"माझे मुलींशी संबंध होते..." प्रसिद्ध अभिनेत्रीने आपल्या लैंगिकतेबद्दल केलं मोकळेपणाने भाष्य, खुलासा करताना अश्रू अनावर

Akanksha Chamola lock upp season 2: टीव्ही अभिनेता गौरव खन्नाची पत्नी आकांक्षा चमोला सध्या 'लॉक अप 2'मधील एका भावनिक क्षणामुळे चर्चेत आहे. कार्यक्रमाच्या ताज्या भागात तिने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत केलेला खुलासा अनेकांसाठी धक्कादायक ठरला. आपल्या लैंगिक ओळखीबद्दल बोलताना ती भावूक झाली आणि तिच्या डोळ्यांत अश्रू आले. 'लॉक अप सीझन २' मध्ये आपल्या लैंगिकतेबद्दल (सेक्शुअॅलिटी) मोकळेपणाने भाष्य केले आणि ती भावूक होऊन रडली. आकांक्षाने खुलासा केला की, गौरवशी लग्न करण्यापूर्वी ती स्त्रियांच्या प्रेमात होती किंवा मुलींसोबत तिचे नातेसंबंध होते. तिला मुलींबद्दल आकर्षण वाटते आणि त्यांच्यासोबत तिला सुरक्षित वाटते, असेही तिने सांगितले. चाहते आकांक्षाच्या समर्थनासाठी पुढे आले आहेत.
कार्यक्रमात आकांक्षाला तिच्या खासगी आयुष्याशी संबंधित माहिती इतर स्पर्धकांकडून उघड झाल्याचे समजले. ही बाब कळताच ती भावनिक झाली. सूत्रसंचालक रितेश देशमुख आणि फराह खान यांच्यासमोर तिने स्वतः याविषयी स्पष्टपणे बोलण्याचा निर्णय घेतला.
आकांक्षाने सांगितले की, लग्नापूर्वी तिचे काही मुलींसोबत भावनिक नाते होते. तिने कबूल केले की तिला महिलांबद्दल आकर्षण वाटत होते आणि त्यांच्यासोबत तिला सुरक्षित व सहज वाटायचे. तिने पुढे सांगितले की, तिच्यासाठी हे केवळ एखाद्या लेबलचा विषय नसून भावनिक जवळीक आणि विश्वासाशी संबंधित अनुभव आहेत. समाज अशा नात्यांकडे वेगवेगळ्या नजरेने पाहत असला तरी तिच्या दृष्टीने ते प्रामाणिक भावना आणि आदरावर आधारित होते.
आकांक्षाचा खुलासा ऐकल्यानंतर सूत्रसंचालक रितेश देशमुख यांनी तिच्या धाडसाचे कौतुक केले. समाजात अशा विषयांवर अनेकदा टीका आणि मतप्रवाह असतात, मात्र स्वतःबद्दल इतक्या प्रामाणिकपणे बोलण्यासाठी मोठे धैर्य लागते, असे त्यांनी म्हटले. त्यांच्या या शब्दांनंतर आकांक्षा आणखी भावूक झाली. त्यावेळी इतर स्पर्धकांनीही तिचे सांत्वन केले.
हा भाग प्रसारित झाल्यानंतर सोशल मीडियावर आकांक्षाच्या वक्तव्याची मोठी चर्चा सुरू झाली. अनेकांनी तिच्या प्रामाणिकपणाचे आणि धाडसाचे कौतुक करत तिला पाठिंबा दर्शवला. तर काहींनी तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत विविध तर्कवितर्क मांडले.
याआधी आकांक्षा आणि गौरव खन्ना वेगळे राहत असल्याची माहिती समोर आली होती. त्यानंतर त्यांच्या नात्याविषयी अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. आता या नव्या खुलाशानंतर सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत विविध प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. मात्र, या चर्चांपैकी अनेक दावे संबंधित व्यक्तींनी अधिकृतपणे पुष्टी केलेले नाहीत.