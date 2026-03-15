"मला बाबा व्हायचंय, पण ...." मराठमोळा अभिनेता अजिंक्य राऊत हे काय बोलून गेला?

अनेकांना लहान मुलं आवडतात पण त्यांची जबाबदारी घेताना मात्र ते घाबरतात. असंच काहीस मराठमोळ्या अभिनेत्यासोबत झालं आहे. अभिनेता अजिंक्य राऊतला लहान मुलं आवडतात. पण त्याला लग्नाची भीती वाटत असल्याच त्याने एका पोस्टमध्ये सांगितलं आहे. आज या अभिनेत्याची जी अवस्था आहे ती अनेक तरुणांची आहे. लग्न किंवा कोणत्या दुसऱ्या व्यक्तीची जबाबदारी घ्यायला घाबरतात. आज अनेक तरुणांची अशी अवस्था आहे.
लग्न करायला मी घाबरतोय!" अभिनेता अजिंक्य राऊत याने 'मन उडू उडू झालं', 'विठू माऊली' अशा अनेक कलाकृतीतून प्रेक्षकांच्या मनात जागा बनवली आहे. नुकत्याच एका शूटिंग दरम्यान त्याच्याकडे एक मुल धावत आलं, अजिंक्य त्या चिमुरड्यासोबत छान रमला, त्याच्यासोबत खेळला आणि त्याला बघून 'आपण बाबा व्हावं ' असा त्याच्या मनात विचार आला. पण दुसऱ्याच क्षणी ' लग्नाची भीती वाटते ' असाही त्याने विचार केला. खरं तर लग्नानंतर आपण ही जबाबदारी पेलू शकतो का? कारण आताच्या लग्नाच्या सगळ्या परिस्थिती बघता हे कितपत शक्य आहे? असा प्रश्न त्याला पडला आहे. अर्थात हे सगळं योग्य जोडीदारावर अवलंबून आहे. जर जोडीदाराची साथ मिळाली तर आयुष्य खूप सुंदर होईल असं मत त्याने व्यक्त केलं आहे.
अजिंक्य राऊतने इंस्टाग्राम स्टोरीला एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. ज्यामध्ये एक मुलगा अजिंक्य राऊतकडे धावत आला. अजिंक्य आणि त्याची छान गट्टी जमली. त्या बाळाची ओढ पाहता अजिंक्यचा मनात आलं की आपण बाबा व्हावे. पण मुलं जन्माला घालणं म्हणजे लग्न आलंच. लग्नानंतर बाळाची आणि त्याच्या आईची दोन लोकांची जबाबदारी कोण घेणार? हा प्रश्न देखील त्याच्या मनात येऊन गेला.
अजिंक्य राऊत (Ajinkya Raut) हा मराठी मनोरंजन सृष्टीतील एक लोकप्रिय अभिनेता आणि मॉडेल आहे. प्रामुख्याने झी मराठीवरील 'मन उडू उडू झालं' या मालिकेमुळे तो घराघरात पोहोचला. अजिंक्यचं शालेय शिक्षण परभणीत पूर्ण केले आणि त्यानंतर पुण्यातून उच्च शिक्षण घेतले. तो व्यवसायाने इंजिनिअर (BE) आहे. अभिनयात येण्यापूर्वी अजिंक्यने मॉडेलिंगमध्ये नाव कमावले होते. २०१७ मध्ये 'झी युवा'च्या 'युवा डान्सिंग क्वीन' या शोमध्ये तो स्पर्धक म्हणून दिसला होता.
आजच्या काळात तरुणांमध्ये लग्नाबद्दल किंवा मुलं जन्माला घालण्याबद्दल (Child-free lifestyle) एक प्रकारची भीती किंवा अनिच्छा दिसते. आजच्या काळात राहणीमानाचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. घर घेणे, मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य यांचा खर्च आवाक्याबाहेर जात असल्याचे तरुणांना वाटते. जोपर्यंत आर्थिक स्थैर्य येत नाही, तोपर्यंत जबाबदारी घेण्यास ते घाबरतात. आजची पिढी आपल्या करिअरला आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याला प्राधान्य देते. लग्न किंवा मूल झाल्यानंतर स्वतःच्या छंदांना, प्रवासाला किंवा करिअरला वेळ देता येणार नाही, अशी भीती त्यांना वाटते. सभोवतालचे वाढते घटस्फोट, वाद आणि तुटलेली लग्ने पाहून तरुणांचा या संस्थेवरचा विश्वास कमी झाला आहे. "आपले लग्न टिकेल का?" किंवा "जोडीदाराशी पटेल का?" ही भीती त्यांना लग्नापासून दूर ठेवते.
पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धती (Joint Family) होती, त्यामुळे मुलं सांभाळायला मदत मिळायची. आता विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे (Nuclear Family) मुलांची संपूर्ण जबाबदारी पती-पत्नीवर येते. नोकरी सांभाळून मुलांचे चांगले संगोपन करणे कठीण वाटल्यामुळे अनेकजण मुलं नको असा विचार करतात. मुलं जन्माला घालणे ही आयुष्यभराची जबाबदारी आहे. "मी एक चांगला पालक होऊ शकेन का?" किंवा "माझ्यामुळे मुलाचे आयुष्य खराब तर होणार नाही ना?" अशा मानसिक दडपणामुळे (Anxiety) तरुण या निर्णयापासून लांब राहतात.