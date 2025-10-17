English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मी घाबरलो होतो…' आश्रम 3 मधील इंटिमेट सीनबाबत बॉबी देओलचा पहिल्यांदा खुलासा

Bobby Deol opens on intimate scenes : 'आश्रम 3'मध्ये बॉबी देओलने ईशा गुप्तासोबत दिलेल्या इंटिमेट सीनची प्रचंड चर्चा रंगली होती. आता पहिल्यांदाच याबाबत त्याने भाष्य केलं आहे. 

Intern | Updated: Oct 17, 2025, 06:23 PM IST
'मी घाबरलो होतो…' आश्रम 3 मधील इंटिमेट सीनबाबत बॉबी देओलचा पहिल्यांदा खुलासा

ओटीटीवरील चर्चित वेब सीरिज ‘आश्रम’ ही प्रेक्षकांच्या आवडत्या मालिकांपैकी एक ठरली आहे. या मालिकेत बॉबी देओलने बाबा निराला ही भूमिका साकारली असून मालिकेचे आतापर्यंत तीन सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहेत. ‘आश्रम’ची कथा समाजातील गुन्हे, भ्रष्टाचार आणि धार्मिक आस्थांभोवती फिरते, ज्यामुळे ही मालिका नेहमीच प्रेक्षकांच्या आणि मीडिया दोन्हींच्या लक्षात राहते.

Add Zee News as a Preferred Source

‘आश्रम 3’मध्ये बॉबी देओलने ईशा गुप्तासोबत साकारलेल्या इंटिमेट सीनमुळे प्रचंड चर्चा रंगली होती. या सीनमुळे सोशल मीडियावर चर्चा जोरात सुरू झाली होती. नुकताच बॉबी देओलने स्पॉटबॉयशी बोलताना या सीनबाबत आपले अनुभव शेअर केले. त्यांनी सांगितले, 'ईशा सोबत इंटिमेट सीन शूट करताना मी खूप नर्व्हस होतो, घाबरलो होतो. घाम फुटला होता. इंटिमेट सीन करणे माझ्यासाठी खूप कठीण होते. ईशा प्रोफेशनल आहे आणि परिस्थिती चांगल्या प्रकारे हाताळते. तिने मला कंफर्टेबल करण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे मी सीन नीट करू शकलो. त्यामुळेच प्रेक्षकांना ते सीन आवडले.'

बॉबी देओलने पुढे सांगितले की, 'सिनेमाच्या सेटवर प्रत्येकजण खूप सपोर्टिव्ह होता. दिग्दर्शक आणि संपूर्ण कास्टने मला योग्य मार्गदर्शन दिले, त्यामुळे मी सहजपणे सीन शूट करू शकलो. हे अनुभव एक कलाकार म्हणून माझ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहेत.' ‘आश्रम’ वेब सीरिजमध्ये बॉबी देओलसोबत त्रिधा चौधरी, अदिती पोहणकर, चंदन रॉय, अनुरिता झा, ईशा गुप्ता अशी स्टारकास्ट आहे. मालिकेचा पहिला सीझन 2020 मध्ये प्रदर्शित झाला, ज्यामुळे मालिकेच्या लोकप्रियतेत सतत वाढ झाली. ‘आश्रम 3’मध्ये प्रेक्षकांना अधिक थ्रिल, ड्रामा आणि इंटिमेट सीन पाहायला मिळणार आहेत, ज्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे.

सध्या प्रेक्षक पुढील सीझनची बेसब्रीने प्रतीक्षा करत आहेत. ‘आश्रम 3’मध्ये नवाजुद्दीन सिद्दीकीसारख्या अभिनेत्यांचीही भूमिका आहे, ज्यामुळे मालिकेच्या कथेत आणखी गूढ आणि रोचक वळण येणार आहे. बॉबी देओलच्या खुलाश्यानंतर चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि चर्चा अधिकच वाढली आहे. ‘आश्रम 3’ हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येण्यासाठी सज्ज आहे आणि इंटिमेट सीनसह बॉबी देओल आणि ईशा गुप्ताचा परफॉर्मन्स प्रेक्षकांना थक्क करून टाकणार आहे. या मालिकेमुळे बॉबी देओलचा अभिनय कौशल्य अधिक उंचावला आहे आणि ओटीटीवर त्यांची लोकप्रियता अधिक वाढली आहे.

FAQ
‘आश्रम 3’मधील बॉबी देओल आणि ईशा गुप्ताचा इंटिमेट सीन का चर्चेत आला?
‘आश्रम 3’मधील इंटिमेट सीन सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आला. बॉबी देओलने नुकताच या सीनबाबत खुलासा करत सांगितले की, शूटिंग दरम्यान तो नर्व्हस आणि घाबरला होता.

बॉबी देओलने या सीनबाबत काय प्रतिक्रिया दिली?
बॉबी देओलने सांगितले की, ईशा गुप्ता प्रोफेशनल असून तिने त्याला कंफर्टेबल करण्याचा प्रयत्न केला. सेटवरील सपोर्टमुळे तो सहजपणे सीन शूट करू शकलो आणि प्रेक्षकांना तो सीन आवडला.

‘आश्रम’ वेब सीरिजमध्ये कोणकोणत्या कलाकारांचा समावेश आहे?
‘आश्रम’मध्ये बॉबी देओलसोबत त्रिधा चौधरी, अदिती पोहणकर, चंदन रॉय, अनुरिता झा, ईशा गुप्ता आणि नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांसारख्या कलाकारांचा समावेश आहे.

About the Author
Tags:
Actor bobby deolintimate scene#bollywoodcelebrity #bollywoodstars #entertainment #entertainmentnews #marathi actress #trending

इतर बातम्या

पैशांचं घबाड सापडलेल्या IPS हरचरण यांच्यावर काय कारवाई? कोण...

भारत