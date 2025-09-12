हृता दुर्गुळेचा फक्त 3 महिन्यातच झाला ब्रेकअप; जाणून घ्या नेमकं काय घडलं होतं

मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री हृता दुर्गुळे सध्या तिच्या आगामी चित्रपटामुळे चर्चेत आली आहे. हृता आणि ललित प्रभाकर यांची प्रमुख भूमिका असलेला ‘आरपार’ हा सिनेमा १२ सप्टेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतरच या सिनेमाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. सोशल मीडियावरही या सिनेमाची चर्चा रंगताना दिसत आहे.
‘आरपार’च्या प्रमोशनच्या निमित्ताने हृता आणि ललित यांनी ‘जस्ट नील थिंग्स’ या लोकप्रिय युट्युब चॅनलवर मुलाखत दिली. या मुलाखतीत हृताला तिच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. त्यामध्ये तिच्या “पहिल्या प्रेमाविषयी” विचारलेला प्रश्न सर्वांचे लक्ष वेधून घेतो. हृता सुरुवातीला हसतच होती, मात्र तिने स्पष्ट शब्दांत उत्तर देत त्या काळातील एक मजेशीर आठवण शेअर केली.
हृता म्हणाली, 'मी आठवीत असताना एका मित्राने मला प्रपोज केलं होतं. ते खरं तर फोनवरचं नातं होतं. माझ्याकडे मोबाईल नव्हता, त्यामुळे आईच्या फोनवरून त्याच्याशी बोलायचे. एके दिवशी आईनेच मला रंगेहात पकडलं. त्यावेळी आम्हाला प्रेमाचं खरं स्वरूप माहीत नव्हतं. फक्त आकर्षण वाटायचं, म्हणून त्याला ‘प्रेम’ समजत होतो.' तिने पुढे सांगितलं की हे नातं फार काळ टिकले नाही. 'अवघ्या दोन-तीन महिन्यांतच हे नातं संपलं. तो मुलगा माझ्या शाळेतला नव्हता. आम्ही एका म्युच्युअल फ्रेंडमुळे भेटलो होतो,' असं ती म्हणाली.
हृता आणि ललितची जोडी प्रेक्षकांना आधीपासूनच आवडते. ट्रेलरमध्ये दाखवलेली त्यांची केमिस्ट्री प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली असून आता पडद्यावरही ती तितकीच प्रभावी ठरेल का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, हृताच्या या ‘पहिल्या प्रेमाच्या’ खुलाशामुळे सोशल मीडियावर हलकंफुलकं वातावरण तयार झालं आहे. अनेक चाहत्यांनी तिच्या प्रामाणिकपणाचं कौतुक केलं आहे.
FAQ
हृता दुर्गुळेने तिच्या पहिल्या प्रेमाविषयी काय सांगितलं?
हृताने सांगितलं की ती आठवीत असताना एका मुलाने तिला प्रपोज केलं होतं. हे नातं फोनवरचं होतं आणि फक्त २-३ महिन्यांत संपलं.
हृता दुर्गुळे सध्या कोणत्या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे?
ती आणि ललित प्रभाकर अभिनित ‘आरपार’ हा चित्रपट १२ सप्टेंबर रोजी रिलीज होत आहे.
'आरपार’च्या रिलीजसोबत अजून कोणता चित्रपट प्रदर्शित होत आहे?
त्याच दिवशी दिग्गज अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांचा ‘दशावतार’ हाही चित्रपट रिलीज होणार आहे.