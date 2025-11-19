'मिर्झापूर'मधील इंटीमेट सीनबद्दल रसिका दुग्गलचा मोठा खुलासा, म्हणाली -'मला प्रत्येक...'

Mirzapur : चित्रपटांपासून ओटीटीपर्यंत आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारी अभिनेत्री रसिका दुग्गल पुन्हा एकदा ‘दिल्ली क्राइम 3’मधून चर्चेत आली आहे. नेटफ्लिक्सवर सीरीज रिलीज झाल्यानंतर तिच्या भूमिकेची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
अलीकडेच दैनिक भास्करशी खास गप्पा मारताना तिने आपल्या प्रवासातील अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी उलगडल्या आहेत. ज्यामध्ये तिने मिर्झापूरमध्ये बोल्ड सीनबाबत देखील मोठा खुलासा केला आहे.
दरम्यान, अभिनेत्रीने मिर्झापूरमध्ये भूमिका कशी मिळाली याबाबत सांगितले की, 'ही कथा माझा मित्र आणि ‘मिर्झापूर’चा निर्माता करण अंशुमन याच्यापासून सुरू झाली. मला कळलं की तो एका नवीन शोवर काम करतोय म्हणून मी त्याला मेसेज केला. थोडी हिचकिचत होते पण त्याने लगेच मला बोलावलं. ऑडिशन देताना मी घाबरले होते.
मला वाटलं की मी भयंकर ऑडिशन दिलं आहे. म्हणून मी प्रोड्युसरला फोन करून परत ऑडिशन घेता येईल का विचारलं. पण त्यांनी सांगितलं की मी चांगलं केलं आहे. नंतर निवड झाली तेव्हा विश्वासच बसत नव्हता असं रसिका म्हणाली.
अनेक कलाकारांसाठी इंटीमेट सीन अवघड ठरतात. पण रसिका मोकळेपणाने म्हणाली की, तो सीन केवळ स्क्रिप्टच्या गरजेनुसार होता. पुनित कृष्ण, गुरमीत आणि करण यांनी प्रत्येक शॉट आधीच समजावून सांगितला. सेट क्लोज्ड ठेवला, कुणी अनावश्यक व्यक्ती नसावी याची काळजी घेतली.
त्यावेळी इंडस्ट्रीमध्ये इंटिमसी कोऑर्डिनेटर्स नव्हते, तरीही टीमने पूर्ण संवेदनशीलता दाखवली असं तिने सांगितले.
रसिका म्हणाली की, ओटीटीमध्ये एका दिवसात 5-5 सीन्स शूट करावे लागतात. त्यामुळे धावपळ खूप असते. चित्रपटामध्ये मात्र निरीक्षण आणि तयारीसाठी जास्त वेळ मिळतो. पण ओटीटी सीरीजमध्ये संपूर्ण टीमला आपली भूमिका जगण्याची संधी मिळते. 'मिर्झापूर'मध्ये माझं स्क्रीन टाइम कमी असलं तरी माझा ट्रॅक अप्रतिम रितीने उलगडला.
रसिका पुढे हसत म्हणाली की, FTII पासूनच मी स्वतःशी वचन केलं होतं. अभिनयच करायचा! पण पुढच्या जन्मात मात्र मी म्युझिशियन व्हायला आवडेल. एका चित्रपटासाठी मी पियानो शिकायला सुरुवात केली होती. आता त्या छंदाची पूर्तता माझे पती करतात असं ती म्हणाली.
