आनंदीला एका चाहत्याने अश्लील मेसेज पाठवला. हा वहीच चाहता पूर्वी तिला कौतुक करत असे. मेसेज पाहून तिला धक्का बसला आणि तिने हा अनुभव इन्स्टाग्रामवर शेअर केला.

Intern | Updated: Oct 9, 2025, 01:14 PM IST
'तुझे कपडे आणि क्लिवेज पाहून धक्का बसला…' मराठी गायिकेला डॉक्टरकडून आलेला अश्लील मेसेज; गायिकेने शेअर केला हादरवून टाकणारा अनुभव

मराठी संगीतविश्वातील सुप्रसिद्ध गायिका आनंदी जोशीला एका चाहत्याकडून धक्कादायक प्रकार अनुभवावा लागला आहे. गायिकेला त्या चाहत्याकडून अश्लील मेसेज आला, जो आधी तिला कौतुक करत असे. हा अचानक आलेला संदेश पाहून आनंदीला मोठा धक्का बसला आणि तिने हा अनुभव इन्स्टाग्रामवर शेअर करून चाहत्यांबरोबर उघड केला.

डॉक्टरच्याच चाहत्याकडून आश्चर्यकारक मेसेज

हा चाहता पेशाने बालरोगतज्ञ आहे. ‘सारेगमप लिटिल चॅम्प्स’ या शोमधून प्रसिद्धी मिळवलेली आनंदी सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे. तिने आपल्या चाहत्यांना नेहमीच अपडेट्स दिल्या आहेत. नुकत्याच तिने आपल्या स्टोरीजमध्ये हा संपूर्ण प्रकार मांडला. आनंदीने आपल्या पहिल्या स्टोरीमध्ये त्या चाहत्यासोबतचा फोटो शेअर केला आणि लिहिले 'ही व्यक्ती गेल्या वर्षी माझ्या कॉन्सर्टमध्ये आली होती. माझ्यासोबत याने फोटो पोस्ट केला आहे आणि अनेकदा त्याने इन्स्टावर माझं कौतुकही केलं आहे.' यानंतर तिने दुसरा फोटो शेअर केला, ज्यात त्या चाहत्याने आनंदीच्या स्टोरीला रिप्लाय दिला होता. रिप्लायमध्ये असा मजकूर होता: 'हिचे क्लिवेज बघ किती डीप आहेत” आनंदीने स्टोरीत म्हटले: “आजची सकाळ या मेसेजने सुरू झाली.'

मेसेज चुकून आला

सत्य अशी आहे की, त्या चाहत्याने हा मेसेज त्याच्या मित्राला पाठवायचा होता, पण चुकून आनंदीलाच पाठवला. आनंदीने त्याला थेट सांगितले 'तू चुकून मला मेसेज पाठवालस.' यानंतर त्या व्यक्तीने हा मेसेज डिलीट केला.

धक्कादायक खुलासा

पुढच्या स्टोरीमध्ये आनंदीने खुलासा केला 'बरं झालं हे घडलं. यामुळे मला समजलं की ही व्यक्ती माझ्याबद्दल काय विचार करते आणि त्याचं उद्दीष्ट काय आहे. पण मला धक्का बसला आहे. हा मेसेज फक्त त्याने काय पाठवलं त्याबद्दल नाहीये, कारण ही व्यक्ती बालरोगतज्ञ आहे. जे एका स्त्रीला व्यक्ती म्हणून पाहत नाही तर तिच्या शरीरावर कमेंट करतो, त्याला मुलांना स्पर्श करण्याचा आणि शारीरिक तपास करण्याचा अधिकार आहे, जे स्वतःचा बचाव करू शकत नाहीत. यामुळे मी घाबरले आहे.' आनंदीने पुढे सांगितले: “जर आपण अशा लोकांकडे दुर्लक्ष केले, तर त्यांना वाटेल की त्यांचं वागणं बरोबर आहे. हे असे लोक आहेत ज्यांच्यामध्ये महिला, मुले आणि प्राण्यांविरुद्ध गुन्हे करण्याची क्षमता आहे. आपण त्यांच्या कृतींकडे लक्ष दिल्यास त्यांना ओळखू शकतो आणि संभाव्य धोका टाळू शकतो.' 
सोशल मीडियावर आनंदीचा खुलासा प्रचंड चर्चेत आला आहे. चाहत्यांनी तिला पाठिंबा दर्शवला असून, तिच्या धैर्याचे कौतुक केले आहे. अनेकांनी ही घटना जागरूकता वाढवण्याचा एक संदेश म्हणून पाहिले आहे, ज्यामुळे महिलांवर होणाऱ्या अश्लील आणि अनुचित वागणुकीविरुद्ध जनजागृती होईल, असा संदेश समोर आला आहे. आनंदीच्या या अनुभवाने केवळ तिच्या चाहत्यांमध्येच नव्हे, तर सर्व सोशल मीडिया वापरकर्त्यांमध्येही सावधगिरी आणि जागरूकता निर्माण केली आहे. महिला, मुलं आणि असहाय्य प्राणी यांच्या सुरक्षिततेसाठी सतत लक्ष देण्याचे महत्त्व यावर हा प्रकार उजागर करतो.

