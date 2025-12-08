धर्मेंद्र यांच्या निवासस्थानी चाहत्यांची मोठी गर्दी; सनी-बॉबी देओलच्या निर्णयाची सर्वत्र प्रशंसा

बॉलिवूड इंडस्ट्रीतील दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांचा आज (8 डिसेंबर) 90 वा जन्मदिन साजरा केला जात आहे. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच, 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी, धर्मेंद्र यांनी आपले अखेरचे श्वास मुंबईतील जुहू येथील निवासस्थानी घेतले. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण चित्रपटसृष्टी आणि चाहत्यांना मोठा धक्का बसला होता. धर्मेंद्र यांच्या अंत्यसंस्कारात चाहत्यांना सहभागी होण्याची संधी मिळाली नव्हती आणि त्यांची अंत्ययात्राही काढण्यात आलेली नव्हती. यामुळे त्यांच्या दोन मुलांवर, सनी आणि बॉबी देओलवर अनेकांकडून टीका झाली होती. अनेक चाहते आणि फॅन्स सोशल मीडियावर त्यांना श्रद्धांजली देण्याची मागणी करत होते, पण घराबाहेर मोठी गर्दी टाळण्यासाठी कुटुंबीयांनी संयम राखला.
आज धर्मेंद्र यांच्या जन्मदिनी सनी आणि बॉबी देओल यांनी चाहत्यांसाठी जुहू येथील घराचे दरवाजे खुले केले आहेत. खुद्द सनी आणि बॉबी देओल चाहत्यांचे हात जोडून स्वागत करताना दिसत आहेत. त्यांनी चाहत्यांशी संवाद साधत, फोटो आणि शुभेच्छा स्वीकारल्या. जुहू येथील धर्मेंद्र यांच्या घराबाहेर देशभरातून आलेल्या चाहत्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. अनेकांनी त्यांना अक्षरश 'बॉलीवूडचा हिरो' म्हणून अभिवादन केले. धर्मेंद्र यांचे अंत्यविधी मुंबईतील विलेपार्ले येथील पवनहंस स्मशानभूमीवर पार पडले. या वेळी फक्त काही मोजके बॉलिवूड सेलिब्रिटी उपस्थित होते. त्यानंतर सनी-बॉबी देओल आणि हेमा मालिनी यांनी स्वतंत्रपणे शोकसभा आयोजित केली होती. धर्मेंद्र यांच्या अंत्यविधीबाबत अनेक चाहत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. अनेकांनी म्हटले होते की, 'चाहत्यांना त्यांना अखेरचं पाहण्याची संधी मिळायला हवी होती.'
अभिनेता सलमान खान यांनी धर्मेंद्र यांच्या अंत्यविधीबाबत ‘बिग बॉस 19’च्या ग्रँड फिनालेमध्ये मत व्यक्त करताना सांगितले, 'कुटुंबीयांनी अत्यंत आदरपूर्वक सर्व नियोजन केले. प्रत्येक अंत्यविधी आणि शोकसभा अशाच पद्धतीने पार पडायला हवी. सनी, बॉबी आणि संपूर्ण कुटुंबीयांना यासाठी सलाम! जीवनात असे आदर्श उदाहरण आपणास दिसायला हवे.' आजच्या या विशेष दिवशी, धर्मेंद्र यांच्या चाहत्यांसाठी घरावरील भेट ही भावनिक आणि ऐतिहासिक ठरत आहे. जुहूतील घरात वडिलांच्या आठवणींची सुसंवादित वातावण तयार आहे. चाहत्यांनी त्यांच्या आवडत्या अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या आठवणींना साजरं करण्यासाठी हजारो किलोमीटर प्रवास करून उपस्थिती नोंदवली आहे.
सनी आणि बॉबी देओल यांनी चाहत्यांसाठी घरात खास व्यवस्था केली असून, चाहत्यांनी फुलांची माळ, फोटो, आणि शुभेच्छा देऊन अभिवादन केले. अनेक चाहत्यांनी त्यांच्या भावनिक पोस्ट्स सोशल मीडियावर शेअर केल्या आहेत. धर्मेंद्र यांच्या चाहत्यांसाठी हा दिवस एका उत्सवासारखा ठरत आहे. आजच्या दिवशी बॉलिवूड आणि चाहत्यांसाठी धर्मेंद्र यांच्या आठवणींना उजाळा मिळाला आहे. जुहू येथील घर आणि त्याभोवतीची गर्दी, प्रेम आणि श्रद्धा यांच्या संगमाचे प्रतिक बनली आहे. धर्मेंद्र यांच्या चाहत्यांनी हा दिवस त्यांच्या आयुष्यातील एक अविस्मरणीय क्षण म्हणून अनुभवला.
FAQ
धर्मेंद्र यांच्या 90 व्या जन्मदिनी काय खास घडले?
धर्मेंद्र यांच्या 90 व्या जन्मदिनी, त्यांच्या मुलांनी सनी आणि बॉबी देओल यांनी चाहत्यांसाठी जुहू येथील घराचे दरवाजे खुले केले. चाहत्यांनी त्यांना हात जोडून स्वागत केले आणि संवाद साधला.
धर्मेंद्र यांच्या अंत्यविधीबाबत काय प्रतिक्रिया आहे?
धर्मेंद्र यांचे अंत्यविधी विलेपार्ले येथील पवनहंस स्मशानभूमीवर पार पडले. त्यावेळी फक्त काही मोजके सेलिब्रिटी उपस्थित होते, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये नाराजी होती. सनी आणि बॉबी देओल यांनी चाहत्यांसाठी आज घर खुले केले, ज्यामुळे चाहत्यांची इच्छा पूर्ण झाली.
सनी आणि बॉबी देओल यांनी या निर्णयाबाबत काय सांगितले?
सनी आणि बॉबी देओल यांनी चाहत्यांचे स्वागत करताना हात जोडून त्यांना आभार मानले. त्यांनी चाहत्यांशी संवाद साधला आणि धर्मेंद्र यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी त्यांच्या या निर्णयाचे कौतुक केले आहे.