English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दोनदा घटस्फोट झाल्याने पतीच्या व्हर्जिनीटीवर प्रश्न, अभिनेत्रीने सोडलं मौन म्हणाली, 'मी तरी कुठे...'

मराठमोळी अभिनेत्री नेहा पेंडसेने शार्दुल सिंग व्यासशी लग्न केल्यानंतर ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. लोकांनी तिच्यावर पैशांसाठी लग्न केल्याचा आरोप केला. नेहाने ट्रोलर्सना उत्तर दिले की...

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 16, 2025, 10:29 PM IST
दोनदा घटस्फोट झाल्याने पतीच्या व्हर्जिनीटीवर प्रश्न, अभिनेत्रीने सोडलं मौन म्हणाली, 'मी तरी कुठे...'
I am also not Virgin Marathi Actress Neha Pendse slams troller

सिनेसृष्टीमध्ये असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांचा घटस्फोट झाला आहे. किंवा काही जणांनी घटस्फोटीत व्यक्तीशी लग्न केलं आहे. कलाकारांना त्यांच्या खासगी आयुष्यावरुन अनेकदा ट्रोल देखील करण्यात आलं आहे. 'भाभी जी घर पर है' या टीव्ही शोमधील गोरी मेम म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या नेहा पेंडसेने २०२० मध्ये शार्दुल सिंग व्यासशी लग्न केले होते, ज्याचा यापूर्वी दोनदा घटस्फोट झाला होता. लग्नानंतर नेहाला सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात आले आणि लोकांनी तिच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायला सुरुवात केली.

अनेकांनी म्हटले की तिने पैशासाठी घटस्फोटित महिलेशी लग्न केले. पण नेहाने धाडसाने ट्रोलर्सना उत्तर दिले आणि म्हटले की ती स्वतः कुमारी नाही, तिचेही तीन वेळा ब्रेकअप झाले आहे. नेहाने सांगितले की शार्दुलने कधीही तिच्यापासून काहीही लपवले नाही आणि तिला त्याच्या मागील नात्यांबद्दल आणि मुलांबद्दल सर्व काही माहित आहे. तिने स्पष्टपणे सांगितले की प्रेम आणि लग्न करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी धाडसाची आवश्यकता असते आणि तिने तेच केले. नेहाच्या या विचारसरणीने लोकांना शिकवले की नात्यांमध्ये प्रामाणिकपणा आणि समजूतदारपणा सर्वात महत्वाचा असतो.

टीव्ही इंडस्ट्रीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री नेहा पेंडसेने २०२० मध्ये बिझनेसमन शार्दुल सिंग बयासशी लग्न केले. हे लग्न खास बनले कारण हे नेहाचे पहिले लग्न होते, तर तिच्या पतीने यापूर्वी दोनदा घटस्फोट घेतला होता. या लग्नाची बातमी येताच, नेहा सोशल मीडियावर ट्रोल होऊ लागली. लोकांनी तिच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि वेगवेगळ्या गोष्टी बोलू लागल्या.

अनेक ट्रोलर्सनी नेहावर पैशासाठी घटस्फोटित महिलेशी लग्न केल्याचा आरोप केला. नेहाने याचे अगदी स्पष्ट उत्तर दिले. एका मुलाखतीत ती म्हणाली - "लोक म्हणतात की शार्दुल घटस्फोटित आहे, पण मीही व्हर्जिन नाही. माझे तीन वेळा ब्रेकअप देखील झाले आहे. तर मीही कुमारी नाही का?" नेहाचे हे विधान सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि तिने ट्रोलर्सना चोख उत्तर देऊन सर्वांचे मन जिंकले.

नेहाने असेही सांगितले की शार्दुलने कधीही तिच्यापासून काहीही लपवले नाही. तिला त्याच्या मागील लग्नांबद्दल आणि मुलांबद्दल आधीच सर्वकाही माहित होते. तिच्यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रामाणिकपणा आणि एकत्र राहण्याचा हेतू. "किमान शार्दुलला त्याच्या प्रिय व्यक्तीशी लग्न करण्याचे धाडस होते." - नेहाचे हे विधान समाजाच्या विचारसरणीच्या भीतीने आपल्या निर्णयांपासून मागे हटणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी प्रेरणादायी आहे.

नेहा पेंडसे यांनी सिद्ध केले की भूतकाळातील चुका किंवा जीवनातील अनुभवांमुळे कोणीही कमी पडत नाही. प्रत्येकाला दुसरी संधी मिळाली पाहिजे. तिने हे देखील दाखवून दिले की एक स्त्री समाजाची काळजी न करता स्वतःचे निर्णय घेऊ शकते आणि तिचे नातेसंबंध टिकवून ठेवू शकते.

About the Author
Tags:
neha pendseनेहा पेंडसेनेहा पेंडसे बातमीनेहा पेंडसे नवरानेहा पेंडसे लग्न

इतर बातम्या

Ahilyanagar Crime: बायको नांदायला येत नसल्याच्या नैराश्यात...

महाराष्ट्र बातम्या