मी तुमची सर्वात मोठी फॅन, फक्त एकदाच… श्रद्धा कपूरने कोणाला ऑफर दिली?

बॉलिवूडच्या महानायक अमिताभ बच्चन यांचे "कौन बनेगा करोडपती" (KBC) हे शो मागील दोन दशकांपासून भारतीय टेलिव्हिजनचा अविभाज्य भाग बनले आहे. प्रत्येक हंगामात या शोचे होस्टिंग करत, अमिताभ बच्चन यांनी एक प्रगल्भ आणि प्रेरणादायक व्यक्तिमत्व म्हणून आपली छाप सोडली आहे. "केबीसी" शोने नुसते प्रसिद्धी मिळवली नाही, तर त्याच्या माध्यमातून अनेक सामान्य लोकांना यश आणि संपत्तीही मिळवण्याची संधी दिली आहे.
अशा या चर्चेत असलेल्या शोमध्ये प्रत्येक स्पर्धकाचं एक वेगळं लक्ष वेधून घेतं. काही स्पर्धक जेव्हा हॉटसीटवर बसतात, तेव्हा त्यांचे विचार आणि शब्द हे प्रेक्षकांसाठी मजेदार ठरतात. अशाच एका स्पर्धकाने "केबीसी"च्या हॉटसीटवर बसून एक अनोखी इच्छा व्यक्त केली, आणि तोही आपल्या फॅन असलेल्या अभिनेत्री श्रद्धा कपूरला संधी देऊन.
'केबीसी'च्या सेटवर एक स्पर्धक त्याच्या जीवनातील सर्वात मोठ्या इच्छा व्यक्त करत होता. तो सांगत होता की, त्याला श्रद्धा कपूरचा मोठा फॅन आहे आणि त्याची इच्छा आहे की, एकदा तो श्रद्धाशी कॉफी डेटवर जाऊन तिच्या सोबत वेळ घालवावा. 'माझ्या सगळ्या मित्रांना आणि कुटुंबाला हे माहित आहे की, मी श्रद्धा कपूरचा खूप मोठा फॅन आहे. मला खात्री आहे की माझ्यापेक्षा अधिक कोणीतरी श्रद्धाचा फॅन असू शकत नाही. सर, मी एक छोटीशी गोष्ट सांगू इच्छितो, पण मला एकदाच श्रद्धाजींना डेटवर नेऊन कॉफी पिण्याची इच्छा आहे,' असे त्याने अमिताभ बच्चन यांना सांगितले.
या मजेदार आणि हलक्या विनोदाने शोचे वातावरण एकदम आनंददायक बनवले. त्यावर अमिताभ बच्चन यांनी विचारले, 'श्रद्धा कपूरचे वडील कोण आहेत? तुम्हाला माहीत आहे ना?' त्यावर स्पर्धकाने लगेच उत्तर दिलं, 'हो सर, श्रद्धाजींचे वडील म्हणजे शक्ती कपूर, जे 'क्राइममास्टर गोगो' म्हणूनही ओळखले जातात.' स्पर्धकाचे हे उत्तर ऐकून अमिताभ बच्चन हसले आणि ते म्हणाले, 'तुम्ही जर श्रद्धा हा शो बघत असाल, तर तुम्ही त्याच्या ऑफरचा विचार करून कॉफी पिण्यासाठी तुमच्यासोबत जाऊ शकता.'
अमिताभ बच्चन यांच्या हसऱ्या उत्तरानंतर स्पर्धकाच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसून आला. त्याने बिग बींचे आभार मानले आणि त्याचे एक छोटेसे हसू सर्वांना दिसले. हे संवाद सर्वात अधिक मजेदार आणि प्रेमळ ठरले, आणि याची क्लिप लगेचच सोनी टीव्हीच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर करण्यात आली. क्लिप पाहून अनेक चाहत्यांनी ताबडतोब आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आणि ती व्हायरल झाली.
त्यानंतर श्रद्धा कपूरने याच संवादावर आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर प्रतिक्रिया दिली. तिने लिहिले, '@amitabhbachchan सर, मी तुमची सर्वात मोठी फॅन आहे. मी तुमच्यासोबत सर्वात पहिले कॉफी पिण्यासाठी येणार.' श्रद्धा कपूरने पुढे लिहिलं, 'तुम्ही प्रत्येक गोष्ट उत्तम दर्जाची, प्रतिष्ठित आणि सुंदर बनवू शकता. तुम्ही जगातील सर्वोत्तम यजमान (होस्ट) आहात.' यामुळे तिच्या चाहत्यांनाही आनंद झाला, कारण श्रद्धा कपूरने आपल्या 'केबीसी' होस्टसाठी इतके प्रेम आणि कौतुक व्यक्त केले.
श्रद्धा कपूर आणि अमिताभ बच्चन यांचे एक खास नाते आहे. श्रद्धा कपूरने 2010 मध्ये 'तीन पत्ती' या चित्रपटाद्वारे बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले, ज्यामध्ये अमिताभ बच्चनही प्रमुख भूमिकेत होते. या चित्रपटाच्या शूटिंग दरम्यान, श्रद्धा आणि अमिताभ यांच्यात एक सजीव आणि आदरयुक्त संबंध निर्माण झाला. "तीन पत्ती"नंतरही अनेक चित्रपटांमध्ये अमिताभ आणि श्रद्धा एकत्र दिसले आहेत, ज्यामुळे त्यांचे नाते अधिक मजबूत झाले आहे.
श्रद्धा कपूर सध्या 'स्त्री 2' या हॉरर-कॉमेडी चित्रपटात झळकत आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर ब्लॉकबस्टर ठरला आहे आणि श्रद्धाच्या अभिनयाची खूप प्रशंसा करण्यात आली आहे.
'केबीसी'च्या हॉटसीटवरील या मजेदार आणि चतुर संवादामुळे सोशल मीडियावर एक नवा ट्रेंड तयार झाला आहे. श्रद्धा कपूर आणि अमिताभ बच्चन यांच्या या संवादाने चाहत्यांच्या हृदयात एक वेगळीच जागा निर्माण केली आहे. इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर या संवादाची चर्चा चांगलीच होऊ लागली आहे.
याच दरम्यान, बॉलिवूडच्या दिग्गज कलाकारांमधील अशी मैत्री आणि विनोदाची आदानप्रदान ही एक सुंदर गोष्ट ठरली आहे. बिग बींच्या आणि श्रद्धा कपूरच्या या मजेदार संवादामुळे "केबीसी" शोमध्ये एक वेगळीच ऊर्जा आणि आनंद पसरला आहे.