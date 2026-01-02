English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • मी सांगते पोरींनो, या क्षेत्रात येऊ नका... गौतमी पाटीलच्या या वक्तव्याचं कारण काय?

'मी सांगते पोरींनो, या क्षेत्रात येऊ नका...' गौतमी पाटीलच्या या वक्तव्याचं कारण काय?

Gautami Patil talks about her filed: गौतमी पाटील, जिनची नृत्यशैली महाराष्ट्रभर चर्चेत आहे, ती 'रुपेरी वाळूत...' या गाण्यात नव्या रूपात दिसली. पारंपरिक लावणीच्या ओलांडून तिच्या प्रयोगशील नृत्याने चाहते आश्चर्यचकित झाले. यानिमित्ताने तिने 'मटा कट्टा'वर संघर्ष, मेहनत, ट्रोलिंग आणि मिळालेल्या यशावर आपले विचार व्यक्त केले आणि प्रत्येक अनुभवातून बळ मिळाल्याचे सांगितले.

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 2, 2026, 09:27 PM IST
'मी सांगते पोरींनो, या क्षेत्रात येऊ नका...' गौतमी पाटीलच्या या वक्तव्याचं कारण काय?

महाराष्ट्रभर आपल्या नृत्याने धूम माजवणारी गौतमी पाटील 'रुपेरी वाळूत...' या गाण्यात एक वेगळ्या आणि प्रयोगशील रूपात दिसली. 'सारेगाम म्युझिक'सोबत तिने लावणीपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या लूकमध्ये आणि नृत्यात आपलं सादरीकरण केलं. या गाण्याच्या म्युझिक व्हिडीओमध्ये गायिका आशा भोसले यांच्या आवाजातली जुनं गाणं पुन्हा एकदा नव्याने सादर करण्याचा तिला सन्मान मिळाला. तीन दिवसांतच या गाण्याला 14 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाल्यामुळे गौतमी पाटील भारावून गेली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

गौतमी पाटील यांनी गाण्याबद्दल बोलताना सांगितलं, 'अभिजीत सावंत सोबत काम करणं नेहमीच खास असतं. त्यांच्यासोबत गाणं गाण्याचा अनुभव खूप छान होता. आणि आशा भोसले यांच्या आवाजातल्या गाण्यावर सादरीकरण करणं हे माझ्यासाठी एक सन्मान होतं.'

रंगमंच की कॅमेरा?

गौतमी पाटीलला रंगमंचावर नृत्य सादर करणं आणि कॅमेऱ्यासमोर काम करणं यातील वेगळेपण कसं वाटतं, यावर तिचा विचार असा होता: 'रंगमंच हेच माझं आयुष्य आहे. प्रेक्षकांचा आवाज, टाळ्यांचा गजर आणि त्यांचं प्रेम मला प्रचंड ऊर्जा देतं. कॅमेऱ्यासमोर सुरुवातीला थोडी अस्वस्थता होती, पण काही वेळाने मी त्यात रमायला लागले. सिद्धार्थ जाधव यांच्यासोबत काम करताना त्यांनी मला आत्मविश्वास वाढवला, 'तू छान करतेस, आत्मविश्वास ठेव' असं त्यांनी सांगितलं, ज्यामुळे आज मी कॅमेऱ्यासमोर सहज वावरू शकते.'

ट्रॉलिंगला कसं सामोरं जाते गौतमी?

ट्रॉलिंग आणि टीकेविषयी बोलताना गौतमी पाटील म्हणाली, 'प्रत्येक कलाकाराला ट्रॉलिंगचा सामना करावा लागतो. सुरुवातीला मला त्याचा त्रास झाला होता, पण माझ्या जवळच्या लोकांनी आणि टीमने मला आधार दिला. आता मी ट्रोलिंगकडे दुर्लक्ष करते आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवत नाही." ती म्हणाली, "नकारात्मकतेकडे दुर्लक्ष करून, स्वतःच्या ध्येयावर लक्ष केंद्रित करणं हेच महत्त्वाचं आहे.'

आणखी काय?

मनोरंजन क्षेत्रातील गौतमी पाटीलचे प्रेरणास्थान अमृता खानविलकर आणि सई ताम्हणकर आहेत. त्या दोघींच्या अभिनय आणि नृत्य कौशल्याने गौतमीला प्रेरित केलं आहे. तिने पुढे सांगितलं, 'माझ्या भविष्यात अभिनय क्षेत्रात संधी मिळाली, तर मी नक्कीच त्यात प्रयत्न करेन. माझं ध्येय फक्त प्रसिद्धी मिळवणं नाही, तर कला टिकवणे आणि तिला सन्मान मिळवून देणे आहे.'

गौतमी पाटीलने एक महत्वाचं ध्येय ठरवलं आहे; 'माझं स्वप्न म्हणजे मराठी संस्कृतीचं सौंदर्य जगभर पोहोचवणं. भविष्यात मला नृत्याची अॅकॅडमी सुरू करायची आहे, जिथे नव्या पिढीला योग्य दिशा मिळेल.'

करिअरच्या टप्प्यावर समाधान

गौतमी पाटील आपल्या करिअरच्या प्रवासाबद्दल म्हणाली, 'माझा प्रवास सोपा नव्हता. सुरुवातीला लोकांनी नावं ठेवली, ट्रोलिंग झाली, पण कुटुंब आणि जवळच्या लोकांच्या पाठिंब्यामुळे मी खंबीरपणे उभी राहिले.' आज तिच्या यशावर समाधान व्यक्त करत गौतमी म्हणाली, 'प्रत्येक आव्हानाने मला सक्षम केलं आणि आज मी जे काही आहे, त्याबद्दल समाधानी आहे.'

समाजात महिलांना योग्य दिशा देण्यासाठी संदेश

गौतमी पाटील आजच्या मुलींना एक महत्त्वाचा संदेश देताना म्हणाली, 'नृत्य शिकायचं असेल, तर व्यावसायिक प्रशिक्षण घ्या. ग्लॅमरच्या मागे किती मेहनत आणि संघर्ष असतो हे समजून घ्या. यशाकडे जाण्याचा शॉर्टकट नसतो.'

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
Gautami PatilDanceractorMarathi Actressactress

इतर बातम्या

बांगलादेशात हिंदूंवर अत्याचारामुळे देशात संतापाची लाट असतान...

स्पोर्ट्स