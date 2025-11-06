English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मी झोपले होते, तो माझ्या बेडवर आला!' फराह खानचा करिअरच्या सुरुवातीचा धक्कादायक खुलासा

Farah Khan recalls being harassed by director: फराह खानचा धक्कादायक खुलासा! एका दिग्दर्शकाने तिचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केल्याचं तिने सांगितलं.  

Intern | Updated: Nov 6, 2025, 05:00 PM IST
बॉलिवूडच्या लोकप्रिय दिग्दर्शिका, कोरिओग्राफर आणि निर्माती फराह खान नेहमीच आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखली जाते. 'ओम शांती ओम', 'मैं हूं ना' आणि 'हॅपी न्यू इयर' सारखे हिट चित्रपट दिग्दर्शित करणाऱ्या फराहनं अलीकडेच तिच्या आयुष्यातील एक अत्यंत वैयक्तिक आणि धक्कादायक प्रसंग उघड केला आहे. काजोल आणि ट्विंकल खन्ना यांच्या ‘टू मच’ या चॅट शोमध्ये बोलताना तिनं आपल्या करिअरच्या सुरुवातीच्या दिवसातील एक अप्रिय आठवण शेअर केली.

फराहनं सांगितलं की ती फक्त 15 वर्षांची असतानाच चित्रपटसृष्टीत पाऊल टाकलं होतं. तिच्या वडिलांचा ‘ऐसा भी होता है’ हा चित्रपट अपयशी ठरला आणि त्यामुळे घरात आर्थिक संकट निर्माण झालं. घरातली जबाबदारी सांभाळत तिनं आपल्या मेहनतीवर स्वतःचं नाव कमावलं. मात्र, या प्रवासात सर्व काही सोपं नव्हतं.

तिनं सांगितलं, 'एका दिग्दर्शकानं गाण्यावर चर्चा करण्याच्या बहाण्याने माझ्या खोलीत प्रवेश केला. मी झोपले होते, आणि तो माझ्या शेजारी येऊन बसला. मी क्षणाचाही विलंब न लावता त्याला लाथ मारून बाहेर काढलं.' या घटनेच्या वेळी अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना देखील तिथे उपस्थित होती. ट्विंकलनं देखील या गोष्टीची पुष्टी करत म्हटलं, 'हो, तो दिग्दर्शक तिच्या मागे लागला होता. फराहनं खूप धैर्याने त्याला सामोरं गेलं.'

फराहनं पुढे सांगितलं की, अशा अनुभवांमुळेच ती आणखी मजबूत बनली. ती म्हणाली, 'त्या काळात स्त्रियांना आपल्या मर्यादांबद्दल आवाज उठवणं कठीण होतं. पण मी ठरवलं होतं की कुणालाही माझ्या मर्यादा ओलांडू देणार नाही. मी माझ्या कामातून स्वतःचं अस्तित्व सिद्ध करणार.' याच मुलाखतीत फराहनं तिच्या संघर्षमय आयुष्याबद्दलही मोकळेपणानं बोलली. 'वडिलांच्या चित्रपटाच्या अपयशानंतर आम्हाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. वीजबिल भरण्यासाठीही पैसे नव्हते. अशा परिस्थितीत मला लवकर कामाला लागावं लागलं. पण त्या काळाने मला कामाची किंमत शिकवली,' ती म्हणाली.

आज फराह खान केवळ दिग्दर्शिका आणि कोरिओग्राफर म्हणूनच नव्हे, तर एक यशस्वी यूट्यूबर म्हणूनही ओळखली जाते. ती आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर मनोरंजक आणि थेट विषयांवर बोलते. याबद्दल ती म्हणते, 'मी आजही रोज काम करते. कारण माझ्या आत अजूनही ती असुरक्षितता आहे की जर मी थांबले, तर पुन्हा ते वाईट दिवस येतील. मला माझ्या मुलांसाठी आणि माझ्या कुटुंबासाठी सुरक्षित भविष्य घडवायचं आहे.'

फराह खानच्या या धक्कादायक खुलाशानंतर तिच्या चाहत्यांनी आणि उद्योगातील अनेक कलाकारांनी तिच्या धैर्याचं आणि प्रामाणिकपणाचं कौतुक केलं आहे. तिच्या या कबुलीजबाबानं पुन्हा एकदा मनोरंजन क्षेत्रातील महिलांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांवर आणि सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांवर गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.

FAQ
फराह खानने कोणत्या कार्यक्रमात हा धक्कादायक प्रसंग उघड केला?
फराह खानने हा अनुभव काजोल आणि ट्विंकल खन्ना यांच्या ‘टू मच’ या चॅट शोमध्ये शेअर केला.
फराह खानने नेमका कोणता प्रसंग सांगितला?
तिनं सांगितलं की, एका दिग्दर्शकानं गाण्यावर चर्चा करण्याच्या बहाण्याने तिच्या खोलीत प्रवेश केला आणि ती झोपलेली असताना तिच्या शेजारी येऊन बसला. फराहनं त्याला तात्काळ लाथ मारून बाहेर काढलं.
या घटनेनंतर फराह खानने काय प्रतिक्रिया दिली?
फराहनं सांगितलं की, या घटनेने तिला अधिक मजबूत बनवलं. तिनं ठरवलं की कुणालाही तिच्या मर्यादा ओलांडू देणार नाही आणि आपल्या कामातूनच स्वतःची ओळख निर्माण करणार.

