'मिळेल त्या पैशात मी काम करेन,' जेलमधून सुटल्यानंतर हतबल राजपाल यादवची विनंती

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता राजपाल यादव यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने चेक बाऊन्स प्रकरणात 30 दिवसांची अंतरिम जामीन मंजूर केली आहे. २०१८ मध्ये, राजपाल यादव यांना चेक बाऊन्सच्या प्रकरणात दोषी ठरवले होते आणि त्यांना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, आता न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन दिला आहे. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर, यादव यांनी सर्वांचे आभार मानले आणि चित्रपटसृष्टीला चांगल्या भूमिकांसाठी आवाहन केले आहे.
राजपाल यादव यांनी इंडिया टीव्हीशी बोलताना त्यांना मिळालेल्या पाठिंब्याबद्दल प्रेक्षकांचे आभार मानले. त्यांनी सांगितले, "माझ्या चित्रपट प्रवासात लहान मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत प्रत्येकाने मला प्रेम दिले आहे. मी त्यासाठी सर्वांचा आभारी आहे." यादव यांच्या या वक्तव्यानंतर त्यांच्या चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
राजपाल यादव यांचे म्हणणे आहे, 'माझ्या करियरला ज्या लोकांनी मदत केली, त्यांना मी विनंती करतो की, माझ्या आगामी प्रोजेक्ट्समध्ये माझी मदत करून, मला चांगल्या भूमिकांसाठी संधी द्यावी. मी जी फी ठरवतील, त्यात काम करण्यास तयार आहे. मला पुन्हा एकदा चांगल्या भूमिकांमध्ये काम मिळवायला हवे.'
तुम्हाला सांगायचं म्हणजे, राजपाल यादव यांचे काम नेहमीच प्रेक्षकांमध्ये आवडले आहे. त्यांनी आपल्या अभिनयाच्या विविध रुपांतून स्वतःला सिद्ध केले आहे. त्यांच्या अभिनयातील नटसम्राट असलेल्या अभिनयाच्या गोडीने त्यांना चित्रपटसृष्टीतील एका महत्वाच्या स्थानावर पोहोचवले आहे.
राजपाल यादव यांच्या तुरुंगवासामागे एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. 2010 मध्ये त्यांनी 'अता पता लापता' या चित्रपटासाठी ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, हा चित्रपट फ्लॉप ठरला आणि कर्ज फेडण्यास राजपाल यादव यांना अडचणींचा सामना करावा लागला. कर्ज परतफेड करताना त्यांचे चेक बाऊन्स झाले, ज्यामुळे त्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली.
यापूर्वी राजपाल यादव यांना कराराची पूर्णत: अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु कर्जाची रक्कम चुकता न केल्यामुळे त्यांचा संघर्ष अधिक वाढला. यामुळे, दिल्लीच्या कडकडडूमा कोर्टाने २०१८ मध्ये राजपाल यादव यांना दोषी ठरवले आणि त्यांना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.
तथापि, त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले आणि न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला, कारण त्यांनी कर्ज फेडण्याचे आश्वासन दिले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी राजपाल यादव यांना आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, राजपाल यादव यांनी 5 फेब्रुवारी संध्याकाळी 4 वाजता आत्मसमर्पण केले आणि तुरुंगात परत गेले.
तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर, राजपाल यादव यांनी चित्रपटसृष्टीला आवाहन केले की, त्यांना चांगल्या भूमिकांची आवश्यकता आहे. यादव यांना विश्वास आहे की, चांगल्या भूमिकांमुळे त्यांचा करियर पुन्हा एकदा उज्ज्वल होईल. त्यांनी चित्रपट निर्मात्यांना विनंती केली आहे की, ते त्यांना योग्य भूमिका देऊन त्यांचा पुनरागमन करण्यासाठी मदत करतील. 'चित्रपट उद्योग माझ्या कुटुंबासारखा आहे,' असं त्यांनी स्पष्ट केले. 'मी प्रत्येक आशीर्वादाच्या बळावर पुढे गेलो आहे. मी त्या लोकांचे आभार मानतो, ज्यांनी सोशल मीडियावर मला साथ दिली, आणि त्यांचेही आभार मानतो ज्यांनी माझ्या कामावर टीका केली.'
राजपाल यादव यांच्या संघर्षाच्या आणि धैर्याच्या प्रवासाने अनेकांना प्रेरित केले आहे. त्यांच्या संघर्षानंतर चित्रपटसृष्टीला एक नवीन संदेश मिळाला आहे, की कोणत्याही अडचणींना सामोरे जात, योग्य मेहनत आणि समर्पणाने आपला मार्ग पुन्हा उघडता येतो.