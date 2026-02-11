English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • ‘मी Boyfriend बनवणारी मुलगी नाही,’ रिंकू राजगुरूने रिलेशनशिपवर स्पष्ट मत व्यक्त करत थेट सांगितलं

‘मी Boyfriend बनवणारी मुलगी नाही,’ रिंकू राजगुरूने रिलेशनशिपवर स्पष्ट मत व्यक्त करत थेट सांगितलं

Rinku Rajguru on having a Boyfriend: नुकत्याच कार्यक्रमात रिंकू राजगुरूने बॉयफ्रेंडबाबत केलेले विधान वादग्रस्त ठरले.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 11, 2026, 08:41 AM IST
‘मी Boyfriend बनवणारी मुलगी नाही,’ रिंकू राजगुरूने रिलेशनशिपवर स्पष्ट मत व्यक्त करत थेट सांगितलं

मराठी चित्रपटसृष्टीतील सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रिंकू राजगुरू सध्या तिच्या आगामी चित्रपट ‘पुन्हा साडे माडे तीन’ मुळे चर्चेत आहे. सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी रिंकू अनेक माध्यमांशी संवाद साधत आहे आणि चाहत्यांसमोर आपले विचार मांडत आहे. अशाच एका कार्यक्रमादरम्यान तिने बॉयफ्रेंडबाबत थेट भाष्य केले, ज्यामुळे तिचं वक्तव्य सध्या सोशल मीडियावर गाजत आहे.

चाहत्यांची उत्सुकता

रिंकू राजगुरूचा चाहतावर्ग खूप मोठा आहे, त्यामुळे तिच्या वैयक्तिक आयुष्याकडे नेहमीच लक्ष वेधले जाते. चाहत्यांना नेहमीच हा प्रश्न पडतो बॉयफ्रेंड कोण आहे? तिने लग्न कधी करणार? यावरही चर्चा सातत्याने रंगते. रिंकूचं नाव पूर्वी आकाश ठोसरसोबत जोडले गेले होते, पण त्यांनी स्पष्ट केलं की ते फक्त चांगले मित्र आहेत.

भाडिपा शोमध्ये रिंकूचं वक्तव्य

‘भाडिपा’च्या एका कार्यक्रमात रिंकूने बॉयफ्रेंडबाबत स्पष्ट मत मांडलं. तिने सांगितले, 'मी बॉयफ्रेंड बनवणारी मुलगी नाही. डायरेक्ट नवरा पाहिजे आपल्याला.' तिच्या या विधानामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि चर्चेला चालना मिळाली आहे.

शोच्या फॉरमॅटनुसार, समोर बसलेल्या तीन मुलांना रिंकू सेटवरील गंमतीसकट काही गोष्टी सांगते, त्यात काही खोट्या असतात आणि मुलांना हे ओळखायचे असते. कार्यक्रमादरम्यान रिंकूने सांगितले, 'मी सेटवर अभिनय पण करते, स्वयंपाक पण करते. मी सेटवर सगळ्यांना जेऊ घातलंय. मला बघून मुलं विहिरीत उडी मारतात. माझे डोळे खूप खतरनाक आहेत, डोळ्यात बघू नकोस, प्रेमात पडशील. भल्या भल्यांची वाट लागलीय.'

सेटवरील कामगिरी आणि उत्साह

रिंकूने याआधीही मुलाखतींमध्ये सांगितलेले आहे की, तिला अभिनयाबरोबरच सेटवरील सर्व कामात सहभाग घेणे आवडते. ती स्वतः सेटवर गुणी असल्याचं आणि मेहनत करणारी असल्याचं सांगते. तिच्या कामाबद्दलची उत्सुकता आणि जोश चाहत्यांना नेहमीच भावतो.

वैयक्तिक आयुष्याबाबत स्पष्ट मत

रिंकूने नेहमीच स्पष्ट केले आहे की तिला कसा नवरा हवा, याबाबत ती ठाम आहे. तिचे हे थेट आणि स्पष्ट विधान चाहत्यांसाठी नेहमीच आकर्षक ठरते आणि तिच्या व्यक्तिमत्त्वाची खरी झलक देते.

चाहत्यांचा प्रतिसाद

तिच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर तिच्या चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला आहे. काहींनी तिच्या थेट आणि प्रामाणिक मताचे कौतुक केले, तर काहींनी तिच्या विनोदी अंदाजाने दिलेल्या प्रतिसादांचा आनंद घेतला.

अशा प्रकारे रिंकू राजगुरूने केवळ तिच्या आगामी चित्रपटाचीच नाही, तर वैयक्तिक आयुष्याबाबत देखील चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण केली आहे, आणि तिचा थेट, प्रामाणिक अंदाज चाहत्यांना नेहमीच आकर्षित करतो.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

