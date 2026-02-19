'मी मराठीतला एकमेव कलाकार...', प्रसाद ओकच्या शिरपेचात मानाचा तुरा, रचला विश्वविक्रम

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
Prasad Oak : दोन विश्वविक्रमांत प्रसाद ओकचा समावेश; भावना व्यक्त करत म्हणाला...  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 19, 2026, 07:14 AM IST
मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी अभिमानाचा क्षण ठरावा अशी कामगिरी अभिनेते प्रसाद ओक यांनी केली आहे. त्यांनी नुकतीच चाहत्यांसोबत एक आनंदाची बातमी शेअर केली असून त्यांच्या नावाची दोन जागतिक विक्रमांमध्ये अधिकृत नोंद करण्यात आली आहे. २०२२ साली प्रदर्शित झालेल्या धर्मवीर – मुक्काम पोस्ट ठाणे या चित्रपटासाठी मिळालेल्या अभूतपूर्व यशामुळे हा मान त्यांना मिळाला आहे.

‘धर्मवीर’ची ऐतिहासिक यशोगाथा

१३ मे २०२२ रोजी प्रदर्शित झालेल्या ‘धर्मवीर – मुक्काम पोस्ट ठाणे’ या चित्रपटाने प्रदर्शना पासूनच प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळवला. ठाण्यातील लोकप्रिय शिवसेना नेते आनंद दिघे यांच्या आयुष्यावर आधारित या चित्रपटात प्रसाद ओक यांनी मुख्य भूमिका साकारली होती. त्यांच्या अभिनयातील ताकद, संवादफेक आणि व्यक्तिरेखेतील समर्पण यामुळे हा सिनेमा चर्चेचा विषय ठरला.

चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवरही उल्लेखनीय कामगिरी करत अनेक विक्रम प्रस्थापित केले. समीक्षकांनी त्यांच्या अभिनयाचं विशेष कौतुक केलं, तर प्रेक्षकांनीही त्यांना भरभरून प्रेम दिलं.

पुरस्कारांची अक्षरशः बरसात

‘धर्मवीर’मधील भूमिकेसाठी प्रसाद ओक यांना त्या वर्षात सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचे अनेक पुरस्कार मिळाले. विविध चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये त्यांचा सतत गौरव होत राहिला. स्वतः प्रसाद यांनी सांगितल्याप्रमाणे, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पुरस्कार मिळण्याचा अनुभव त्यांच्यासाठी नवा होता.

इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये ते म्हणाले, “अनेक वर्षे मी या सन्मानाची वाट पाहत होतो. काही वेळा अपेक्षा असूनही पुरस्कार मिळत नव्हते. पण ‘धर्मवीर’मुळे एकामागून एक पुरस्कार मिळत गेले. वर्ष संपल्यानंतर लक्षात आलं की त्या वर्षातील जवळपास सर्व महत्त्वाचे पुरस्कार मला याच चित्रपटासाठी मिळाले आहेत.”

दुहेरी विश्वविक्रम

या उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेत India Book of Records तसेच इंग्लंडस्थित Global Book of Excellence या दोन्ही संस्थांनी त्यांच्या नावाची अधिकृत नोंद केली आहे. एका वर्षात, एकाच चित्रपटासाठी सर्वाधिक पुरस्कार मिळवणारा मराठीतील एकमेव अभिनेता म्हणून प्रसाद ओक यांची नोंद करण्यात आली आहे.

मराठी चित्रपटसृष्टीत एखाद्या अभिनेत्याच्या नावावर असा विक्रम नोंदवला जाणे ही दुर्मीळ बाब मानली जाते. त्यामुळे हा क्षण केवळ प्रसाद ओक यांच्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण मराठी उद्योगासाठी अभिमानास्पद ठरला आहे.

कृतज्ञतेची भावना

या यशाबद्दल बोलताना प्रसाद ओक यांनी निर्माते मंगेश देसाई, दिग्दर्शक प्रवीण तरडे तसेच ‘धर्मवीर’च्या संपूर्ण टीमचे मनःपूर्वक आभार मानले. पुरस्कार देणाऱ्या सर्व संस्थांचे आणि विशेषतः प्रेक्षकांचे त्यांनी ऋण व्यक्त केले.

“एका मराठी चित्रपटामुळे हा क्षण माझ्या वाट्याला आला, याचा मला नितांत अभिमान आहे. गुरुवर्य आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाशिवाय हे शक्य नव्हतं. मी त्यांचा कायम ऋणी आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी भावना व्यक्त केल्या.

प्रसाद ओक यांच्या या दुहेरी विश्वविक्रमामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीचा लौकिक आणखी उंचावला असून, चाहत्यांकडून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

