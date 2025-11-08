नवरा मुस्लिम पण हिंदू पद्धतीने का झालं जरीन खान यांच्यावर अंत्यसंस्कार?

बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेते संजय खान यांच्या पत्नी आणि अभिनेता झायेद खान आणि हृतिक रोशन यांची माजी पत्नी सुझान खान यांची आई झरीन खान यांचे 7 नोव्हेंबर रोजी निधन झाले. वयाशी संबंधित गुंतागुंतीमुळे त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांचे मुंबईत निधन झाले. झरीन खान यांचे अंत्यसंस्कार करण्यात आले, ज्यात हृतिक रोशन, जॅकी श्रॉफ, बॉबी देओल आणि गौरी खान सारख्या सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली.
अंत्यसंस्काराचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर चाहते थोडे गोंधळले. झरीन खान यांचे अंत्यसंस्कार हिंदू पद्धतीने करण्यात आले. ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी, संजय खान मुस्लिम आहे, तर झरीन खान पारशी होत्या. परिणामी, पारशी परंपरेनुसार त्यांचा अंत्यसंस्कार डोखमेनाशिनी (अंत्यसंस्कार) ने करण्यात आला. या परंपरेनुसार, मृतदेह शांततेच्या टॉवरवर ठेवला जातो आणि गिधाडे त्यावर खातात. ही प्रथा आता जवळजवळ बंद झाली आहे. यामुळे, आता अंतिम संस्कार किंवा दफन करण्याची परंपरा पाळली जाते.
त्यांच्या मृत्यूपूर्वी, झरीन खानने हिंदू पद्धतीने अंत्यसंस्कार करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. कारण त्यांच्या कुटुंबाचे आडनाव कात्रक होते. यामुळे तिचा तिच्या जीवनावर विश्वास निर्माण झाला आणि लग्नानंतरही तिने इस्लाम धर्म स्वीकारला नाही. म्हणूनच, जरीन खानच्या कुटुंबाने आणि तिचा मुलगा झायेद खानने त्यांच्या आईच्या शेवटच्या इच्छेचे पालन केले आणि हिंदू रितीरिवाजांनुसार अंतिम संस्कार केले.
जरीन खान यांचा पती मुस्लिम असूनही तिचा अंत्यसंस्कार हिंदू रितीरिवाजांनुसार का करण्यात आला?. जरीन खान यांचा अंत्यसंस्कार झायेद खानने हिंदू रितीरिवाजांनुसार केला, ज्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. आईच्या अंत्यसंस्कारात झायेद खान भावूक जरीन खानच्या अंत्यसंस्काराचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. ज्यामध्ये झायेद खान अंतिम संस्कार करताना भावुक होताना दिसत आहे. त्याची बहिणी देखील रडताना दिसत आहेत. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर चाहते देखील खूप भावुक झाले आहेत.