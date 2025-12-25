English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • भावाच्या लग्नात ह्रतिक रोशनच्या मुलांचा जबरदस्त डान्स, प्रत्येक स्टेपची चाहत्यांमध्ये होतेय चर्चा, Video व्हायरल

भावाच्या लग्नात ह्रतिक रोशनच्या मुलांचा जबरदस्त डान्स, प्रत्येक स्टेपची चाहत्यांमध्ये होतेय चर्चा, Video व्हायरल

हृतिक रोशनच्या घरी सध्या सेलिब्रेशन सुरू आहे. त्याचा चुलत भाऊ ईशान रोशनने अलीकडेच लग्नगाठ बांधली आहे. दरम्यान हृतिक त्याच्या दोन्ही मुलांसह लग्नाला उपस्थित होता. या वेळी या बाप लेकांच्या डान्सचा व्हिडीओ पाहून चहते अवाक झाले आहेत. 

Updated: Dec 25, 2025, 02:45 PM IST
भावाच्या लग्नात ह्रतिक रोशनच्या मुलांचा जबरदस्त डान्स, प्रत्येक स्टेपची चाहत्यांमध्ये होतेय चर्चा, Video व्हायरल

अभिनेता हृतिक रोशनच्या घरी सध्या लग्नाचे वातावरण आहे. त्याचा चुलत भाऊ ईशान रोशनचे लग्न झाले. हृतिक त्याच्या कुटुंबासह लग्नाला उपस्थित होता. त्याची प्रेयसी सबा आझाद देखील त्याच्या दोन्ही मुलांसह उपस्थित होती. एका कार्यक्रमात हृतिकने त्याच्या दोन्ही मुलांसोबत भन्नाट डान्स केला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये हृतिकची दोन्ही मुलं रिहान आणि रिदान हुबेहुब वडिलांसारखाच (हृतिक) डान्स करत आहेत. त्यांच्या डान्स स्टेप्स आणि हावाभाव पाहुन चाहते अवाक झाले.

Add Zee News as a Preferred Source

व्हिडीओ क्लिप सोशल मीडियावर ट्रेंडिंग
सोशल मीडियावर एक डान्स व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. त्यात हृतिक ह्रेहान, हृधान आणि सबासोबत नाचताना दिसत आहे. त्याची भाची सुरानिका सोनी आणि चुलत बहीण पश्मीना रोशन देखील त्याच्यासोबत डान्स फ्लोअरवर सहभागी झाली होती. व्हिडिओमध्ये हृतिक 'इश्क तेरा तडपावे' या गाण्यावर नाचत आहे. या वेळी हृतिक काळ्या रंगाच्या पोशाखात दिसत आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

हृतिक रोशनला त्याच्या मुलांसोबत नाचताना पाहून चाहत्यांना आनंदाचा धक्का बसला. त्यांच्यावर सर्वत्र कौतुकाचा वर्षाव होत असून एका नेटकऱ्याने लिहिले, "हृतिक रोशनच्या मुलांना सर्व चांगल्या गोष्टी वारशाने मिळाल्या आहेत." दुसऱ्याने लिहिले, "रोशन बंधू फक्त नाचत नाहीत, तर ते स्टेजवर आग लावतात! ते ईशानच्या लग्नात खरोखरच शोस्टॉपर होते." यांसारख्या असंख्य कमेंन्ट्स चाहते करत आहेत. 

सुझान खानची अर्स्लान गोनीसोबत ऍन्ट्री
हृतिक रोशनची माजी पत्नी सुझान खान देखील त्याच्या चुलत भावाच्या लग्नाला उपस्थित होती. सुझान तिचा प्रियकर अर्स्लान गोनीसोबत पोहोचली होती. दोघांचा एकत्र व्हिडिओही समोर आला आहे.

About the Author
Tags:
Hrithik roshanHrithik Roshan sons performancestunning dance Of Rahan and rhidanTrending Reel Viral vedioह्रतिक रोशन

इतर बातम्या

Vaibhav Suryavanshi: शशी थरूरांनी केली वैभव सूर्यवंशीची सचि...

स्पोर्ट्स