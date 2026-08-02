'मी तेव्हा फक्त 20 वर्षांचा होतो...' जिया खान प्रकरणातून निर्दोष सुटका होऊनही सूरज पांचोलीवर प्रश्न; अभिनेत्याने व्यक्त केली वेदना

बॉलिवूड अभिनेत्री जिया खान आत्महत्या प्रकरणात न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता मिळाल्यानंतरही अभिनेता सूरज पांचोली याच्यावर काही लोकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या सर्व चर्चांवर आता सूरजने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली बाजू मांडली आहे. तब्बल 14 वर्षे चाललेल्या न्यायालयीन लढाईनंतरही संशयाच्या नजरेने पाहिले जात असल्याची खंत त्याने व्यक्त केली. सूरज पांचोलीने 2 ऑगस्ट 2026 रोजी आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर एक लांबलचक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये त्याने माध्यमे आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना तथ्यांच्या आधारे बोलण्याचे आवाहन केले आहे.
आपल्या पोस्टमध्ये सूरजने लिहिले की, "माध्यमांनी कृपया स्पष्ट करावे की तुमच्या मते नेमका कोणता प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. कोणतीही माहिती शेअर करण्यापूर्वी तथ्य अचूक आहेत याची खात्री करा." त्याने पुढे सांगितले की, या प्रकरणात 14 वर्षे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होती. या प्रकरणाचा निकाल पुरावे, तथ्ये आणि कायद्याच्या आधारे देण्यात आला असून न्यायालयाने त्याची निर्दोष मुक्तता केली आहे. सूरजच्या मते, कायदेशीर प्रक्रियेशी संबंधित कोणताही मुद्दा आता शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा त्याच्यावर संशय घेणे योग्य नसल्याचे त्याने म्हटले.
जिया खानच्या निधनाच्या काळातील परिस्थिती आठवताना सूरजने सांगितले की, त्या वेळी तो केवळ 20 वर्षांचा होता. जियाला तो फार कमी काळापासून ओळखत होता. त्याने लिहिले की, जियाशी त्याची ओळख अवघ्या चार महिन्यांची होती. त्या वयात एखादी व्यक्ती मनात कोणते संघर्ष आणि वेदना घेऊन जगत असेल, हे समजून घेण्याइतकी त्याच्यात परिपक्वता नव्हती. या घटनेनंतर त्याचे संपूर्ण आयुष्य बदलून गेले, असेही त्याने नमूद केले.
सूरजने सांगितले की, ज्या काळात त्याने आपल्या अभिनय कारकिर्दीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे होते, त्या काळात तो न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरा जात होता. स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी त्याने तब्बल 14 वर्षे संघर्ष केला. त्याच्या मते, आपली बाजू मांडण्यासाठी आणि सत्य सिद्ध करण्यासाठी न्यायालय हीच एकमेव जागा होती. "मी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवला आणि 14 वर्षांनंतर मला निर्दोष मुक्तता मिळाली. तरीही काही लोक मला दोषी मानत असतील आणि माझ्यावर प्रश्न उपस्थित करत असतील, तर मी आणखी काय करू शकतो?" असा सवाल सूरजने केला.
सूरजने पुढे सांगितले की, या संपूर्ण काळात त्याने अनेक गोष्टींवर मौन बाळगले. मात्र त्याच्या शांततेचा अर्थ असा नाही की कोणालाही त्याच्याबद्दल चुकीची माहिती किंवा अपूर्ण कथा मांडण्याचा अधिकार मिळतो. त्याने म्हटले की, इतकी वर्षे संयम ठेवला म्हणून त्याच्याविरोधात कोणतेही आरोप करणे योग्य नाही.
सूरजने आपल्या पोस्टमध्ये जिया खानच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही भाष्य केले. त्याने सांगितले की, जियाने त्याच्यासोबत शेअर केलेल्या वैयक्तिक अडचणी, मानसिक संघर्ष किंवा खासगी गोष्टी त्याने कधीही सार्वजनिक केल्या नाहीत. "मी तिच्या गोपनीयतेचा नेहमी आदर केला. अनेक अडचणी असूनही मी तिच्या खासगी आयुष्याबद्दल कधीही सार्वजनिकपणे बोललो नाही. बदल्यात मला देखील तितकाच निष्पक्षपणा आणि आदर मिळावा, एवढीच अपेक्षा आहे," असे सूरजने लिहिले.
पोस्टच्या शेवटी सूरज पांचोलीने माध्यमांना आणि लोकांना जबाबदारीने बातमी मांडण्याचे आवाहन केले. "माझ्याबद्दल बोलताना प्रामाणिकपणा, संवेदनशीलता आणि जबाबदारी ठेवावी. जर तुम्ही माझी कथा सांगणार असाल, तर कृपया तिची पूर्ण बाजू लोकांसमोर मांडा," असे त्याने म्हटले.
जिया खान प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) विशेष न्यायालयाने सूरज पांचोलीला काही वर्षांपूर्वी निर्दोष मुक्त केले होते. मात्र या प्रकरणाची चर्चा अजूनही अधूनमधून सुरू असते आणि सूरजची ही पोस्ट पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली आहे.