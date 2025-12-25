Hrithik Roshan's Girlfriend Hospitalised: एकीकडे हृतिकचा डान्स, दुसरीकडे गर्लफ्रेंड हॉस्पिटलमध्ये! भावाच्या लग्नात नेमकं काय झालं?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  मनोरंजन
Saba Azad Hospitalised: हृतिकच्या लग्नात आनंदाचा वातावरण असताना सबा आझाद अचानक हॉस्पिटलमध्ये; चाहत्यांसाठी मोठा धक्का!

Updated: Dec 25, 2025, 02:32 PM IST
सध्या सगळीकडे लग्नसराईचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. मराठी मनोरंजनविश्वात अनेक कलाकारांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये लग्नगाठ बांधली आहे. अशातच आता बॉलिवूडमधील मोठ्या घराण्यात लग्नाची जोरदार लगबग पाहायला मिळाली. हृतिक रोशनचा चुलत भाऊ ईशान रोशन नुकतंच लग्नबंधनात अडकला असून, या ग्रँड सोहळ्यास बॉलिवूडच्या बड्या सेलेब्रिटींनी हजेरी लावली होती.

सोहळ्यातील फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर सध्या प्रचंड व्हायरल झाले आहेत. विशेषतः हृतिक रोशनचा त्याच्या मुलांसोबतचा डान्स व्हिडीओ पाहून सर्व उपस्थित पाहुणे स्तब्ध झाले आहेत. ईशान रोशन आणि ऐश्वर्या सिंह यांच्या लग्नात हृतिकने आपल्या दोन्ही मुलांसह स्टेजवर धमाकेदार डान्स केला. ‘ऑल ब्लॅक’ लूकमध्ये हृतिक नेहमीप्रमाणेच डॅशिंग दिसत होता. जेव्हा सुखबीरचं गाणं ‘इश्क तेरा तडपावे’ वाजलं, तेव्हा हृतिकला मोह आवरला नाही आणि त्याने आपल्या मुलांसोबत असा डान्स केला की लग्नातील सर्व पाहुणे थक्क झाले. हृतिकच्या चेहऱ्यावर भावाच्या लग्नाचा आनंद ओसंडून वाहत होता.

दरम्यान, हा आनंदाचा सोहळा सुरू असतानाच हृतिकच्या लेडी लव्ह सबा आझादबाबत धक्कादायक बातमी समोर आली. लग्नात सुरुवातीला सबा हृतिक आणि त्याच्या मुलांसोबत पॅप्ससमोर पोझ देताना दिसली, पण काही वेळाने ती अचानक सोहळ्यातून गायब झाली. चाहत्यांना सुरुवातीला वाटलं की ती कदाचित गडबडीत असेल, पण सत्य काही वेगळं होतं. सबाने आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर हॉस्पिटलमधील फोटो शेअर केला आहे, ज्यात ती ग्लुकोज चढवलेल्या अवस्थेत बेडवर झोपलेली दिसत आहे.

फोटोसोबत सबाने लिहिलंय, 'बाहेरचं खाणं खाऊ नका, प्लीज असं करू नका! या एका नॉटी बगमुळे माझ्या भावाचं लग्न हुकता हुकता वाचलं.' सध्या समजतंय की सबाला फूड पॉइजनिंग किंवा पोटाचं गंभीर इन्फेक्शन झाल्यामुळे तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करावं लागलं. सबाने चाहत्यांना सूचित केलं की स्वच्छतेची विशेष काळजी घ्या आणि बाहेरचं उघडं अन्न टाळा.

हृतिक रोशन आणि सबा आझाद गेल्या बऱ्याच काळापासून एकमेकांना डेट करत आहेत. हृतिक आता 52 वर्षांचा असून, सबा 40 वर्षांची आहे. वयातील 12 वर्षांच्या फरकामुळे अनेकदा त्यांना ट्रोल केलं जातं, पण या जोडीनं नेहमीच आपल्या केमिस्ट्रीने ट्रोलर्सना चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे. सुझैन खानपासून वेगळं झाल्यानंतर हृतिकच्या आयुष्यात सबा आझाद आली आणि गेल्या काही वर्षांपासून ते एकत्र वेळ घालवताना दिसत आहेत.

ही घटना सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. चाहत्यांनी सबाच्या प्रकृतीसाठी प्रार्थना केली असून, सोशल मीडियावर तिच्या आरोग्यासंदर्भात अनेक शुभेच्छा येत आहेत. हृतिकच्या चाहत्यांसाठी हा सोहळा आणि सबाची अचानक हॉस्पिटलमध्ये प्रवेश ही दोन्ही घटना एकत्रित धक्कादायक ठरली आहेत.

