उषा नाडकर्णींचा खुलासा: ‘मराठी इंडस्ट्रीत मोठ्या लोकांबद्दल नेहमी...’

मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांना चाहत्यांनी ‘खाष्ट सासू’ म्हणूनही ओळखले आहे. मराठी चित्रपटांमध्ये दमदार भूमिका साकारण्यासोबतच त्यांनी हिंदी सिनेसृष्टीतही आपली छाप सोडली आहे. अभिनयासोबतच त्यांच्या बेधडक आणि प्रामाणिक स्वभावासाठीही उषा ओळखल्या जातात. अलीकडेच उषा नाडकर्णी यांनी लोकमत फिल्मी’ साठी मुलाखत दिली, जिथे त्यांनी मराठी मनोरंजनसृष्टीतील काही कटू अनुभव उघड केले. त्यांच्या या अनुभवातून कलाकारांच्या संघर्ष, उद्योगातील स्पर्धा आणि सामाजिक अपेक्षांवर प्रकाश पडतो.
मुलाखतीत उषा म्हणाल्या 'लताबाईंनी मध्ये फोन केला, ‘मास्टरशेफ’च्या वेळी. त्या म्हणाल्या, ‘उषा तुला किती प्रेम करतात गं लोक.’ मी त्यांना विचारलं, ‘आपल्या मराठीत का नाही?’ तर मी म्हणालो, ‘बाई, मराठीत कामं मिळत नाहीत. मग उभ्या-उभ्या तिकडे बसायचं आणि मग ती अशी आहे, ती तशी आहे म्हणून सांगायचं.’ या प्रसंगातून उषा नाडकर्णींची प्रामाणिकपणा आणि त्यांच्या भूमिकांवरची खरीच निष्ठा दिसून येते. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या करिअरमध्ये अनेकदा निर्णय स्वतः घ्यावे लागले आणि ते नेहमीच आपल्या कामावर लक्ष केंद्रीत ठेवतात.
उषा यांनी आणखी एका अनुभवाचा खुलासा केला 'आतासुद्धा मी पुण्याच्या ज्वेलर्ससाठी एक जाहिरात केली होती. त्या व्यक्तीने मला म्हणालं, ‘उषा ताई, तुम्ही काहीच मागितलं नाही माझ्याकडे.’ मी म्हणालो, ‘माझ्या आई-वडिलांनी मला भीक मागायला शिकवलं नाही. माझं काम करायचं आणि निघायचं. पॅकअप म्हटलं की निघायचं. मी थांबतही नाही.’ या विधानातून उषा नाडकर्णींचा आत्मनिर्भर आणि प्रामाणिक स्वभाव उघडकीस येतो. त्यांचे हे शब्द प्रेरणादायी आहेत, कारण ते सिद्ध करतात की काम आणि मूल्यं यापेक्षा मोठी काहीही नसते.
उषा नाडकर्णी म्हणाल्या, 'ते म्हणाले, ‘तिला घेऊ नको.’ मी विचारले, ‘मी काम केलंय का त्यांच्याबरोबर?’ त्यांनी सांगितले, ‘नाही, तरी ते बोलले.’ याचं मला सांगायचं कारण म्हणजे मी नक्की मोठी झालेली आहे. मोठ्या माणसांबद्दल नेहमी पाठून खूप बोलतात. नरेंद्र मोदींना बोलतात, पण तो माणूस काम करतो, लक्ष देत नाहीत.' त्यांच्या या वक्तव्यातून मराठी सिनेसृष्टीतील काही लोकांबद्दलच्या अपेक्षा आणि वास्तवाची उघडझाप दिसून येते. उषा स्पष्टपणे सांगतात की, कलाकारांवर नेहमीच वाद आणि चर्चा होतात, पण शेवटी कामावरच मूल्य ठरते.
उषा नाडकर्णींच्या अनुभवातून प्रेक्षकांना मराठी सिनेसृष्टीतील संघर्ष, अव्हेर आणि कलाकारांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक अपेक्षांची जाणीव होते. त्यांनी सांगितले की, उद्योगात टिकून राहण्यासाठी प्रामाणिकपणा, मेहनत आणि आत्मनिर्भरता अनिवार्य आहे. उषा नाडकर्णींच्या या खुलाश्यामुळे मराठी सिनेसृष्टीतील कलाकारांवर आणि त्यांच्या अनुभवांवर प्रकाश पडला आहे. त्यांच्या बेधडक वक्तव्यामुळे चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगली असून, अनेकांनी त्यांचा प्रामाणिकपणा आणि धैर्य याचे कौतुक केले आहे.
FAQ
