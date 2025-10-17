'मी तिला मुलगी मानायचो आणि…' प्रियांका चोप्रासोबतच्या किसिंग सीनबाबत अन्नू कपूरने दिलं स्पष्ट वक्तव्य

मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनुभवसंपन्न अभिनेता अन्नू कपूर सध्या चर्चेत आहेत. जवळपास 100 चित्रपटांमध्ये काम केलेल्या अन्नू कपूर एका सिनेमामुळे विशेष लक्षात आले होते. हा सीन म्हणजे प्रियांका चोप्रासोबतचा किसिंग सीन, ज्याला प्रियांकाने सुरुवातीला नकार दिला होता. नुकत्याच अन्नू कपूर यांनी शुभंकर मिश्राला दिलेल्या मुलाखतीत या किसिंग सीनबाबत खुलासा केला. पॉडकास्टमध्ये शुभंकरने अन्नू कपूर यांना विचारले की, त्यांच्या आणि प्रियांका चोप्राच्या नावाचा नेहमीच उल्लेख का होतो आणि गुगलवरही या किसिंग सीनच्या बातम्या का येतात.
अन्नू कपूर म्हणाले, 'सात खून माफ' चित्रपटातील हा सीन 2011 मध्ये विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित चित्रपटात होता. माझ्या आणि प्रियांकाच्या वडिलांचे चांगले संबंध होते. मी प्रियांकाला मुलगी मानायचो आणि सेटवर तिला म्हणायचो, ‘बेटा, आपल्याला सीन शूट करायचा आहे.’ त्यामुळे जर किसिंग सीन असेल तर साहजिकच तिला कसंतरी वाटेल.' अन्नू कपूर पुढे म्हणाले, 'मी विशालला हा सीन काढून टाकायला सांगितला. तेव्हा तो मीडिया स्टंटसारखा झाला होता. मला असं वाटतं की प्रियांकाने याबद्दल काहीही बोललं नसेल.'
'सात खून माफ' चित्रपट रिलीझ झाल्यानंतर अन्नू कपूर आणि प्रियांका चोप्राच्या या किसिंग सीनने बरीच खळबळ उडवली होती. त्यामुळे आजही गुगलवर या दोघांच्या नावांचा उल्लेख दिसतो. कामाबद्दल सांगायचं तर अन्नू कपूर सध्या ‘अंताक्षरी’ रिअॅलिटी शो होस्ट करत आहेत आणि चाहत्यांच्या भेटीस येत आहेत.
FAQ
अन्नू कपूर आणि प्रियांका चोप्राचा किसिंग सीन कोणत्या चित्रपटात होता?
हा सीन 2011 मध्ये प्रदर्शित विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित ‘सात खून माफ’ चित्रपटातील होता.
अन्नू कपूरने या सीनबाबत काय स्पष्ट केलं?
अन्नू कपूर म्हणाले की, त्यांनी प्रियांकाला मुलगी मानले आणि सेटवर तिला सांगितले की सीन शूट करायचा आहे. त्यांनी सीन काढून टाकायला विशालला सांगितले होते आणि या संदर्भातील अफवा खोटी आहेत.
अन्नू कपूर सध्या कोणत्या प्रोजेक्टसाठी चर्चेत आहेत?
सध्या अन्नू कपूर ‘अंताक्षरी’ या रिअॅलिटी शोचे होस्ट आहेत आणि प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहेत.