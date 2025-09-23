'मी तुमचा मोठा चाहता...', रितेश देशमुखने प्रसाद ओकचं केलं कौतुक; गंमतीत म्हणाला...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता प्रसाद ओक आपल्या करिअरमधील 100वा सिनेमा साकारत असल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. या विशेष क्षणावर रितेश देशमुखने प्रसाद ओकला मनापासून शुभेच्छा दिल्या आणि त्याच्या कामाचे कौतुक केले. 

Updated: Sep 23, 2025, 04:42 PM IST
मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता प्रसाद ओकचा आगामी सिनेमा ‘वडापाव’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. विशेष म्हणजे हा प्रसादचा करिअरमधील 100 वा सिनेमा असून त्यासाठी अनेक वर्षांची मेहनत आणि सातत्य पाहायला मिळाले आहे. प्रसादने मराठी टेलिव्हिजन आणि सिनेसृष्टीत दर्जेदार कामगिरी केली आहे. अनेक सुपरहिट मालिकांमध्ये काम केल्यानंतर त्याने सिनेमातही आपली छाप सोडली आहे, आणि आज त्याचा शतकगाठ पूर्ण होत आहे.‘वडापाव’च्या ट्रेलर लाँच कार्यक्रमाला अभिनेता रितेश देशमुख उपस्थित होता . या वेळी रितेशने प्रसाद ओकसाठी मनमोहक कौतुक व्यक्त केले. रितेश म्हणाला, 'प्रसादजी 100 सिनेमे पूर्ण केलीत, आतापर्यंत 3 सिनेमे बघायला मिळाले. म्हणजे जवळपास वर्षाला 10 सिनेमे. आज शतक मारल्याबद्दल खूप अभिनंदन. तुमचं नाव आणि काम संपूर्ण महाराष्ट्राला माहित आहे. पण मी तुमचा मोठा चाहता आहे. तुमचं काम प्रचंड आवडतं. लेखक, दिग्दर्शक, अभिनय सर्व काही उत्कृष्ट आहे आणि ते ‘वडापाव’मध्येही दिसतं.' रितेशच्या कौतुकपर शब्दांनी प्रसाद भारावून गेला आणि त्याने रितेशचे आभार मानले. एव्हीके पिक्चर्सने हा क्षण त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया पेजवर शेअर केला आहे. ट्रेलरमध्ये प्रेक्षकांना कौटुंबिक नात्यांचे गोड–तिखट वळण, हास्याची खमंग फोडणी आणि भावनिक प्रसंगांचा स्पर्श अनुभवायला मिळतो. हा सिनेमा हसवतानाच काही वेळा डोळ्यात पाणी आणतो, तसेच नातेसंबंधांबाबत नव्याने विचार करायला भाग पाडतो, असे ट्रेलर पाहूनच जाणवत आहे. ‘वडापाव’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रसाद ओकनेच केले असून, हा सिनेमा एबी इंटरनॅशनल फिल्म्स एलएलपी, मर्ज एक्सआर स्टुडिओ, व्हिक्टर मुव्हीज लिमिटेड, अमेय विनोद खोपकर एंटरटेनमेंट आणि मोहसीन खान प्रस्तुत करीत आहेत. चित्रपट सिनेमॅटिक किडा बॅनरअंतर्गत निर्मित असून, निर्माते आहेत अमित बस्नेत, प्रजय कामत, स्वाती खोपकर आणि निनाद नंदकुमार बत्ती, तर सहनिर्माते तबरेझ एम. पटेल आणि सानीस खाकुरेल आहेत. छायाचित्रण दिग्दर्शक संजय मेमाणे, तर लेखन सिद्धार्थ साळवी यांनी केले आहे. चित्रपटातील कलाकारांमध्ये प्रसाद ओक, अभिनय बेर्डे, गौरी नलावडे, रसिका वेंगुर्लेकर, शाल्व किंजवडेकर, रितिका श्रोत्री, समीर शिरवाडकर, सिद्धार्थ साळवी, अश्विनी देवळे-किन्हीकर आणि सविता प्रभुणे यांचा समावेश आहे. हा सिनेमा २ ऑक्टोबरपासून प्रेक्षकांना सिनेमागृहात पाहायला मिळणार आहे.

A post shared by Itsmajja Marathi (@itsmajja.marathi)

FAQ
‘वडापाव’ सिनेमाचे विशेष कारण काय आहे?
‘वडापाव’ हा प्रसाद ओकचा करिअरमधील 100 वा सिनेमा आहे. हा सिनेमासाठी त्याची मेहनत आणि सातत्य याचा साक्षात्कार आहे. या सिनेमातून प्रेक्षकांना कौटुंबिक नात्यांचे गोड–तिखट वळण, हास्य आणि भावनिक प्रसंग अनुभवायला मिळतील.

रितेश देशमुखने प्रसाद ओकसाठी काय म्हटले?
‘वडापाव’च्या ट्रेलर लाँचवेळी रितेश देशमुख म्हणाले, “प्रसादजी 100 सिनेमे पूर्ण केलीत. तुमचं नाव आणि काम संपूर्ण महाराष्ट्राला माहित आहे, पण मी तुमचा मोठा चाहता आहे. लेखक, दिग्दर्शक, अभिनय सर्व काही उत्कृष्ट आहे आणि ते ‘वडापाव’मध्येही दिसतं.'

‘वडापाव’ सिनेमाची टीम कोणती आहे आणि कब रिलीज होणार?
या सिनेमाचे दिग्दर्शन प्रसाद ओकने केले असून, एबी इंटरनॅशनल फिल्म्स, मर्ज एक्सआर स्टुडिओ, व्हिक्टर मुव्हीज लिमिटेड, अमेय विनोद खोपकर एंटरटेनमेंट आणि मोहसीन खान प्रस्तुत आहेत. छायाचित्रण संजय मेमाणे, लेखन सिद्धार्थ साळवी यांनी केले आहे. या सिनेमात प्रसाद ओकसह अनेक कलाकार आहेत आणि हा सिनेमा २ ऑक्टोबरपासून प्रेक्षकांना सिनेमागृहात पाहायला मिळणार आहे.

