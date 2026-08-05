सलमानला तुरुंगातून बाहेर पडण्याची नव्हती इच्छा, कारण...; म्हणाला, "आणखी चार-पाच दिवस राहिलो असतो तर..."

Salman Khan Opens Up About Jail Experience: बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान याने नुकत्याच एका कार्यक्रमात आपल्या जेलमध्ये राहण्याच्या अनुभवांबद्दल मोकळेपणाने सांगितले. विशेष म्हणजे, जेलमधून जामिनावर बाहेर पडताना त्याला आनंदापेक्षा खंतच अधिक वाटत होती, असे त्याने सांगितले. यामागचे कारणही त्याने स्पष्ट केले. अलीकडेच सलमान 'द अलायन्स' या शोमध्ये सहभागी झाला होता. या कार्यक्रमात त्याचा भाऊ सोहेल खान स्पर्धक म्हणून सहभागी आहे. दोघांमध्ये फिटनेसबाबत चर्चा रंगली. सोहेलने शोदरम्यान १२ किलो वजन कमी केल्याचे सांगितले, तर सलमानने आपल्या आगामी 'SVC63' चित्रपटासाठी तब्बल १६ किलो वजन घटवल्याचेही सांगितले....
याच चर्चेदरम्यान सलमानने आपल्या जेलमधील दिवसांची आठवण सांगितली. त्याने सांगितले की, न्यायालयीन सुनावण्यांसाठी वारंवार कोर्टात जावे लागत असल्याने तो कंटाळला होता. त्यामुळे जामीन मिळण्याची अपेक्षाही त्याने ठेवली नव्हती. मात्र प्रत्यक्षात जामीन मंजूर झाल्यानंतर त्याला थोडे वाईट वाटले.
याचे कारण सांगताना सलमान म्हणाला, "जेलमध्ये असताना मी दररोज नियमित व्यायाम करत होतो. खाण्यात फक्त डाळ आणि पाणी एवढेच असायचे. त्यामुळे माझी तब्येत आणि फिटनेस इतकी चांगली झाली होती की, आणखी काही दिवस तिथे राहिलो असतो तर आणखी चांगला फिट झालो असतो, असा विचार मनात आला." त्याने सांगितले की, जेलमधील एका कैद्यानेही त्याला गंमतीने "भाई, जाऊ नका," असे म्हटले होते. त्यावर आपणही हसतच उत्तर दिले, "असं कसं? आता तर जायलाच हवं."
जेलमधील वातावरणाविषयी बोलताना सलमानने सांगितले की, अनेक वर्षांपूर्वी जेव्हा तो तुरुंगात होता, तेव्हा कैद्यांना अतिशय छोट्या जागेत ठेवले जात असे. एकाच भारतीय पद्धतीच्या शौचालयाचा वापर अनेक कैदी करत असत. काही वेळा त्या ठिकाणी पालही दिसायच्या, अशी आठवण त्याने सांगितली.
1998 मधील काळवीट शिकार प्रकरणात सलमान खानला आतापर्यंत चार वेळा तुरुंगात जावे लागले आहे. 1998 मध्ये तो तीन दिवस कोठडीत होता. त्यानंतर 2006 आणि 2007 मध्ये प्रत्येकी सहा दिवस तुरुंगवास झाला. 2018 मध्ये दोन दिवस जेलमध्ये राहिल्यानंतर त्याला जामीन मंजूर झाला. या प्रकरणाची सुनावणी अजूनही जोधपूर उच्च न्यायालयात सुरू आहे.