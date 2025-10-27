'लोक काय म्हणतात याचं मला...' लेकीवर ट्रोलिंग करणाऱ्यांना काजोलचा करारा इशारा!

बॉलिवूड आणि मराठी चित्रपटसृष्टीत स्टारकिड्सबद्दल चर्चा होणं काही नवीन नाही. सिनेसृष्टीत अनेक कलाकारांच्या मुलांनी अभिनय क्षेत्रात प्रवेश केला आहे, काही यशस्वी झाले आहेत, तर काही अजूनही पदार्पणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पण या स्टारकिड्सना मिळणाऱ्या प्रसिद्धीसोबतच ट्रोलिंगचं सावटही कायम त्यांच्यावर असतं. अशाच स्टारकिड्सपैकी एक म्हणजे अभिनेत्री काजोल आणि अभिनेता अजय देवगण यांची लेक निसा देवगण. अद्याप निसाने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलेले नाही, तरीही ती कायम चर्चेत असते. विशेषतः तिच्या फॅशन सेन्स, ड्रेसिंग स्टाइल आणि पब्लिक अपीअरन्समुळे निसा वारंवार सोशल मीडियावर ट्रेंडिंगमध्ये असते. मात्र, याच चर्चेबरोबरच तिच्यावर अनावश्यक टीका आणि ट्रोलिंग होत असल्याचंही अनेक वेळा दिसून आलं आहे.
नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत अभिनेत्री काजोलने आपल्या लेकीवर झालेल्या ट्रोलिंगबाबत मन मोकळं केलं. 'टू मच विथ काजोल अँड ट्विंकल' या शोमध्ये सहभागी होताना काजोलने निसाबद्दल झालेल्या अन्यायकारक कमेंट्सवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. ती म्हणाली, 'मला आठवतंय, निसा लहान असताना तिच्याबद्दल लोक खूप काही चुकीचं बोलायचे. तिचे बालपणीचे फोटो सोशल मीडियावर फिरायचे आणि त्यावर लोक बिनधास्त कमेंट्स करायचे. पापाराझी असो वा नेटिझन्स, प्रत्येकाकडे काहीतरी मत असायचं. पण हे लक्षात घ्यायला हवं की, ती फक्त एक मूल होती.'
काजोल पुढे म्हणाली, 'मुलं म्हणजे मुलं असतात. प्रत्येक मूल आपल्या स्वतःच्या पद्धतीने सुंदर असतं. कधी त्यांचा हेअरकट नीट नसतो, कपडे फार फॅन्सी नसतात, पण त्यात त्यांची निरागसता असते. तेवढंच खरं सौंदर्य असतं. निसाला या गोष्टींमुळे वाईट वाटायचं, ती कधी कधी तणावातही जायची. इतकंच नाही, माझा मुलगा युगलाही अशा प्रकारच्या कमेंट्सचा सामना करावा लागला आहे.' काजोलच्या या विधानावरून हे स्पष्ट होतं की, सोशल मीडियावरचं ट्रोलिंग फक्त कलाकारांनाच नाही, तर त्यांच्या मुलांनाही त्रास देतं. या संवादादरम्यान शोची होस्ट ट्विंकल खन्नानेही आपलं मत मांडत काजोलचं समर्थन केलं. ट्विंकल म्हणाली, 'जर कोणी विनाकारण माझ्या मुलांबद्दल काही बोललं, तर मला फार वाईट वाटतं. आपण कलाकार आहोत, त्यामुळे लोक काय म्हणतात याची आपल्याला सवय असते. पण, जेव्हा विषय आपल्या मुलांचा येतो, तेव्हा ते मनाला भिडतं. कारण आई म्हणून त्यांचा अपमान आपण सहन करू शकत नाही.'
काजोल आणि ट्विंकल दोघींच्या या प्रतिक्रिया ऐकून प्रेक्षक आणि चाहत्यांनीही त्यांना साथ दिली. अनेकांनी सोशल मीडियावर टिप्पणी करत सांगितलं की, 'सेलिब्रिटी असले तरी तेही पालकच आहेत, त्यांच्या मुलांनाही भावना आहेत.' आजच्या काळात सोशल मीडियावर ट्रोलिंग एक सहज सवय झाली आहे, पण त्याचा मानसिक परिणाम किती खोलवर जातो, याचं उदाहरण काजोलच्या या वक्तव्यामुळे समोर आलं आहे.
शेवटी काजोलने सांगितलं 'लोक काय बोलतात, याची मला पर्वा नाही. पण जेव्हा गोष्ट माझ्या मुलांची येते, तेव्हा मी गप्प बसत नाही. प्रत्येक मूल देवाची देणगी असतं, आणि त्याचा अपमान करणं ही माणुसकीची हार आहे.'
FAQ
निसा देवगणला ट्रोल का केलं गेलं?
निसा देवगणला अनेकदा तिच्या दिसण्यावर आणि ड्रेसिंग स्टाइलवरून सोशल मीडियावर ट्रोल केलं गेलं. तिच्या बालपणीच्या फोटोंवरही लोकांनी अकारण टीका केली होती.
काजोलने या ट्रोलिंगवर काय प्रतिक्रिया दिली?
काजोलने स्पष्ट सांगितलं की, 'मुलं म्हणजे मुलं असतात, प्रत्येक मूल क्युट असतं.' तिने निसा आणि तिचा मुलगा युग दोघांनाही अशा ट्रोलिंगचा सामना करावा लागल्याचं सांगितलं आणि ट्रोलर्सना सुनावलं की, मुलांवर टीका करणं अमानुष आहे.
ट्विंकल खन्नाने या विषयावर काय मत मांडलं?
ट्विंकल खन्ना म्हणाली की, 'जर कोणी माझ्या मुलांबद्दल काही चुकीचं बोललं तर मला खूप वाईट वाटतं.' ती म्हणाली, कलाकार असल्यानं लोक काय बोलतात याची सवय असते, पण जेव्हा मुलांवर टीका होते, तेव्हा ती आईच्या मनाला भिडते.