली होती. आजही हृतिक-कंगना प्रकरण बॉलीवूडमधील सर्वात गाजलेल्या कथांपैकी एक मानलं जातं.

