Marathi News
‘स्वतःलाच संपवावं असं वाटायचं...’ नैराश्येत गेली 40 वर्षांची अभिनेत्री, भूमिकाही नाकारण्यात आल्या, आजही एका संधीच्या शोधात

Actress on Ending her Life: 40 वर्षीय या सौंदर्यवतीला नैराश्याचा सामना करावा लागला आहे, तिला अनेक वेळा नाकारण्यात आले आहे आणि ती अजूनही चांगल्या भूमिकेच्या शोधात आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 24, 2025, 02:03 PM IST
Aahana Kumra Suicidal Thoughts: ‘लिपस्टिक अंडर माय बुर्का’ आणि ‘इनसाइड एज’ या चर्चित प्रोजेक्ट्समधून ओळख मिळवलेली अभिनेत्री अहाना एस. कुमराने एकेकाळी बॉलिवूडबद्दलचा त्रासदायक अनुभव उघड केला होता. 2018 मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत तिने सांगितले होते की, ती एका काळात पूर्णपणे खचली होती, निराश झाली होती आणि आयुष्यातील कठीण टप्प्यात तिच्या सोबत कोणीही नव्हते. त्या काळात ती डिप्रेशनमध्ये गेली होती, इतकेच नव्हे तर तिला आत्महत्येचे विचार सुद्धा येत होते.

काय म्हणाली अहाना?

अहानाने सांगितले होते, “मी स्वतःलाच विचारायची मी खरंच माझ्या आई-वडिलांच्या अपेक्षांवर खरी उतरले आहे का?” त्या काळात ती चुकीच्या लोकांच्या संगतीत होती आणि स्वतःच्या विचारांच्या विरोधात वागू लागली होती. मात्र नंतर तिने स्वतःला सावरत कामाकडे लक्ष दिलं.

“कामच माझी ताकद ठरलं...”

अहानाने सांगितलं, “हे सगळं एका रात्रीत घडलं नाही, वेळ लागला. पण शेवटी मी स्वतःलाच सांगितलं की काहीही झालं तरी काम करत राहायचं. मला वाटतं माझं कामच माझं सर्वात मोठं शस्त्र ठरलं.” ती पुढे म्हणाली, “अनेकदा ऑडिशन दिल्या पण रिजेक्शन मिळालं. कोणी थेट सांगायचं की मी त्या भूमिकेसाठी फिट नाही. त्या वेळेस हे सगळं मनावर घेतलं जायचं, पण आता मी समजून घेतलंय की हे सगळं प्रोसेसचा भाग आहे. आता रिजेक्शन मला तोडत नाही.”

“आजही मजबूत रोल मिळवण्यासाठी झगडतेय”

अहाना सांगते की, “आजही माझा प्रवास सोपा नाही. अनेकदा जे रोल ऑफर होतात ते मजबूत नसतात. पण माझ्याकडे प्लॅन बी, सी, डी ते झेडपर्यंत तयार असतात. मला नेहमी खात्री असते की एक मार्ग बंद झाला तरी दुसरा नक्की सापडतो.” तिने पुढे सांगितलं, “मी अजूनही त्या दिग्दर्शकांसोबत काम करायचं स्वप्न पाहतेय ज्यांच्याशी आजवर काम झालं नाही. पण मला विश्वास आहे की एक दिवस माझ्यासाठी काहीतरी खास घडेल.”

“मी आता हार मानत नाही”

अहाना म्हणाली, “मी आता हार मानत नाही, ना स्वतःकडून, ना माझ्या करिअरकडून, ना आयुष्याकडून. मी जे काही अनुभवलं, त्याने मला शिकवलं की प्रयत्न कधी थांबवू नयेत. आता मी नव्या लोकांना भेटायला, नवीन गोष्टी करण्यास आणि माझ्या कंफर्ट झोनच्या बाहेर यायला तयार आहे. मला ठाऊक आहे की माझ्या आयुष्यात अजून बरीच चांगली गोष्टी येणार आहेत.”

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Aahana Kumrabollywoodentertainment news

