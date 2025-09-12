English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Hruta Durgule: मराठी तसेच हिंदी इंडस्ट्रीमध्ये दमदार अभिनयाने आपली वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री हृता दुर्गुळे नेहमीच चर्चेत असते. प्रचंड चाहतावर्ग असलेल्या हृताने अलीकडेच आपल्या पहिल्या प्रेमाविषयी खुलासा केला.  

Intern | Updated: Sep 12, 2025, 12:59 PM IST
हृता दुर्गुळेचा फक्त 3 महिन्यातच झाला ब्रेकअप; जाणून घ्या नेमकं काय घडलं होतं

मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री हृता दुर्गुळे सध्या तिच्या आगामी चित्रपटामुळे चर्चेत आली आहे. हृता आणि ललित प्रभाकर यांची प्रमुख भूमिका असलेला ‘आरपार’ हा सिनेमा १२ सप्टेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतरच या सिनेमाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. सोशल मीडियावरही या सिनेमाची चर्चा रंगताना दिसत आहे.

प्रमोशनदरम्यान वैयक्तिक आयुष्याविषयी खुलासा

‘आरपार’च्या प्रमोशनच्या निमित्ताने हृता आणि ललित यांनी ‘जस्ट नील थिंग्स’ या लोकप्रिय युट्युब चॅनलवर मुलाखत दिली. या मुलाखतीत हृताला तिच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. त्यामध्ये तिच्या “पहिल्या प्रेमाविषयी” विचारलेला प्रश्न सर्वांचे लक्ष वेधून घेतो. हृता सुरुवातीला हसतच होती, मात्र तिने स्पष्ट शब्दांत उत्तर देत त्या काळातील एक मजेशीर आठवण शेअर केली.

आठवीतलं पहिलं प्रेम

हृता म्हणाली, 'मी आठवीत असताना एका मित्राने मला प्रपोज केलं होतं. ते खरं तर फोनवरचं नातं होतं. माझ्याकडे मोबाईल नव्हता, त्यामुळे आईच्या फोनवरून त्याच्याशी बोलायचे. एके दिवशी आईनेच मला रंगेहात पकडलं. त्यावेळी आम्हाला प्रेमाचं खरं स्वरूप माहीत नव्हतं. फक्त आकर्षण वाटायचं, म्हणून त्याला ‘प्रेम’ समजत होतो.' तिने पुढे सांगितलं की हे नातं फार काळ टिकले नाही. 'अवघ्या दोन-तीन महिन्यांतच हे नातं संपलं. तो मुलगा माझ्या शाळेतला नव्हता. आम्ही एका म्युच्युअल फ्रेंडमुळे भेटलो होतो,' असं ती म्हणाली.

प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला

हृता आणि ललितची जोडी प्रेक्षकांना आधीपासूनच आवडते. ट्रेलरमध्ये दाखवलेली त्यांची केमिस्ट्री प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली असून आता पडद्यावरही ती तितकीच प्रभावी ठरेल का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, हृताच्या या ‘पहिल्या प्रेमाच्या’ खुलाशामुळे सोशल मीडियावर हलकंफुलकं वातावरण तयार झालं आहे. अनेक चाहत्यांनी तिच्या प्रामाणिकपणाचं कौतुक केलं आहे.

