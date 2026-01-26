English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
हृतिक रोशनच्या 52 व्या वयातील कुबड्या वापरण्याचं गुपित; वाचा अभिनेता काय सांगितलं ?

Hrithik Roshan's secret : हृतिक रोशनच्या कुबड्यांवर चाहत्यांकडून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. त्याने याबद्दल स्वतः खुलासा केला आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 26, 2026, 03:21 PM IST
बॉलिवूडचा हॅण्डसम हंक हृतिक रोशन आपल्या फिजिकल ट्रांस्फॉर्मेशन, फिटनेस आणि वैयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत असतो. त्याचे इमेज आणि स्टाइल्स नेहमीच त्याच्या चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय असतात. पण नुकतेच, त्याचे काही फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत, ज्यामध्ये तो कुबड्यांच्या मदतीने चालताना दिसला. हृतिकच्या या व्हिडिओने त्याच्या चाहत्यांच्या मनात चिंता व्यक्त केली, आणि तेव्हापासून प्रश्न उपस्थित होऊ लागले की, हृतिकला काही शारीरिक समस्या आहे का?

कुबड्यांच्या मदतीने चालणारा हृतिक - एक शारीरिक समस्या?

चित्रपट निर्माते गोल्डी बहलच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत हृतिक रोशनला कुबड्यांच्या सहाय्याने चालताना पाहून चाहत्यांना प्रश्न पडले. हृतिकच्या लुकने अनेकांना आश्चर्यचकित केले, कारण त्याच्या फिटनेस आणि शारीरिक क्षमता यासाठी तो ओळखला जातो. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या हृतिकच्या या व्हिडिओनंतर त्याच्या चाहत्यांना त्याच्या शारीरिक अवस्थेबद्दल चिंतेचा इशारा मिळाला. यावर प्रतिक्रिया देताना, हृतिकने स्वतःच इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करून त्याच्या शारीरिक समस्यांचे कारण स्पष्ट केले.

हृतिकचा खुलासा: 'माझ्या शरीराच्या प्रत्येक भागाला चालू/बंद करण्याचे बटण आहे'

52 वर्षीय हृतिक रोशनने इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली ज्यामध्ये त्याने स्पष्ट केले की, त्याच्या शरीराच्या काही भागांना विशिष्ट वेळी कुबड्यांची आवश्यकता असते. हृतिकने सांगितले, "माझ्या डाव्या पायाला कुबड्यांची आवश्यकता असते आणि कधीकधी माझा डावा खांदा आणि उजवा घोटा अचानक सक्रिय होतो, तर कधी ते काम करेनासा होतात." हृतिकने त्याच्या शरीराच्या "मूड" बद्दलदेखील मजेशीर पद्धतीने सांगितले की, कधी कधी त्याची जीभ देखील "डिनर" हा शब्द उच्चारण्यासाठी नकार देत असते.

अभिनेता हृतिकच्या या पोस्टमध्ये त्याने त्याच्या शारीरिक समस्यांचा स्वीकार केले आणि त्याच्या शरीराशी संबंधित अनुभव खुलेपणाने व्यक्त केले. हृतिकचे असे सार्वजनिकपणे शारीरिक समस्या स्वीकारणे आणि त्यावर खुलेपणाने चर्चा करणे एक दिलासा देणारे पाऊल होते, कारण यामुळे चाहत्यांना त्यांच्या आयुष्यातील सामान्य समस्यांसाठी त्यांना एक प्रकारचा सांत्वन मिळालं.

एक मजेशीर किस्सा: लंचची गडबड

हृतिकने त्याच्या इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये एक मजेशीर किस्सा शेअर केला ज्याने त्याच्या शारीरिक समस्यांना विनोदी पद्धतीने प्रस्तुत केलं. त्याने सांगितले की, "कल्पना करा, मी एका गंभीर सीनच्या शूटसाठी सेटवर आहे. माझी लाईन आहे, 'तुम्ही घरी जेवायला येणार का?' पण माझ्या जीभला रात्रभर जेवणाचे शब्द उच्चारण्यात अडचण येते, म्हणून मी त्यांना लंचसाठी आमंत्रित करतो, कारण सुदैवाने लंच बोलणं अजूनही शक्य आहे." हृतिकने अशा पद्धतीने त्याच्या शारीरिक अनुभवांना एक विनोदी वळण दिलं, ज्यामुळे त्याच्या चाहत्यांना एक हसवणारा आणि वास्तविक अनुभव मिळाला.

चिंतेची लाट - व्हायरल व्हिडिओ आणि चाहत्यांचे प्रश्न

गेल्या शनिवारी, हृतिक रोशनचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, ज्यामध्ये तो कुबड्यांच्या सहाय्याने चालताना दिसला. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर त्याच्या चाहत्यांनी हृतिकच्या शारीरिक स्थितीवर चिंता व्यक्त केली, पण त्याचवेळी त्याने या शारीरिक समस्यांचे कारण सांगून त्याच्या चाहत्यांची चिंता दूर केली. हृतिकचे इंस्टाग्राम पोस्ट त्याच्या चाहत्यांसाठी एक मोठा दिलासा होता, कारण त्याने त्याच्या समस्यांवर प्रगल्भतेने आणि विनोदी पद्धतीने भाष्य केले.

हृतिकच्या आगामी प्रोजेक्ट्स: 'क्रिश 4' आणि 'स्टॉर्म'

हृतिक रोशन सध्या "क्रिश 4" या चित्रपटामध्ये दिग्दर्शनात पदार्पण करण्याच्या तयारीत आहे. 2026 मध्ये या सिनेमाची शूटिंग सुरू होऊ शकते. "क्रिश" फ्रँचायझी हृतिकला एक चांगला चित्रपट करिअर देऊ शकली आहे आणि त्याच्या फॅन्सला अधिक जास्त जागरूक करत आहे. याशिवाय, हृतिक प्राइम व्हिडिओसाठी एक थ्रिलर सीरिजमध्ये देखील काम करत आहे, ज्याचे नाव "स्टॉर्म" असे सांगितले जात आहे. या सीरिजमध्ये हृतिक एका वेगळ्या भूमिकेत दिसणार आहे आणि त्याच्या प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.

ताज्या घडामोडी आणि प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया

हृतिक रोशनच्या शारीरिक समस्यांच्या बाबतीत त्याच्या प्रगल्भतेने आणि हास्यपूर्ण पद्धतीने या गोष्टी उघड केल्यावर चाहत्यांमध्ये एक सकारात्मक चर्चेला सुरुवात झाली आहे. त्याने जगाला हे शिकवले की, शारीरिक समस्यांवर हसून वागणे किंवा त्यांना खुलेपणाने स्वीकारणे हे खूप महत्त्वाचे आहे. त्याचा हा दृष्टिकोन त्याच्या फॅन्समध्ये प्रेरणा देणारा ठरला आहे.

हृतिक सध्या आरोग्याच्या बाबतीत काही समस्या भासत असतानाही, तो आगामी प्रोजेक्ट्सवर लक्ष केंद्रित करत आहे. त्याच्या या अडचणींवर मात करून तो पुन्हा आपल्या अभिनयातील कौशल आणि फिजिकल फिटनेसला एक नवीन दिशा देईल, अशी आशा चाहत्यांना आहे.

