" मी बॅंड्रामध्ये शॉपिंग करत होते आणि......", अशी मिळाली उर्मीला कानेटकरला तिची पहिली मालिका

Urmila Kanetkar : मराठी अभिनेत्री उर्मीला कानेटकरच्या करिअरची मजेदार सुरुवात बॅंड्राच्या मार्केटमध्ये शॉपिंग करताना झाली, जिथे कुरळे केस पाहून कास्टिंग डायरेक्टरने तिला शॅम्पूच्या जाहिरातीची ऑफर दिली आणि अशी झाली उर्मीलाच्या करिअरची सुरूवात. 

Updated: Nov 25, 2025, 07:55 PM IST
Photos : ( Urmila Kanetkar Instagram)

मराठी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री उर्मीला कानेटकर सध्या तिच्या 'फिल्टर कॉफी' या आगामी नाटकासाठी खुपच चर्चेत आहे.  अशात तिने झी24 तासवरील फिल्टर कॉफी आणि अनफिल्टर्ड गप्पा या कार्यक्रमात तिच्या अभिनय क्षेत्रातील करिअरची सुरूवात कशी झाली याबद्दल सांगिताना काही मजेदार किस्से शेअर केले आहेत.

कार्यक्रमात, तिच्या अभिनयक्षेत्रातील करिअरची सुरूवात कशी झाली असे विचारले असताना उर्मीला म्हणाली- " अभिनय क्षेत्रातील माझ्या करिअरला आता जवळजवळ 22 वर्षे पूर्ण झाली आहेत, 2005 साली 'तुझ्या विना' ही माझी पहिली मालिका झी मराठी वाहिनीवर प्रदर्शित झाली होती. आणि तिथूनच माझ्या करिअरची खरी सुरूवात झाली. या मालिकेत काम करत असताना मला अभिनय क्षेत्रात खरंच रस आहे की नाही, या क्षेत्रात करिअर करायचे आहे की नाही याबद्दल काहीच ठरवले नव्हते. पण करून बघूया असे म्हणत सुरूवात केली आणि पुढे आवड निर्माण झाली." असे सांगितले.

यानंतर ही मालिका कशी मिळाली? असा प्रश्न विचारला असता ती म्हणाली- " मी बॅंड्रा येथील एका मार्केटमध्ये शॉपिंग करत असताना एका कास्टिंग डायरेक्टरने मला पाहिले, त्यावेळी माझे कुरळे केस पाहून त्यांनी मला एका शॅम्पूच्या जाहीरातीत काम करशील का? असे विचारले आणि मी लगेचच हो म्हटले. त्यावेळी मी कॉलेजचे शिक्षण घेत होती आणि मला ऑडिशनसाठी बोलावले गेले. त्या जाहीरातीनंतर  माझी ओळख वाढत गेली आणि मला माझ्या पहिल्या मालिकेसाठी निवडले गेले."

 

अभिनेत्री उर्मिला कानेटकरने शेवटची ओटीटी वरील 'झिंदगीनामा' या वेब  सिरीजमध्ये दिसली होती. सध्या ती महेश मांजरेकर लिखित आणि दिग्दर्शित 'फिल्टर कॉफी' या यशस्वी नाटकात तिच्या अभिनयाची जादू दाखवत आहे. ज्यासाठी तिला अलीकडेच सर्वोतकृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला आहे. हे थ्रिलर नाटक वर्षाच्या अखेरीस प्रदर्शित होणार आहे अशी बातमी आहे. तसेच आगामी प्रोजेक्ट्समध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील नवीन वेबसिरीज आणि महिला सक्षमीकरणावर आधारीत असलेल्या एका फीचर फिल्मचा समावेश आहे. 

