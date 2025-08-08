रक्षाबंधनापूर्वी बॉलिवूडच्या प्रसिद्ध अभिनेत्रीच्या चुलत भावाची हत्या, नेमकं काय घडलं?

Actress Brother Murdered: रक्षाबंधनाच्या एक दिवस आधीच बॉलिवूड अभिनेत्री हुमा कुरेशीचा चुलत भाऊ आसिफ कुरेशीचा दिल्लीतील निजामुद्दीन परिसरात खून झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. पार्किंगसंदर्भात झालेल्या किरकोळ वादातून हा प्रकार गुरुवारी रात्री सुमारे 11 वाजताच्या दरम्यान जंगपुरा भोगल बाजार लेन येथे घडला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आसिफ कुरेशी आपल्या घराच्या मुख्य गेटसमोर उभी असलेली स्कूटी हटविण्यास सांगत होता. यावरून त्याचा शेजाऱ्यांशी वाद झाला. हा वादामध्ये काही वेळानंतर शिवीगाळ आणि नंतर या वादाचे रुपांतर थेट हाणामारीत झाले. यावेळी शेजारी असणाऱ्या व्यक्तीने थेट आसिफ कुरेशीवर धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला. यामध्ये आसिफ जखमी झाला. त्याला गंभीर जखमी अवस्थेत तातडीने जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले.
आसिफ कुरेशीची पत्नी सैनाज कुरेशी हिने सांगितले की, पार्किंगसंदर्भात यापूर्वीही शेजाऱ्यांसोबत अनेकदा भांडण झाले होते. मात्र, गुरुवारी रात्री आसिफ कामावरून घरी परतला असता त्याने पाहिले की शेजाऱ्यांनी पुन्हा घराच्या गेटसमोर स्कूटी उभी केली आहे. ही स्कूटी पाहून आसिफ त्यांनी स्कूटी हटविण्यास सांगितली. मात्र, त्याच वेळी शेजारी आसिफवर भडकले आणि त्यांनी त्याला शिवीगाळ केली आणि नंतर धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला.
सध्या या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून अधिक तपास सुरू केला आहे. काही संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून या प्रकरणाची पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे. दिल्लीतील निजामुद्दीन परिसरात घडलेल्या या घटनेने खळबळ उडाली आहे.
