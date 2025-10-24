'मी माझ्या वडिलांना 5-6 जोडीदारांसोबत ...' अभिनेता हर्षवर्धन राणेने केला धक्कादायक खुलासा!

Actor Harshvardhan Rane makes a shocking revelation: हर्षवर्धन राणे सध्या आपल्या नवीन फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ मुळे चर्चेत आहे. थिएटरमध्ये रिलीज झालेल्या या रोमँटिक फिल्मला प्रेक्षकांकडून मिक्स रिव्ह्यू मिळत आहेत. पण याच दरम्यान हर्षवर्धनने एक भावनिक खुलासा केला आहे. त्याने सांगितले की त्याला रोमँटिक रोल्स का आवडतात आणि त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याचा त्यावर कसा प्रभाव पडला आहे.
हर्षवर्धन राणे याने एका मुलाखतीत सांगितलं की, “मी वेगवेगळ्या काळात माझ्या वडिलांना 5-6 पार्टनर्ससोबत पाहिलं आहे. त्यांच्या रिलेशनशिप्स, इमोशन्स आणि कनेक्शन पाहताना मी खूप काही शिकलो. ते जेव्हा वेगवेगळ्या नात्यांमधून जात होते, तेव्हा मी त्यांच्याकडे एक निरीक्षक म्हणून पाहत होतो. पण त्यांना कधीच जाणवू दिलं नाही की मी त्यांच्या भावना समजतोय.”
अभिनेता म्हणाला की या अनुभवामुळे त्याला प्रेम, भावना आणि नात्यांची गुंतागुंत समजली. कदाचित म्हणूनच त्याला इंटेंस रोमँटिक कॅरेक्टर्स करायला जास्त आवडतात.
हर्षवर्धनने या फिल्ममध्ये अभिनेत्री सोनम बाजवाबरोबर स्क्रीन शेअर केली आहे. त्याबद्दल तो म्हणाला “सोनम केवळ एक कमर्शियल हिरोईन नाही, तर ती एक पॉवरफुल एक्टर आहे. ती शांत राहून सुद्धा सीनवर कमांड ठेवते. तिच्यासोबत काम करणे एक डिफरंट आणि सुंदर अनुभव होता.”
हर्षवर्धन राणेने 2016 मध्ये ‘सनम तेरी कसम’ या फिल्ममधून बॉलिवूडमध्ये डेब्यू केला होता. त्या फिल्ममध्ये त्याच्या सोबत पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा होकेन होती. रिलीजच्या वेळी फिल्मने मोठं कलेक्शन केलं नव्हतं, पण त्याचे गाणे आणि केमिस्ट्री खूप लोकप्रिय झाली होती.
2025 मध्ये जेव्हा ही फिल्म पुन्हा रिलीज झाली, तेव्हा तिने बॉक्स ऑफिसवर 41 कोटींचा व्यवसाय केला. त्यानंतर हर्षवर्धन आणि मावरा यांच्या ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्रीबद्दल पुन्हा चर्चा सुरू झाली.
मिलाप झवेरी दिग्दर्शित या फिल्ममध्ये सोनम बाजवा आणि हर्षवर्धन लीड रोलमध्ये आहेत. तर शाद रंधावा आणि सचिन खेडेकर यांसारखे कलाकारही महत्वाच्या भूमिकेत दिसतात. फिल्मला समीक्षक आणि प्रेक्षकांकडून मिश्र प्रतिसाद मिळत आहे.