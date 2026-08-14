बॅालिवूडचा अभिनेता हृतिक रोशन आणि सबा आझाद यांचे नाते सोशल मिडियावर उघडपणे दोघांनीही जाहीर केले होते. दोघेही एकमेकांना बऱ्याच काळापासून डेट करत आहेत. आता दोघांचाही ब्रेकअपच्या चर्चा सोशल मिडियावर सुरु आहेत आणि त्यामुळे सोशल मिडियावर सगळीकडे धूमाकुळ घातला आहे. पण या अफवा का सुरु झाल्या आणि नक्की यामागचं कारण काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा. हृतिक रोशन एका डेटिंग ॲपवर असल्याचा दावा केला जात आहे त्याचे कारण म्हणजेच सध्या स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडियावर फिरत आहेत. तथापि, या व्हायरल वृत्तांबाबत हृतिक रोशन किंवा सबा आझाद या दोघांकडूनही कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही.
अभिनेत्याला डेटिंग ॲपवर पाहून अनेकांना धक्का बसला. या बातमीवर अभिनेत्याकडून कोणतीही तात्काळ प्रतिक्रिया आलेली नाही. सेलिब्रिटींच्या डेटिंग ॲप्सच्या वापराची प्रकरणे अनेकदा समोर आली आहेत. उर्वशी रौतेलाने यापूर्वी एका मुलाखतीत दावा केला होता की, हृतिक आणि आदित्य रॉय कपूर डेटिंग ॲप्सवर सक्रिय होते. तथापि, हे प्रोफाइल अलीकडील आहे की जुने, याची आम्ही पुष्टी करू शकत नाही. काहींनी सुचवले आहे की ते जुने असू शकते, तर इतरांचा दावा आहे की हे अभिनेत्याचे नवीन खाजगी प्रोफाइल आहे. यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती नाही त्यामुळे याची आम्ही पुष्टी करू शकत नाही.
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राया (पूर्वीचे डेटिंग ॲप, आताचे सोशल नेटवर्किंग ॲप) यावरील एका प्रोफाइलचा स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या प्रोफाइलमध्ये हृतिक रोशनचा फोटो असून, प्रोफाइल बायोमध्ये 'अभिनेता/निर्माता/उद्योजक' असे लिहिले आहे. हे प्रोफाइल खरे आहे की खोटे, हे आम्ही निश्चितपणे सांगू शकत नाही, पण ते सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. सोशल मीडिया वापरकर्ते त्यावर प्रतिक्रिया देत आहेत. एका वापरकर्त्याने लिहिले, "भारताचा शोएब मलिक." दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले, "भावा, जर हृतिक रोशनला डेटिंग ॲपची गरज असेल, तर आपलं काय?" अशा अनेक प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांच्या समोर आल्या आहेत.
अभिनेत्याच्या प्रेमजीवनाबद्दल बोलायचे झाल्यास, सुझॅन खानसोबत घटस्फोट झाल्यानंतर सबा आझाद हृतिकच्या आयुष्यात आली. त्यांनी मे 2022 मध्ये त्यांच्या नात्याला दुजोरा दिला. ते अनेकदा कार्यक्रमांमध्ये आणि पार्ट्यांमध्ये एकत्र दिसतात. त्यांचे प्रेमळ फोटो इंस्टाग्रामवरही पाहता येतात. सबा व्यवसायाने अभिनेत्री आणि गायिका आहे. तिने अनेक चित्रपट आणि वेब शोमध्ये काम केले आहे.