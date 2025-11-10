English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मी विवाहित, पण तू माझ्यासोबत राहा…'; चित्रपट निर्मात्याची रेणुका शहाणेंकडे विचित्र मागणी

अभिनेत्री रेणुका शहाणेने तिच्या आयुष्यातील सर्वात धक्कादायक घटनेबद्दल सांगितलं आहे. एका निर्मात्याने तिच्याकडे विचित्र मागणी केली होती. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 10, 2025, 03:51 PM IST
सुरभि ही मालिका आणि हम आपके है कौन या चित्रपटातून अभिनेत्री रेणुका शहाणे घरात घरात पोहोचल्यात. नुकताच एका मुलाखतीत तिने तिच्या आयुष्यातील धक्कादायक घटनेबद्दल खुलासा केला आहे. एका निर्मात्याने तिच्याकडे विचित्र मागणी केली होती, ज्याबद्दल ऐकून आईलाही मोठा धक्का बसला होता. 

काय म्हणाल्यात रेणुका शहाणे? 

रेणुका शहाणे यांनी झूमशी दिलेल्या मुलाखती सांगितलं की, एका प्रकल्पासाठी त्यांना साइन करण्याच्या बहाण्याने चित्रपट निर्मात्याने घरी बोलावलं होतं. या भयानक घटनेबद्यादल सांगताना अभिनेत्री म्हणाल्यात की, 'एक निर्माता अनेक वर्षांपूर्वी माझ्या घरी येत होता. तो मला भेटण्यासाठी माझ्या घरी आला होता. आणि त्यांनी मला एक प्रस्ताव दिला होता, की मी विवाहित आहे, पण तू माझ्यासोबत राहा. तू माझ्या ब्रँडची ॲम्बेसेडर हो. मी तुला दर महिन्याला स्टायपेंड देईन.' या घटनेबद्दल सांगताना अभिनेत्री भावूक झाल्या होत्या. 

रेणुका शहाणे यांना निर्मात्याने त्यांच्यासोबत राहण्यास सांगितलं होतं. रेणुका पुढे म्हणाल्यात की, 'त्यांचा साड्यांचा उद्योग होता, मी तुम्हाला दरमहा स्टायपेंड देईन आणि आपण एकत्र राहू… मी आणि माझी आई आश्चर्याने एकमेकांकडे पाहत होतो. मला वाटतं की त्यानंतर जे घडले ते जास्त महत्त्वाचे होतं. हे ऐकून मी आणि माझी आईला मोठा धक्काच बसला होता. त्या घटनेनंतर मी ते कॅम्पेन न करण्याचा निर्णय घेतला.'

रेणुका यांनी अशा घटनांचा महिलांवर होणारा परिणामवरही भाष्य केलं. रेणुका यांनी पुढे सांगितलं की, 'अशा परिस्थितीत कलाकारांकडे दोनच पर्याय असतात. गप्प राहायचं किंवा काम सोडून द्यायचं. जर तुम्ही विरोध केला तर तुम्हाला प्रोजेक्टमधून बाहेर काढलं जातं. बऱ्याचदा पैसे दिले जात नाहीत. उलट पीडितेलाच दोष दिला जातो. एक ग्रुप असतो जो अशा लोकांना प्रोटेक्शन देत असतो.' 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

