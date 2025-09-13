'मी आता आधीपेक्षा जास्त आनंदी आहे…' समंथा रुथ प्रभूचा खुलासा; दोन वर्षांत फक्त एकाच सिनेमावर करते काम !

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री समंथा रुथ प्रभू (Samantha Ruth Prabhu) ही नेहमीच चर्चेत असते. तिच्या चित्रपटांबरोबरच तिचं वैयक्तिक आयुष्यही प्रेक्षक आणि चाहत्यांसाठी चर्चेचा विषय ठरतं. सध्या समंथा दिग्दर्शक राज निदीमोरु याच्यासोबत रिलेशनशिपमध्ये असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. 2022 मध्ये राजचा पत्नीपासून घटस्फोट झाल्यानंतर त्याचं नाव समंथासोबत जोडले जाऊ लागलं. अनेकदा ते दोघे हातात हात घालून फिरताना दिसले असून, त्यामुळे त्यांच्या नात्याबद्दल कुतूहल निर्माण झालं आहे. याचसोबत समंथा गेल्या काही काळापासून मायोसायटिस (Myositis) या गंभीर आजाराशी झुंज देत आहे. या आजारामुळे तिच्या करिअरवर परिणाम झाला असला तरी ती सतत सकारात्मक राहण्याचा प्रयत्न करत आहे. नुकतीच ती एका खास इव्हेंटमध्ये सहभागी झाली आणि या वेळी तिने तिच्या हेल्थ जर्नी आणि फिल्म इंडस्ट्रीतील अनुभवांबद्दल मोकळेपणाने भाष्य केलं.
समंथा म्हणाली 'करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात मी वर्षाला किमान पाच सिनेमे करायचे. कारण त्यावेळी असं समजलं जायचं की, एक यशस्वी अभिनेत्री व्हायचं असेल, तर वर्षाला अनेक चित्रपट करणे, त्यापैकी एक ब्लॉकबस्टर मिळवणे आणि टॉप 10 अभिनेत्रींमध्ये स्थान मिळवणे हेच महत्त्वाचं आहे. त्याचबरोबर मोठ्या मल्टिनॅशनल ब्रँड्ससोबत करार करणे हे देखील यशाचं मापदंड मानलं जायचं. पण आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे.' ती पुढे म्हणाली 'सध्या माझा दोन वर्षांत एकच सिनेमा येतो. मी कोणत्याही 'टॉप लिस्ट'मध्ये नाही, माझ्याकडे १००० कोटींचा बिग बजेट प्रोजेक्टही नाही. तरीदेखील आज मी स्वतःला जास्त समाधानी आणि खुश समजते. माझं यश आता इतरांच्या मापदंडावर मोजलं जात नाही.' समंथा कबुल करते की कधीकाळी तिने स्वतःला खूप दबावाखाली टाकलं होतं. 'प्रत्येक शुक्रवार माझ्यासाठी खूप अवघड असायचा. त्या दिवशी बॉक्स ऑफिसचा निकाल ठरवायचा की मी किती महत्त्वाची आहे. मला सतत असं वाटायचं की उद्या कोणी येईल आणि माझी जागा घेईल. त्या काळात मी खूप कमजोर झाले होते. मात्र आज मी त्या धावपळीपासून दूर आहे आणि माझ्या मानसिक शांततेला प्राधान्य देते.'
समंथा सध्या मायोसायटिस या आजारावर उपचार घेत आहे. हा स्नायूंशी संबंधित आजार असून, तो शरीराची ताकद कमी करतो. काही काळ तिला शारीरिकदृष्ट्या खूप अडचणींना सामोरं जावं लागलं होतं. पण समंथा या सर्वांवर मात करून पुन्हा एकदा नव्या जोमानं काम सुरू करण्यासाठी सज्ज आहे. चाहत्यांकडून तिला सतत आधार आणि प्रेम मिळतं. तिच्या आजाराविषयी जेव्हा ती सोशल मीडियावर बोलली, तेव्हा हजारो फॅन्सनी तिला धीर देणारे संदेश पाठवले.
समंथाचा शेवटचा प्रोजेक्ट होता ‘सिटाडेल’ (Citadel) या वेब सीरिजचा हिंदी व्हर्जन, ज्यात ती अभिनेता वरुण धवनसोबत दिसली होती. ही सीरिज फारशी यशस्वी ठरली नाही. मात्र या प्रोजेक्टदरम्यान दिग्दर्शक राज निदीमोरुसोबत तिच्या अफेअरच्या चर्चांना उधाण आलं. आज समंथा करिअरच्या शर्यतीत मागे राहण्यापेक्षा आयुष्याचा खरा आनंद घेण्यावर भर देतेय. ती तिच्या हेल्थ, मानसिक शांतता आणि निवडक प्रोजेक्ट्सवर लक्ष केंद्रीत करत आहे. तिचा हा प्रामाणिक आणि सकारात्मक दृष्टिकोन चाहत्यांना नक्कीच प्रेरणा देणारा आहे.
