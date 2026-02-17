'माझ्या आणि माझ्या बायकोच्या जीवाचं काही झालं, तर...'; अकाऊंट्स सस्पेंड झाल्यानंतर प्रसाद वेदपाठकची धक्कादायक पोस्ट

घराघरात पोहोचलेले सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर, प्रसाद आणि दीपिका वेदपाठक, जे ‘प्रसिका’ या नावाने ओळखले जातात, सध्या मोठ्या संकटात सापडले आहेत. गेल्या दहा वर्षांपासून महाराष्ट्रात प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत असलेली ही सुपरहिट जोडी अचानक आपल्या सर्व प्रमुख सोशल मीडिया अकाउंट्सच्या सस्पेन्शनमुळे आश्चर्यचकित झाली आहे.
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर आणि युट्युब यांसारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरील लाखो फॉलोअर्स असलेल्या त्यांच्या व्हेरिफाईड चॅनेल्स अचानक बंद झाल्यामुळे चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. या घटनेमुळे फक्त प्रेक्षकच नाही तर सोशल मीडिया उद्योगही चकित झाला आहे, कारण प्रसाद–दीपिका यांचे कंटेंट नेहमीच प्रामाणिक, विनोदी आणि कायद्याचे पालन करणारे असल्याचे ओळखले जात असे.
या घटनेनंतर प्रसादने सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून प्रेक्षकांशी संवाद साधत आपली व्यथा मांडली आहे. X वर त्यांनी लिहिले 'जर माझ्या किंवा माझ्या पत्नीच्या काहीही झाले, तर केवळ हे आमची सर्व खाती एकदम निलंबित होण्याबद्दल जबाबदार राहतील, एकाही इशाऱ्याशिवाय. आपल्याला आपली बाजू मांडण्यासाठी किंवा अपील करण्याची संधी देखील दिली गेली नाही. दशके मेहनत फक्त एवढ्याशिवाय नष्ट केली गेली.'
प्रसाद–दीपिकाला अद्याप हे स्पष्ट नाही की नेमकं कोणत्या कारणास्तव त्यांची चॅनेल्स बंद करण्यात आल्या आहेत. या धक्क्यातून सावरत त्यांनी एका भावनिक व्हिडिओद्वारे चाहत्यांशी संवाद साधला आणि म्हटले 'आम्ही गेल्या 10 वर्षांपासून प्रामाणिकपणे कंटेंट बनवत आहोत. आजवर कधीही कम्युनिटी गाईडलाईन्सचं उल्लंघन केलेलं नाही. सर्व नियमांचे पालन करूनही आमची सर्व व्हेरिफाईड अकाउंट्स अचानक सस्पेंड करण्यात आली आहेत. हे का घडलं, याचं कारण आम्हाला अद्याप दिलेलं नाही.'
फक्त मनोरंजनापुरताच नाही, तर प्रसाद दीपिका अनेक मोठ्या ब्रँड्सचे ब्रँड अँबॅसडरही आहेत. अकाउंट्स बंद झाल्यामुळे त्यांचे अनेक व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स अडकले आहेत. प्रसाद म्हणाले, 'अनेक क्लायंट्स आणि ब्रँड्स आमची वाट पाहत आहेत. आमचे प्रलंबित प्रोजेक्ट्स थांबले आहेत आणि अकाउंट्सचा एक्सेस नसल्यामुळे आम्ही ते पूर्ण करू शकत नाही आहोत.'
सोशल मीडिया अकाउंट्स हीच एका इन्फ्लुएंसरची सर्व संपत्ती असते, आणि ती एका रात्रीत हिरावून घेतल्यामुळे या जोडीला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. अनेक ब्रँड्स आणि व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स थांबल्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान मोठे झाले आहे, ज्यामुळे याचा परिणाम फक्त व्यावसायिकच नाही तर वैयक्तिक जीवनावरही झाला आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मकडून अद्याप कोणतंही अधिकृत स्पष्टीकरण आलेलं नाही. मात्र, प्रसाद दीपिकाने आपलं डिजिटल अस्तित्व परत मिळवण्यासाठी कायदेशीर आणि तांत्रिक प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यांनी आपल्या वकिलांमार्फत या प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
या संकटात हजारो चाहते प्रसाद–दीपिकाच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अनेक चाहत्यांनी कमेंट्स करून त्यांना धीर दिला आहे. काहींनी या प्रकरणावर #BringBackPrasika किंवा #PrasikaTrend यांसारखे ट्रेंड सुरू करून जोडीला पाठिंबा दर्शवला आहे. चाहत्यांचे समर्थन पाहून प्रसाद–दीपिकाला मानसिक आधार मिळत आहे आणि ते त्यांच्या पुढील पायऱ्यांसाठी सज्ज झाले आहेत.
एकंदरीत, सोशल मीडिया उद्योगातील हे मोठे संकट केवळ प्रसाद–दीपिकासाठीच नव्हे तर लाखो चाहत्यांसाठीही चिंतेचे ठरले आहे. प्रेक्षक आणि चाहत्यांचा पाठिंबा, तसेच कायदेशीर प्रयत्न यांमुळे या जोडीला पुन्हा त्यांच्या डिजिटल जीवनावर नियंत्रण मिळवण्याची आशा आहे.