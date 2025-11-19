English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मिर्झापूर'मधील इंटीमेट सीनबद्दल रसिका दुग्गलचा मोठा खुलासा, म्हणाली -'मला प्रत्येक...'

मिर्झापूरमधील बोल्ड सीनबाबत अभिनेत्री रसिका दुग्गलने एक मुलाखतीत मोठा खुलासा केला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 19, 2025, 04:04 PM IST
Mirzapur : चित्रपटांपासून ओटीटीपर्यंत आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारी अभिनेत्री रसिका दुग्गल पुन्हा एकदा ‘दिल्ली क्राइम 3’मधून चर्चेत आली आहे. नेटफ्लिक्सवर सीरीज रिलीज झाल्यानंतर तिच्या भूमिकेची जोरदार चर्चा सुरू आहे. 

अलीकडेच दैनिक भास्करशी खास गप्पा मारताना तिने आपल्या प्रवासातील अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी उलगडल्या आहेत. ज्यामध्ये तिने मिर्झापूरमध्ये बोल्ड सीनबाबत देखील मोठा खुलासा केला आहे. 

मिर्झापूरची भूमिका कशी मिळाली?

दरम्यान, अभिनेत्रीने मिर्झापूरमध्ये भूमिका कशी मिळाली याबाबत सांगितले की, 'ही कथा माझा मित्र आणि ‘मिर्झापूर’चा निर्माता करण अंशुमन याच्यापासून सुरू झाली. मला कळलं की तो एका नवीन शोवर काम करतोय म्हणून मी त्याला मेसेज केला. थोडी हिचकिचत होते पण त्याने लगेच मला बोलावलं. ऑडिशन देताना मी घाबरले होते.

मला वाटलं की मी भयंकर ऑडिशन दिलं आहे. म्हणून मी प्रोड्युसरला फोन करून परत ऑडिशन घेता येईल का विचारलं. पण त्यांनी सांगितलं की मी चांगलं केलं आहे. नंतर निवड झाली तेव्हा विश्वासच बसत नव्हता असं रसिका म्हणाली. 

इंटीमेट सीनबद्दल काय म्हणाली रसिका?

अनेक कलाकारांसाठी इंटीमेट सीन अवघड ठरतात. पण रसिका मोकळेपणाने म्हणाली की, तो सीन केवळ स्क्रिप्टच्या गरजेनुसार होता. पुनित कृष्ण, गुरमीत आणि करण यांनी प्रत्येक शॉट आधीच समजावून सांगितला. सेट क्लोज्ड ठेवला, कुणी अनावश्यक व्यक्ती नसावी याची काळजी घेतली.

त्यावेळी इंडस्ट्रीमध्ये इंटिमसी कोऑर्डिनेटर्स नव्हते, तरीही टीमने पूर्ण संवेदनशीलता दाखवली असं तिने सांगितले. 

चित्रपट आणि ओटीटीच्या कामातला फरक काय?

रसिका म्हणाली की, ओटीटीमध्ये एका दिवसात 5-5 सीन्स शूट करावे लागतात. त्यामुळे धावपळ खूप असते. चित्रपटामध्ये मात्र निरीक्षण आणि तयारीसाठी जास्त वेळ मिळतो. पण ओटीटी सीरीजमध्ये संपूर्ण टीमला आपली भूमिका जगण्याची संधी मिळते. 'मिर्झापूर'मध्ये माझं स्क्रीन टाइम कमी असलं तरी माझा ट्रॅक अप्रतिम रितीने उलगडला.

रसिका पुढे हसत म्हणाली की, FTII पासूनच मी स्वतःशी वचन केलं होतं. अभिनयच करायचा! पण पुढच्या जन्मात मात्र मी म्युझिशियन व्हायला आवडेल. एका चित्रपटासाठी मी पियानो शिकायला सुरुवात केली होती. आता त्या छंदाची पूर्तता माझे पती करतात असं ती म्हणाली.

FAQ

1. ‘दिल्ली क्राइम 3’ मध्ये रसिका दुग्गलची भूमिका कशी आहे?

‘दिल्ली क्राइम 3’मध्ये रसिकाची भूमिका अधिक दमदार, परिपक्व आणि साहसी आहे. या सीजनमध्ये तिच्या पात्राला कठीण निर्णय घ्यावे लागतात आणि सिस्टिमशी लढताना तिचा वेगळा बाज दिसतो.

2. रसिका दुग्गलला ‘मिर्झापूर’ची भूमिका कशी मिळाली?

रसिका सांगते की तिचा मित्र आणि शोचा निर्माता करण अंशुमन हे या भूमिकेचं प्रमुख कारण होते. तिने स्वतःहून मेसेज करून विचारणा केली आणि त्यानंतर तिला ऑडिशनसाठी बोलावलं गेलं. स्वतःला ऑडिशन चुकलं असं वाटूनही ती निवडली गेली.

3. ‘मिर्झापूर’मधील बोल्ड/इंटीमेट सीनबद्दल रसिका काय म्हणाली?

तिने स्पष्ट सांगितलं की बोल्ड सीन स्क्रिप्टची गरज होती आणि कधीही सेंसशनलाइज करण्यासाठी नव्हते. दिग्दर्शकांनी आधीच प्रत्येक गोष्ट समजावून सांगितली आणि क्लोज्ड सेट ठेवला गेला. त्या काळात इंटिमसी कोऑर्डिनेटर्स नसतानाही टीमने संवेदनशीलतेने शूटिंग केले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

