‘मी फुटपाथवर झोपायचो’ जाणून घ्या जावेद अख्तर यांचा संघर्षाच्या काळात नेमकं काय घडलं होतं ?

अभिनेत्री शबाना आझमी आणि गीतकार जावेद अख्तर यांनी अलीकडेच फराह खानच्या यूट्यूब व्हिडिओमध्ये चाहत्यांना त्यांच्या खंडाळा येथील आलिशान बंगल्याची पहिल्यांदाच झलक दाखवली. या बंगल्याची सजावट हिरवळीने भरलेली असून त्याचे प्रचंड प्रमाण आणि भव्यता पाहून चाहत्यांचे लक्ष वेधले गेले.
व्हिडिओमध्ये जावेद अख्तर यांनी त्यांच्या बंगल्याबद्दल सांगितले आणि त्यांच्या संघर्षाच्या दिवसांची आठवणही उलगडली. त्यांनी सांगितले, 'कधीकधी मला वाटतं की, हे माझ्यासोबत खरोखर घडत आहे का? ज्यांच्या आयुष्यात काहीही नाही, ते किती मस्त आयुष्य जगू शकतात. मी तीन दिवस उपाशी होतो आणि त्या उपाशीपणावर मी एक कविता लिहिली होती. तुम्ही मोठ्या घरात राहू शकता, पण तुमच्या आयुष्यात एक छोटी खोली आहे जी नेहमीच तुमच्यासोबत असते. त्या काळात मी फुटपाथवरही झोपलो आहे.' जावेद अख्तरच्या या अनुभवातून त्यांच्या संघर्षाचे वास्तव आणि कठीण परिस्थितीतून यश मिळवण्याची प्रेरणा स्पष्ट होते.
फराह खान हे जावेद अख्तर यांची भाची आहेत. जावेद यांचा पूर्वी फराहची मावशी हनी इराणीशी विवाह झाला होता. या लग्नातून त्यांना झोया अख्तर आणि फरहान अख्तर या दोन मुलांची जोड मिळाली. नंतर हनी इराणी आणि जावेद यांचा घटस्फोट झाला. हनीपासून वेगळे झाल्यानंतर जावेद अख्तर यांनी अभिनेत्री शबाना आझमीशी लग्न केले.
व्हिडिओमध्ये शबाना आझमी यांनी सांगितले की, त्यांनी ही संपत्ती १५ वर्षांपूर्वी खरेदी केली होती. शबाना म्हणाल्या, 'मला जेव्हा या आलिशान बंगल्याबद्दल कळलं, तेव्हा मला हा बंगला वीकेंड कॉटेजमध्ये बदलायचा होता. आम्ही दररोज त्यावरून भांडायचो. मग त्याचा एक मित्र म्हणाला, 'जावेद अख्तर म्हणजे शोले आणि तू म्हणजे अंकुर. या दोघांचं कधीही एकमत होऊ शकत नाही. अंकुरला सोडून शोले बनव.' शबाना आणि जावेद यांच्यातील हा हलका विनोदी संवाद त्यांच्या नात्यातील सुसंवाद आणि प्रेमाचे दर्शन घडवतो.
जावेद अख्तर यांनी आपल्या संघर्षाच्या दिवसांविषयी सांगितले की, सोप्या परिस्थितीतून यश मिळवण्याचा मार्ग कसा कठीण होता. त्यांनी वर्णन केले की, कधी कधी अन्नाची कमतरता आणि उपाशीपणा असतानाही त्यांनी कविता लिहिली, आणि फुटपाथवर झोपणे हे त्यांचे एक वास्तव होते.
हा अनुभव त्यांच्या आयुष्यातील लढाई आणि चिकाटीचे प्रतीक आहे. आज जावेद अख्तर सर्वांच्या आवडते गीतकार आणि पटकथा लेखक आहेत, पण त्यांच्या या संघर्षमय दिवसांनीच त्यांना जमीनदार संघर्षातून शिकण्याची ताकद दिली.
जावेद अख्तरसारखाच, शबाना आझमीचं सुरुवातीचं आयुष्यही अगदी साधं होतं. अभिनेत्रीने सांगितले की, ती एका सामान्य कुटुंबातून आली असून लहानपणी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कम्युनमध्ये राहत होती. त्या ठिकाणी आठ लहान खोल्या होत्या आणि प्रत्येक खोलीत आठ कुटुंबं राहत होती. प्रत्येक कुटुंबासाठी एकच बाथरूम आणि शौचालय होते.
शबाना आझमी म्हणाल्या की, त्या नऊ वर्षांच्या होईपर्यंत त्यांनी तिथेच राहिले, आणि नंतर त्यांचे कुटुंब मुंबईत स्थलांतरित झाले. त्यांच्या बालपणातील हे अनुभव त्यांना साधेपणा आणि कठोर परिश्रम यांचं महत्त्व शिकवून गेले.
जावेद आणि शबाना यांची ही कथा स्पष्टपणे सांगते की, आजच्या आलिशान आयुष्यामागे अनेक वर्षांचा संघर्ष, कष्ट आणि चिकाटी आहे. फुटपाथवर झोपणारा जावेद अख्तर आजच्या मोठ्या बंगल्याचा मालक बनला आहे, तर शबाना आझमीने सामान्य जीवनातून स्टारडमपर्यंतचा प्रवास केला आहे.
हा अनुभव सर्वसामान्यांसाठी प्रेरणादायी आहे की, परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी मेहनत, चिकाटी आणि आत्मविश्वास यामुळे यश मिळवता येते.