'आज हास्यजत्रा नसतं तर…' 15 वर्षांच्या संघर्षाबद्दल समीर चौघुले भावूक

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या कार्यक्रमाने विनोदवीर समीर चौघुलेला वेगळी ओळख मिळवून दिली आहे. त्यामुळे त्याच्यासाठी हा कार्यक्रम खूपच खास असून समीरसाठी हा फक्त एक शो नव्हे, तर खास अनुभव आहे 

Intern | Updated: Sep 20, 2025, 07:53 PM IST
‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ या लोकप्रिय कार्यक्रमामुळे विनोदवीर समीर चौघुले घराघरांत पोहोचला आहे. ‘सुमारिया चौघुलिया’, ‘चोलन मजनू’ आणि अनेक इतर नवनवीन भूमिका साकारून समीर चौघुलेने प्रेक्षकांच्या मनात स्वतःची एक खास ओळख निर्माण केली आहे. नुकतेच सोनी मराठीवरील ‘MHJ Unplugged’ या कार्यक्रमात समीर चौघुले यांनी आपल्या आयुष्यातल्या संघर्षांपासून हास्यजत्रेपर्यंतच्या प्रवासाबद्दल मोकळेपणाने बोलले. समीर चौघुले म्हणाले, 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा हा माझ्या आयुष्यातला खूप मोठा टर्निंग पॉईंट आहे. हास्यजत्रा नसती तर आज मी वेगळ्या ठिकाणी असतो. गेल्या 15 वर्षांपासून मी हा फॉर्म करत आहे. या कार्यक्रमामुळे मला स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करता आलं. लोकांच्या घरात जाऊन त्यांना हसवणं, वयस्कर आजीच्या डोक्यावर हात फिरवून गुळाची पोळी देणं… अशा अनुभवांमुळे हास्यजत्रेने काय दिलंय हे समजतं. हे मी शब्दांत सांगू शकत नाही.'

कार्यक्रमाची लोकप्रियता

‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ हा कार्यक्रम लहान मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत सर्व वयोगटातील प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहे. प्रत्येक एपिसोडमध्ये विनोदी अभिनय, मनोरंजक कथा आणि नवनवीन प्रयोग प्रेक्षकांना हसवतात व प्रभावित करतात. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोशल मीडिया टाइमलाइनवरही हा कार्यक्रम चर्चेत राहतो. तसेच सचिन तेंडुलकर, सुनिल गावस्करसह अनेक दिग्गज क्रिकेटपटूंनी हा शो पाहिला आहे, हे देखील या कार्यक्रमाच्या लोकप्रियतेची साक्ष आहे.

नवोदित कलाकारांसाठी व्यासपीठ

हा कार्यक्रम नवोदित कलाकारांना त्यांच्या कला प्रदर्शित करण्याची उत्तम संधी देतो. विनोदाच्या जोरावर प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणे, स्वतःची ओळख निर्माण करणे, आणि प्रेक्षकांच्या मनात घर करणे अशा अनेक अनुभव कलाकारांना मिळतात. काही विनोदवीरांना या कार्यक्रमामुळे पहिल्यांदाच परदेशी दौऱ्याचा अनुभव मिळाला, तर काहींना स्वतःचं घर मिळवण्यास मदत झाली. समीर चौघुले म्हणाले, 'लोकांच्या जवळ जाणं, त्यांच्यासोबत संवाद साधणं, त्यांना हसवणं हे खूप खास आहे. हा अनुभव आणि प्रेक्षकांचं प्रेम यामुळेच हास्यजत्रा माझ्यासाठी इतकी महत्त्वाची आहे.'

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’चा वारसा

‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फक्त एक कार्यक्रम नाही, तर विनोदविश्वात एक ठळक व्यासपीठ आहे, ज्यामुळे कलाकारांचे करिअर बदलले आहे. गेल्या 15 वर्षांत हा शो महाराष्ट्रभर आणि जगभरातील प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय ठरला आहे. प्रत्येक एपिसोडमध्ये नवीन प्रयोग, मजेशीर किस्से आणि विनोदी संवाद प्रेक्षकांना आकर्षित करतात, त्यामुळे हा कार्यक्रम विनोदाच्या दुनियेत एक अनमोल ठसा उमटवतो.

