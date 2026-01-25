'मुल होऊ शकत नव्हतं, म्हणून ती मला...' प्रसिद्ध अभिनेत्रीने सांगितला धक्कादायक अनुभव

सिनेविश्व आणि अभिनय क्षेत्र हे नेहमीच एक विचित्र आणि संघर्षपूर्ण ठरते. या क्षेत्रातील कलाकारांसाठी प्रत्येक दिवस नवे आव्हान घेऊन येतो. समाजाच्या नियमांचे पालन करत, परंपरांचे पालन करत, त्यातच कलाकारांना आपल्या करिअरमध्ये यश मिळवायचं असतं. पण, महिलांसाठी हा संघर्ष आणखी कठीण असतो. याच संघर्षावर एक प्रसिद्ध अभिनेत्री माही विजने तिच्या आयुष्यातील एक भयानक अनुभव उघड केला आहे.
माही विज, जी छोट्या पडद्यावर खूप प्रसिद्ध आहे आणि सोशल मीडियावरही खूप सक्रिय असते, हिने 'द मेल फेमिनिस्ट' ला दिलेल्या मुलाखतीत आपल्या जीवनातील भयंकर संघर्ष आणि वागणुकीबद्दल सांगितले आहे. तिने स्पष्ट केले की, तिला सुरुवातीला मुल होण्यास अडचण येत होती आणि अनेक वर्षांच्या प्रयत्नानंतर, तिला आयव्हीएफच्या माध्यमातून मुलगी मिळाली.
माही विजने सांगितले की, पाच वर्षांच्या प्रयत्नानंतर तिला मुलगी झाली, परंतु तिच्या या अनुभवाला समाजाची काही विशेष वाईट वागणूक मिळाली होती. 'मुल होण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली, पण मुलीचे सुख थोड्या वेळासाठीच अनुभवता आलं. मुल होण्यासाठी मला अनेक वेळा टोमणे, आणि अपशकुनी समजले जात होते. लोकांनी मला अपशकुनी म्हणून ओळखले आणि ओटी भरण्याच्या कार्यक्रमांना देखील नाकारले. लोकांना वाटायचं की, मुल न होणं म्हणजे मी अपशकुनी आहे,' असं माही विजने सांगितलं.
माही विजची कहाणी खूप गहिर्या भावनांनी भरलेली आहे. तिने आपल्या जीवनातील त्या कठीण काळाबद्दल खुलासा केला. "माझ्या आयुष्यात दोन जुळे बाळं झाली होती, पण ते जगू शकले नाहीत. त्या वेळी माझं मन खूप मोडलं होतं. लोकांपासून आणि समाजापासून मिळालेली ती वाईट वागणूक खूपच त्रासदायक होती," असं ती म्हणाली.
माही विजने तिच्या अनुभवातून समाजाला एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. मुल होण्याचा प्रश्न एक अत्यंत वैयक्तिक आणि भावनिक मुद्दा आहे, यावर समाजाने विचार केला पाहिजे. मुल होण्याच्या अडचणीमुळे कोणालाही अपशकुनी म्हणून ठरवणे हे खूप अन्यायकारक आहे.
परंतु, आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने, माही विजला मुलगी मिळाल्यानंतर तिने आपल्या आयुष्यात एक नवा आनंद अनुभवला. "आयव्हीएफ तंत्रज्ञानामुळे मी मातेसुने अनुभवला आणि आज मी त्या छोट्या गोष्टीमधून आनंदी आहे. तथापि, यापूर्वी मिळालेल्या मानसिक धक्क्यांनंतर हा आनंद आणखी मोठा आहे," असं ती म्हणाली.
माही विज आणि जय भानुशाली यांचे लग्न खूप गाजले होते, परंतु दोघांच्या नात्यात आता अंत झालेला आहे. त्यांनी आपल्या नात्यातील तणावामुळे घटस्फोट घेतला आहे आणि सध्या माही विज जयपासून वेगळी राहते. 'आयुष्य हे बदलतं आणि आपण सर्व काही समजून स्वीकारावं लागतो. माझ्या आयुष्यात अनेक चढ-उतार आले. परंतु, या सगळ्या अनुभवांमुळे आज मी आणि माझी मुलगी आनंदी आहोत,' असं माही विजने सांगितलं.
माही विजने तिच्या मुलीच्या संगतीत अधिक सकारात्मक आणि समृद्ध जीवन जगण्याचा संकल्प केला आहे. तिच्या या व्यक्तिमत्त्वाने अनेक महिलांना प्रेरणा दिली आहे. मुल होण्यासाठी आलेले संघर्ष, समाजाचे भेदभाव, आणि वैवाहिक जीवनातील तणाव यावर तिची कथा खूप प्रेरणादायक आहे.
माही विजच्या या अनुभवाने समाजातील भेदभावाची समस्या पुन्हा एकदा उचलून धरली आहे. महिलांना, विशेषत: त्या जेव्हा मुल होण्यासाठी संघर्ष करत असतात, तेव्हा त्यांना समाजाकडून चुकीच्या प्रकारे समजले जाते. या भेदभावाच्या विरोधात माहीने आवाज उठवला आहे.
तिने म्हटले की, 'मुल होण्याची प्रक्रिया ही एक व्यक्तिगत गोष्ट आहे, आणि त्यावर समाजाने कोणतेही कठोर विचार, टिप्पणी किंवा भेदभाव करू नये. प्रत्येक स्त्रीची परिस्थिती वेगळी असते. मला आशा आहे की, भविष्यात मुल होणं किंवा न होणं यावर समाजाचा दृष्टिकोन बदलेल.'