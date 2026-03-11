English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘पहाटे 4 पर्यंत मी दारु प्यायचो, माझ्या कुटुंबाला...’; जॉनी लिव्हरने कबूल करत काय म्हटलं?

Johnny Lever on his drinking addiction : जॉनी लिव्हर यांनी मान्य केले की पूर्वी दारुच्या व्यसनात गेले, घरचं वातावरण दुषित झाले, पण त्यांनी स्टेजवर कधीही दारु पिऊन काम केले नाही आणि आता 24 वर्षांपासून व्यसनमुक्त आहेत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 11, 2026, 11:58 AM IST
बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता आणि विनोदवीर जॉनी लिव्हर यांचे नाव फक्त त्यांच्या विनोदी अभिनयासाठीच नव्हे तर त्यांच्या मेहनती आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनासाठीही ओळखले जाते. कलाविश्वात त्यांनी आपले एक वेगळे स्थान निर्माण केले असून, त्यांच्या प्रत्येक कामामुळे नेटकऱ्यांमध्ये आणि चाहत्यांमध्ये कायम चर्चा होते. सध्या सोशल मीडियावर त्यांची एक मुलाखत चर्चेचा विषय बनली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या दारुच्या व्यसनाबद्दल उघडपणे बोलले आहे.

जॉनी लिव्हर यांनी ‘इलाहाबादिया’ला दिलेल्या मुलाखतीत आपल्या आयुष्यातील अनेक धक्कादायक गोष्टींचा खुलासा केला. त्यांनी सांगितले, 'एक काळ असा होता जेव्हा मी दारुच्या प्रचंड आहारी गेलो होतो. मित्रांसोबत मी मुंबईच्या चौपाटीवर रात्रभर दारु पित बसायचो. काही वेळा तर दारु पिण्याच्या नादात पहाटे ४ वाजलेले असायचे. चौपाटीवर पोलिस गस्त घालायला यायचे आणि ते मला ओळखत होते.'

जॉनी पुढे म्हणाले, “दिवसभर शुटिंग, रात्री लाइव्ह शो, सतत कामाच्या ताणामुळे मी इतका थकून जायचो की त्यातूनच दारुचं व्यसन जडलं. पण मी कधीही स्टेजवर दारु पिऊन काम केले नाही. माझ्या प्रोफेशनलिझ्मशी मी कधीही तडजोड केली नाही.'

दारुच्या या व्यसनामुळे कुटुंबीयांनाही त्रास सहन करावा लागला. जॉनी म्हणाले, 'माझ्या व्यसनामुळे माझी पत्नी आणि मुले सगळेच त्रस्त झाले होते. घरचं वातावरण दुषित होतं. जेव्हा मला हे लक्षात आलं, तेव्हा मी मनाची समजूत काढली आणि व्यसनापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला कठीण गेलं, पण मी त्यावर मात केली.'

जॉनी लिव्हर यांनी सांगितले की, 'आज 24 वर्षांपासून मी दारुच्या व्यसनापासून दूर आहे. मला आनंद आहे की मी हे टाळले आणि माझ्या कुटुंबासाठी योग्य निर्णय घेतला.'

या खुलाश्यानंतर चाहत्यांना जॉनी लिव्हरच्या वैयक्तिक संघर्षाबद्दल माहिती मिळाली आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, 'दारुच्या व्यसनावर मात करणे, व्यावसायिकतेशी तडजोड न करता करणे, खरोखरच प्रेरणादायी आहे.'

जॉनी लिव्हरच्या या अनुभवामुळे असे दिसते की, सफलता आणि व्यावसायिकतेसाठी कष्ट आणि स्वतःवर नियंत्रण ठेवणे किती महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या कथेतून चाहत्यांना प्रेरणा मिळते की अडचणी कितीही जड असल्या तरी इच्छाशक्ती आणि समजूतदारपणा यांनी त्यावर मात करता येते.

