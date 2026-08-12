/माधुरी दीक्षितच्या लग्नानंतर आयएएस तुकाराम मुंढे यांना का वाटली होती भीती? जुना किस्सा स्वतःच सांगितला

माधुरी दीक्षितचं नाव ऐकलं की आजही अनेक चाहत्यांच्या जुन्या आठवणी जाग्या होतात. पण तिच्या लग्नाची बातमी ऐकून एक तरुण चक्क रडू लागला होता, असा किस्सा महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी नुकताच सांगितला. पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिरात झालेल्या ‘अनस्टॉपेबल तुकाराम’ या कार्यक्रमात मुंढे यांनी आपल्या UPSCच्या तयारीच्या काळातील हा मजेदार आणि आठवणीत राहिलेला प्रसंग शेअर केला. त्यांच्या मित्राला अभिनेत्री माधुरी दीक्षितबद्दल एवढं आकर्षण होतं की, तिच्या लग्नाची बातमी समजल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया पाहून मुंढे स्वतःच काही काळ गोंधळून गेले होते.
ही गोष्ट साधारण 1998-99च्या आसपासची आहे. त्या काळात तुकाराम मुंढे आणि त्यांचे मित्र पंकज UPSC मुख्य परीक्षेची तयारी करत होते. दोघांचंही आयुष्य अभ्यासाभोवती फिरत होतं. रात्री उशिरापर्यंत अभ्यास करणे आणि काही तासांची झोप घेऊन पुन्हा पुस्तकं हातात घेणे, हा त्यांचा रोजचा दिनक्रम होता. मुंढे यांनी सांगितलं की, ते साधारण पहाटे दोन-तीन वाजता झोपायचे, तर पंकज त्यांच्यापेक्षा थोडा उशिरा झोपायचा. सकाळी उठल्यानंतर दोघे पुन्हा अभ्यासाला लागायचे. त्यांच्या खोलीपासून लायब्ररीपर्यंतच्या कॉरिडॉरमध्येही ते अनेकदा बसून अभ्यास करत असत.
एका सकाळी साधारण दहा-साडेदहाच्या सुमारास तुकाराम मुंढे अभ्यासात मग्न होते. तेवढ्यात पंकज त्यांच्या मागून आला, त्याने मुंढेंच्या गळ्यात हात टाकला आणि रडायला सुरुवात केली. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे मुंढे अक्षरशः घाबरले त्यांना भीती वाटली. मित्राला नेमकं काय झालं, याची त्यांना काहीच कल्पना नव्हती. त्यांनी पंकजला काय झालं, अशी विचारणा केली. मात्र पंकज रडतच राहिला. मुंढेंना क्षणभर वाटलं की त्याच्या आयुष्यात काहीतरी गंभीर घटना घडली असावी.
पंकजने आधी मुंढेंना विचारलं की त्यांनी त्या दिवशीचं वर्तमानपत्र वाचलं आहे का. मुंढेंनी वर्तमानपत्र पाहिलं, पण त्यात असं काय आहे ज्यामुळे पंकज एवढा भावूक झाला आहे, हे त्यांच्या लक्षात आलं नाही. काही वेळाने पंकजने अखेर मनातील दुःख सांगितलं की, “माधुरीचं लग्न झालं!” मुंढेंना सुरुवातीला याचा अर्थच कळला नाही. त्यांनी उलट विचारलं, “मग काय झालं?” पंकजने पुन्हा स्पष्ट केलं की, माधुरी दीक्षितचं लग्न झालं होतं! हे ऐकताच संपूर्ण सभागृहात हशा पिकला. कारण तुकाराम मुंढेंना वाटत होतं की आपल्या मित्रासोबत एखादी गंभीर वैयक्तिक घटना घडली आहे. पण त्याचं दुःख होतं ते त्याच्या आवडत्या अभिनेत्रीच्या लग्नाचं!
माधुरी दीक्षित यांनी 1999 मध्ये कार्डिओव्हॅस्क्युलर सर्जन डॉ. श्रीराम नेने यांच्यासोबत विवाह केला. त्या काळात माधुरी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक होत्या. ‘तेजाब’, ‘दिल’, ‘बेटा’, ‘हम आपके हैं कौन..!’, ‘दिल तो पागल है’ यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांमुळे त्यांची लोकप्रियता प्रचंड होती.
कार्यक्रमात तुकाराम मुंढे यांना त्यांच्या तरुणपणीच्या आवडीनिवडींबद्दलही विचारण्यात आलं. त्या काळात त्यांना कोणता अभिनेता किंवा अभिनेत्री आवडत होती, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. मात्र या प्रश्नाचं थेट उत्तर देण्यास त्यांनी मजेशीरपणे नकार दिला. आपल्या आवडीबद्दल आता काही सांगण्याची हिंमत करणार नाही, असं म्हणत त्यांनी आपल्या सुखी वैवाहिक आयुष्याचा दाखला दिला. त्यांच्या या मिश्कील उत्तरावर उपस्थित प्रेक्षकांमध्ये पुन्हा एकदा हशा पिकला.
या कार्यक्रमात तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या बालपणापासून शिक्षणापर्यंतचा आणि UPSCच्या तयारीपासून प्रशासकीय सेवेतल्या कारकिर्दीपर्यंतचा प्रवास उलगडला.
त्यांच्या कठीण अभ्यासाच्या काळातील अशा अनेक आठवणींमधून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची वेगळी बाजूही समोर आली. कठोर शिस्त आणि कामातील स्पष्ट भूमिकेसाठी ओळखले जाणारे तुकाराम मुंढे यांच्याही आयुष्यात अशा काही हलक्या-फुलक्या आठवणी आहेत, हे या किस्स्यामुळे पाहायला मिळालं.