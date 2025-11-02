English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'दारू, ड्रग्ज आणि वासनेत हरवले होते...!' रेखाचा बेधडक खुलासा

Rekha : 70 च्या दशकातील लेडी सुपरस्टारने मुलाखतीत ‘मी वासनेने भरलेली होते’ असं उघडपणे सांगत चाहत्यांची झोप उडवली. तिच्या या वक्तव्याने सर्वत्र चर्चेचा भडका उडाला.

Intern | Updated: Nov 2, 2025, 10:34 AM IST
'दारू, ड्रग्ज आणि वासनेत हरवले होते...!' रेखाचा बेधडक खुलासा

बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ आणि सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या अभिनेत्रींपैकी एक म्हणजे रेखा. हिंदी सिनेसृष्टीत आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने अनोखी छाप सोडणाऱ्या रेखा आज वयाच्या 70 व्या वर्षी असूनही सतत चर्चेत राहतात. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात आजही तोच आत्मविश्वास, तीच मोहकता आणि बेधडकपणा कायम आहे. रेखा या केवळ त्यांच्या अभिनयासाठीच नव्हे, तर त्यांच्या प्रामाणिक आणि स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखल्या जातात. काही कलाकार आपलं वैयक्तिक आयुष्य जगापासून लपवतात, पण रेखा मात्र नेहमीच निर्भीडपणे सर्व गोष्टींचा स्वीकार करताना दिसतात.

सिमी गारेवालच्या शोमध्ये रेखांचा धक्कादायक खुलासा

बॉलिवूड स्टार्सच्या वैयक्तिक आयुष्यावर प्रकाश टाकणारा सिमी गारेवालचा ‘रेंडेवू’ हा शो त्या काळात खूप लोकप्रिय होता. या शोमध्ये रेखा सहभागी झाल्या तेव्हा त्यांनी आपल्या आयुष्याबद्दल अनेक अज्ञात गोष्टी उघडपणे सांगितल्या. रेखा यांनी कबूल केलं की त्यांनी आपल्या आयुष्यात दारू प्यायली, ड्रग्ज घेतले आणि स्वतःला “वाईट” म्हटलं. त्यांनी खुल्या मनाने सांगितलं की त्या काळात त्या “वासनेने भरलेल्या” आणि “घाणेरड्या आयुष्यात” जगत होत्या. त्यांच्या या स्पष्ट वक्तव्याने चाहत्यांची झोप उडाली होती. त्या म्हणाल्या, 'आयुष्यात पडणं आणि पुन्हा उभं राहणं ही फार सामान्य गोष्ट आहे. पण मी माझ्या चुका लपवल्या नाहीत. मी सगळं स्वीकारलं कारण तो माझाच भाग होता.'

धाडसी वक्तव्यांमुळे चाहत्यांत खळबळ

त्या काळात रेखा यांनी प्री-मॅरिटल सेक्स आणि वासना याविषयी खुलेपणाने बोलून सगळ्यांनाच थक्क केलं. महिलांच्या स्वातंत्र्याबाबत आणि विचारस्वातंत्र्याबाबतच्या चर्चांना या वक्तव्यामुळे नवा आयाम मिळाला. त्या काळात इतकं प्रामाणिक आणि निःसंकोच बोलणं अत्यंत धाडसी मानलं जात होतं. रेखा यांनी आपल्या स्टारडममागे लपलेली “एक सामान्य माणूस” म्हणून स्वतःची ओळख करून दिली. त्या म्हणाल्या, 'लोक मला ग्लॅमरस स्टार म्हणून पाहतात, पण माझ्यातही भावनांचा आणि संघर्षाचा तोच ओघ आहे जो प्रत्येक माणसात असतो.'

प्रेम, संघर्ष आणि वादांनी भरलेलं आयुष्य

रेखा यांचं वैयक्तिक आयुष्य नेहमीच वादांनी वेढलेलं राहिलं. अमिताभ बच्चन यांच्याबद्दलच्या त्यांच्या प्रेमकहाणीची चर्चा आजही लोक विसरलेले नाहीत. एका मुलाखतीत त्यांनी स्वतःच कबूल केलं होतं की, 'ते विवाहित होते, पण माझ्या मनातून कधी गेले नाहीत.' तसंच, विनोद मेहरा आणि मुकेश अग्रवाल यांच्याशी झालेल्या लग्नांबाबतही त्यांनी प्रामाणिकपणे भाष्य केलं. आयुष्यातील प्रत्येक चढउतार त्यांनी स्वीकारला आणि त्यातून पुन्हा उभं राहिल्या.

आजही रेखांचा जादू कायम

रेखा यांनी वयाच्या केवळ 13व्या वर्षी मनोरंजनसृष्टीत पदार्पण केलं. ‘उमराव जान’, ‘खूबसूरत’, ‘सिलसिला’ यांसारख्या चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात कोरलेल्या आहेत. त्यांच्या मोहकतेचा आणि अभिनयाच्या खोलीचा जादू आजही कायम आहे. 70 व्या वर्षीही रेखा केवळ एक अभिनेत्री नाहीत त्या बॉलिवूडच्या इतिहासातील एक भावनिक, बंडखोर आणि प्रेरणादायी अध्याय आहेत.

