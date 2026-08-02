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'मी तेव्हा फक्त 20 वर्षांचा होतो...' जिया खान प्रकरणातून निर्दोष सुटका होऊनही सूरज पांचोलीवर प्रश्न; अभिनेत्याने व्यक्त केली वेदना

Sooraj Pancholi On Jiah Khan Case: बॉलिवूड अभिनेत्री जिया खान हिच्या आत्महत्येप्रकरणी कायदेशीर प्रक्रियेचा सामना करण्यात बॉलिवूड अभिनेता सूरज पांचोलीला 14 वर्षे खर्ची घालावी लागली. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 02, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:59 PM IST
'मी तेव्हा फक्त 20 वर्षांचा होतो...' जिया खान प्रकरणातून निर्दोष सुटका होऊनही सूरज पांचोलीवर प्रश्न; अभिनेत्याने व्यक्त केली वेदना

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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