‘माझ्याकडे कधी ऑफरच आलीच नाही’ ; ‘धुरंधर’मध्ये रहमानच्या डकैतच्या भूमिकेवर केलेल्या आरोपांवर नागार्जुनने दिली प्रतिक्रिया !

  • मनोरंजन
Nagarjuna reacts to allegations made against Rahman's role : आदित्य धरच्या 'धुरंधर'मध्ये रहमान डकैतची भूमिका साउथ स्टार नागार्जुनला ऑफर करण्यात आली होती, असा सोशल मीडियावर दावा केला गेला. परंतु नागार्जुनने याला नकार देत सांगितले की, त्यांना कधीही ही भूमिका ऑफरच झाली नाही.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 16, 2026, 11:02 AM IST
आदित्य धर यांच्या दिग्दर्शनाखाली प्रदर्शित झालेल्या 'धुरंधर' चित्रपटात रहमान डकैतच्या भूमिकेवर सोशल मीडियावर एक दावा चांगलाच चर्चेत आहे. या दाव्यानुसार, या भूमिकेची आधी साउथ स्टार नागार्जुनला ऑफर केली गेली होती, मात्र त्याने या भूमिकेचा प्रस्ताव नाकारला होता. पण, नागार्जुनने या दाव्याचा स्पष्ट खंडन करत सांगितले की त्यांना कधीच या भूमिकेची ऑफर दिली गेली नव्हती.

चित्रपट 'धुरंधर' मध्ये अक्षय खन्ना यांनी रहमान डकैतची भूमिका साकारली होती. या चित्रपटाच्या रिलीजनंतर अक्षयच्या अभिनयाची खूप चर्चा झाली आणि सोशल मीडियावर त्याच्या कामाचं खूप कौतुक करण्यात आलं. यूजर्सने अक्षय खन्नाच्या कामाची तोंड भरून प्रशंसा केली आणि त्याला ऑस्कर देण्याची मागणी केली. चित्रपटातील त्याचा अभिनय खूपच प्रभावी आणि दमदार असल्याचं सांगण्यात आलं.

पण काही वेळातच, सोशल मीडियावर एक दावा व्हायरल होऊ लागला की रहमान डकैतची भूमिका आधी नागार्जुनला ऑफर केली गेली होती, पण त्याने ती नाकारली. या दाव्याने प्रेक्षकांमध्ये चर्चेला उधाण आणलं आणि एक मोठी उलटफेराची भावना निर्माण केली.

नागार्जुनने 'बॉलीवूड हंगामा'ला दिलेल्या मुलाखतीत या दाव्याचा नाकार करत सांगितलं, 'बिलकूल नाही, मला त्या भूमिकेची कधीच ऑफर दिली गेली नव्हती. असं सांगायला हरकत नाही की, काश ती भूमिका मिळाली असती. 'धुरंधर' खूप चांगला चित्रपट आहे आणि आदित्य धरने अतिशय उत्कृष्ट दिग्दर्शन केलं आहे. आदित्यची मागील फिल्म 'उरी' देखील मला खूप आवडली होती. या चित्रपटात अक्षय खन्ना तसेच सर्व कलाकारांची अभिनयशक्ती अफलातून होती, आणि अक्षय खन्ना तर अतिशय जबरदस्त होते.'

नागार्जुनने चित्रपट इंडस्ट्रीतील बदलांवर देखील विचार मांडले. त्याने सांगितलं की, आता प्रेक्षकांची अपेक्षायुद्ध वाढली आहे. आजकाल, प्रेक्षक फक्त भारतीय शैलीतलीच नाही तर इंटरनॅशनल स्टँडर्डची कथा, पटकथा आणि स्टाइल देखील अपेक्षीत करत आहेत. भारतीय चित्रपट सृष्टीने जगभरात आपल्या फिल्म्सला एक नवीन दृषटिकोन दिला आहे आणि प्रेक्षक देखील त्याच धर्तीवर कामे पाहायला इच्छुक आहेत.

तसेच, नागार्जुनने आपल्या 100व्या चित्रपटाबद्दल विचारले असता, त्याने सांगितले की, 'आम्ही त्यासाठी कुठलीही घाई करणार नाही. आम्ही त्या चित्रपटाला विशेष बनवण्यासाठी पूर्ण मेहनत घेणार आहोत.' त्याने त्याच्या करिअरमध्ये इतक्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर असताना, या 100व्या चित्रपटाला एका उच्च मानकावर पोहोचवण्याचा इरादा व्यक्त केला.

नागार्जुनचे 100 व्या चित्रपटाबद्दलचे हे विचार त्याच्या सिनेमासाठी महत्त्वाचे असणार आहेत, कारण तो एक असा अभिनेता आहे ज्याने आपल्या अभिनय कौशल्याने आणि मेहनतीने चित्रपट उद्योगात आपले स्थान निर्माण केले आहे. त्याचप्रमाणे, आदित्य धरच्या 'धुरंधर'ने एक वेगळी दिशा घेतली आहे आणि त्याच्यातील अभिनय, दिग्दर्शन आणि कथा यामुळे या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे.

नागार्जुनच्या पुढील योजना आणि चित्रपट

नागार्जुनचा आगामी चित्रपट, जो त्याच्या 100 व्या चित्रपटाचा मान मिळवणार आहे, त्याबद्दल सध्या खूप उत्सुकता आहे. त्याने त्याच्या आगामी प्रोजेक्ट्सच्या बाबतीत अद्याप तपशील दिले नाहीत, परंतु त्याच्या फॅन्सला त्याच्या पुढील चित्रपटाची उत्सुकता नक्कीच वाढलेली आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

