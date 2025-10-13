English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'महिनाभर आधीच चित्रपटाचं नाव माहित होतं...', प्राजक्ता माळीचा खुलासा

'लोकशाही असलेल्या भारतात प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे...' ‘मनाचे श्लोक’च्या टीमच्या बाजूने प्राजक्ता माळी; पोस्ट शेअर करत दिला ठाम संदेश

Oct 13, 2025
दिग्दर्शिका मृण्मयी देशपांडे यांच्या ‘मनाचे श्लोक’ या चित्रपटाभोवती वादाचे वारे वाहताना दिसत आहेत. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर केवळ एका दिवसातच काही ठिकाणी त्याचे शो बंद पाडण्यात आले. कारण चित्रपटाचं शीर्षक. हिंदुत्ववादी संघटनांनी या नावाला आक्षेप घेत विरोध दर्शवला होता. यावर याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, 9 ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला हिरवा कंदील दाखवला आणि चित्रपटाचा मार्ग मोकळा झाला. तरीही, या निर्णयानंतरही वाद ओसरला नाही, उलट अधिक पेटला.

या पार्श्वभूमीवर मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी ‘मनाचे श्लोक’च्या टीमला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यामध्ये आता अभिनेत्री प्राजक्ता माळीचंही नाव जोडलं गेलं आहे. प्राजक्ताने आपल्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत याबाबतची भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे. ती लिहिते 'मनाचे श्लोक’ चित्रपटाचं प्रमोशन त्यानिमित्ताने, चित्रपटाचं नाव किमान महिनाभर माहित असताना सेन्सॉर बोर्डने सर्टिफिकेट दिल्यानंतर आणि सुप्रीम कोर्टाने क्लीन चीट दिल्यानंतरही, चित्रपटगृहात घुसून चित्रपट बंद पाडला गेला. आपण लोकशाही असलेल्या भारतात, अतिशय सुसंस्कारी महाराष्ट्रात आहोत यावर विश्वास बसत नाही. तीव्र निषेध!'

प्राजक्ताच्या या पोस्टनंतर अनेकांनी तिच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला असून, तिच्या विधानावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, वाढत्या विरोधामुळे दिग्दर्शिका मृण्मयी देशपांडे यांनी चित्रपटाचं नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘मनाचे श्लोक’ हा चित्रपट मूळतः १० ऑक्टोबरला प्रदर्शित झाला होता. मात्र, रामदास स्वामींच्या ‘मनाचे श्लोकां’शी चित्रपटाच्या नावाचं साधर्म्य असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे निर्माण झालेल्या वादानंतर मृण्मयींनी चित्रपटाचं राज्यभरातील प्रदर्शन स्थगित केलं असून, येत्या 16 ऑक्टोबरला नवीन नावाने चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित होणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.

या चित्रपटात मृण्मयी देशपांडे सोबत राहुल पेठे, पुष्कराज चिरपूटकर, सुव्रत जोशी, सिद्धार्थ मेनन, हरीश दुधाडे आणि करण परब यांसारख्या तरुण कलाकारांची तगडी फळी झळकते. त्यांच्यासोबतच लीना भागवत, मंगेश कदम, शुभांगी गोखले आणि उदय टिकेकर यांसारखे अनुभवी कलाकार देखील महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसतात.
