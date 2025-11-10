'मी विवाहित, पण तू माझ्यासोबत राहा…'; चित्रपट निर्मात्याची रेणुका शहाणेंकडे विचित्र मागणी

सुरभि ही मालिका आणि हम आपके है कौन या चित्रपटातून अभिनेत्री रेणुका शहाणे घरात घरात पोहोचल्यात. नुकताच एका मुलाखतीत तिने तिच्या आयुष्यातील धक्कादायक घटनेबद्दल खुलासा केला आहे. एका निर्मात्याने तिच्याकडे विचित्र मागणी केली होती, ज्याबद्दल ऐकून आईलाही मोठा धक्का बसला होता.
रेणुका शहाणे यांनी झूमशी दिलेल्या मुलाखती सांगितलं की, एका प्रकल्पासाठी त्यांना साइन करण्याच्या बहाण्याने चित्रपट निर्मात्याने घरी बोलावलं होतं. या भयानक घटनेबद्यादल सांगताना अभिनेत्री म्हणाल्यात की, 'एक निर्माता अनेक वर्षांपूर्वी माझ्या घरी येत होता. तो मला भेटण्यासाठी माझ्या घरी आला होता. आणि त्यांनी मला एक प्रस्ताव दिला होता, की मी विवाहित आहे, पण तू माझ्यासोबत राहा. तू माझ्या ब्रँडची ॲम्बेसेडर हो. मी तुला दर महिन्याला स्टायपेंड देईन.' या घटनेबद्दल सांगताना अभिनेत्री भावूक झाल्या होत्या.
रेणुका शहाणे यांना निर्मात्याने त्यांच्यासोबत राहण्यास सांगितलं होतं. रेणुका पुढे म्हणाल्यात की, 'त्यांचा साड्यांचा उद्योग होता, मी तुम्हाला दरमहा स्टायपेंड देईन आणि आपण एकत्र राहू… मी आणि माझी आई आश्चर्याने एकमेकांकडे पाहत होतो. मला वाटतं की त्यानंतर जे घडले ते जास्त महत्त्वाचे होतं. हे ऐकून मी आणि माझी आईला मोठा धक्काच बसला होता. त्या घटनेनंतर मी ते कॅम्पेन न करण्याचा निर्णय घेतला.'
रेणुका यांनी अशा घटनांचा महिलांवर होणारा परिणामवरही भाष्य केलं. रेणुका यांनी पुढे सांगितलं की, 'अशा परिस्थितीत कलाकारांकडे दोनच पर्याय असतात. गप्प राहायचं किंवा काम सोडून द्यायचं. जर तुम्ही विरोध केला तर तुम्हाला प्रोजेक्टमधून बाहेर काढलं जातं. बऱ्याचदा पैसे दिले जात नाहीत. उलट पीडितेलाच दोष दिला जातो. एक ग्रुप असतो जो अशा लोकांना प्रोटेक्शन देत असतो.'