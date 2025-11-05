English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मला पाहुणे आवडत नाहीत; शांतता हवी!' - रेणुका शहाणे

Renuka Shahane: अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी अलीकडील मुलाखतीत लग्नानंतरचं आयुष्य आणि राणा कुटुंबातील सततची पाहुण्यांची ये-जा याबद्दल खुलासा केला.

Intern | Updated: Nov 5, 2025, 05:52 PM IST
मराठी तसेच हिंदी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री रेणुका शहाणे आणि अभिनेते आशुतोष राणा हे इंडस्ट्रीतील आदर्श जोडप्यांपैकी एक म्हणून ओळखले जातात. अभिनय, विचारसरणी आणि त्यांच्या नात्यातील परस्पर आदर यामुळे हे दाम्पत्य अनेकांच्या प्रेरणेचं कारण ठरतं. 2001 साली या दोघांनी लग्नगाठ बांधली आणि तेव्हापासून त्यांनी कुटुंब आणि करिअर दोन्ही यशस्वीपणे सांभाळले आहे. अलिकडेच रेणुका शहाणे यांनी एका पॉडकास्ट मुलाखतीत आपल्या वैवाहिक आयुष्याविषयी काही अनुभव उघड केले. लग्नानंतर राणा कुटुंबात पाहुण्यांची सततची ये-जा आणि मोठ्या संयुक्त कुटुंबात राहण्याचा अनुभव याबाबत त्यांनी मोकळेपणाने सांगितलं.

रेणुका शहाणे ‘अमुक तमुक’ या पॉडकास्टमध्ये बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, 'मला माझ्या घरी लोकं आलेली आवडत नाहीत.' हे ऐकून उपस्थित सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू आलं, पण रेणुका यांनी यामागचं कारण शांतपणे सांगितलं. त्या म्हणाल्या, 'लग्नानंतर माझ्यासाठी हा मोठा धक्का होता की एकही दिवस आम्ही फक्त दोघेच घरात नव्हतो. राणा कुटुंबात सतत पाहुणे असायचे. माझ्या नणंदा, दीर यांच्याही घराचं दार कायम उघडं असायचं कोणालाही यावं, खावं, राहावं आणि जावं. त्यांचं जगणंच तसं आहे. पण मी तशी नाही. मला माझं घर म्हणजे माझ्यासाठी शांततेचं ठिकाण आहे.'

त्या पुढे म्हणाल्या, 'लग्नानंतर पहिली पाच-सहा वर्षं मी सतत घरात येणाऱ्या लोकांचं स्वागत, त्यांचं मनोरंजन, जेवणाची तयारी असंच करत राहिले. त्याचवेळी माझी मुलं लहान होती, त्यामुळे दोन्ही गोष्टी सांभाळताना मी पूर्णपणे थकले. तेव्हा मला जाणवलं की, मी असं आयुष्य जगू शकत नाही.' रेणुका शहाणे यांनी ही समस्या मनात न ठेवता थेट पती आशुतोष राणांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, 'मी राणाजींना सांगितलं की, ‘तुम्ही बाहेर जाऊन सगळ्यांना भेटू शकता, पण मला माझ्या घरात शांतता हवी. मी असं सतत पाहुण्यांनी गजबजलेलं घर सांभाळू शकत नाही. आपण हे थोडं कमी करूया.’

या संवादावर आशुतोष राणांनी अतिशय समजूतदार प्रतिक्रिया दिली. रेणुका म्हणाल्या, 'तेव्हा राणाजी म्हणाले, ‘हे आधीच का नाही सांगितलं?’ मला तेव्हा लक्षात आलं की, आपण अनेकदा अपेक्षा ठेवतो की समोरच्याने आपोआप ओळखावं, पण प्रत्येकाची समज वेगळी असते. काही गोष्ट आपल्यासाठी महत्त्वाची असेल, तर ती स्पष्टपणे बोलून घ्यावी.' या संवादातून रेणुका शहाणे यांनी नात्यातील संवादाचं महत्त्व अधोरेखित केलं. त्यांनी सांगितलं की, 'नात्यात प्रामाणिक संवाद असेल, तर कितीही मोठं मतभेद असलं तरी त्यावर तोडगा नक्की निघतो.'

आजही रेणुका शहाणे आणि आशुतोष राणा यांचं नातं हे परस्पर सन्मान, समजूतदारी आणि मैत्रीवर आधारित आहे. दोघेही त्यांच्या व्यावसायिक आयुष्यात व्यस्त असले तरी कौटुंबिक जबाबदाऱ्या ते तितक्याच प्रामाणिकपणे पार पाडतात.

FAQ

रेणुका शहाणे यांनी लग्नानंतर कोणत्या गोष्टींवर भाष्य केले?

रेणुका शहाणे यांनी लग्नानंतर राणा कुटुंबातील पाहुण्यांची सततची ये-जा, मोठ्या संयुक्त कुटुंबातील जीवनशैली आणि त्यांना आवडणाऱ्या शांत वातावरणाविषयी स्पष्टपणे सांगितले.

रेणुका शहाणे यांनी आशुतोष राणांशी कोणत्या विषयावर चर्चा केली?

त्यांनी घरातील सततच्या गजबज आणि पाहुण्यांच्या वर्दळीमुळे होणारा थकवा व्यक्त केला आणि राणांना सांगितले की त्यांना शांत घर हवं आहे. त्यावर आशुतोष राणांनी समजूतदारपणे प्रतिसाद दिला.

रेणुका शहाणे यांनी नातेसंबंधाबद्दल काय संदेश दिला?

त्यांनी सांगितले की, नात्यातील समस्या बोलून सोडवणं महत्त्वाचं आहे. समोरच्याने आपोआप ओळखावं अशी अपेक्षा ठेवू नये, तर आपले विचार स्पष्टपणे मांडले पाहिजेत.

