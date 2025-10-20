'आपल्या इंडस्ट्रीत कोणाबद्दल चांगलं बोललं की जळफळाट होतो...', उषा नाडकर्णी स्पष्टच बोलल्या

मराठी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेत्री उषा नाडकर्णी अनेक दशकांपासून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य करत आहेत. नाटक, सिनेमा आणि मालिकांमध्ये विविध भूमिका साकारतानाही लोकांनी त्यांना खट्याळ सासूच्या भूमिकेत जास्त पसंत केले आहे. त्यांच्या स्वभावाचं वैशिष्ट्य म्हणजे बिनधास्तपणा; त्या मोकळेपणाने बोलतात आणि सल्लेही देतात.
लोकमत फिल्मीच्या ‘लाइट्स, कॅमेरा रियुनियन’ या शोमध्ये माहेरची साडी सिनेमाच्या कलाकारांचा रियुनियन पार पडला. या कार्यक्रमात उषा नाडकर्णीही उपस्थित होत्या. त्या या मुलाखतीत सिनेमाचे काही मजेशीर किस्से आणि अनुभव शेअर करताना दिसल्या.
उषा नाडकर्णीने खुलासा करताना सांगितले, 'आता मी मुद्दामच बोलते. कारण आता माझं वय झालंय. मी कधी गचकेन माहीत नाही. आमच्या इंडस्ट्रीत कोणाचं जर चांगलं बोललं गेलं, तर लगेच जळफळाट होतो. त्यांचा आणि माझ्याबद्दल बोलतात... पण त्या नालायक लोकांना – आता मी नालायकही बोलते का? जर मी वाईट असते किंवा कोणाला त्रास दिला असता, तर त्यांना एवढी अक्कल नाही का की आज ह्या बाईची पंच्याहत्तरी पार झाली आहे आणि ती अजूनही काम करत आहे. याचा अर्थ ती कोणालाही त्रास देत नाही.'
उषा नाडकर्णी फक्त मराठीच नव्हे, तर हिंदी इंडस्ट्रीमध्येही सक्रिय आहेत. हिंदी मालिक ‘पवित्र रिश्ता’ मध्ये त्यांनी साकारलेली भूमिका प्रचंड गाजली होती आणि प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिली.
वयाची पंच्याहत्तरी गाठली तरी उषा नाडकर्णी अजूनही प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहेत. त्यांच्या स्पष्ट बोलण्याच्या शैलीमुळे आणि अनुभवातून आलेल्या मतेमुळे त्या इंडस्ट्रीतील इतर कलाकारांमध्येही एक प्रेरणा ठरल्या आहेत.
FAQ
उषा नाडकर्णीने इंडस्ट्रीबाबत काय खुलासा केला?
उषा नाडकर्णी म्हणाल्या की, “इंडस्ट्रीत कोणाचं चांगलं बोललं की लगेच जळफळाट होतो. पण मी आता माझ्या अनुभवावरून आणि वयानुसार खुल्या मनाने बोलते, कारण माझा कामावर वयावर नियंत्रण आहे आणि मी कोणालाही त्रास देत नाही.”
उषा नाडकर्णीने कोणत्या शोमध्ये ‘माहेरची साडी’ रियुनियनमध्ये हजेरी लावली?
ती लोकमत फिल्मीच्या ‘लाइट्स, कॅमेरा रियुनियन’ या शोमध्ये उपस्थित होती आणि या मुलाखतीत सिनेमाचे किस्से व अनुभव शेअर केले.
उषा नाडकर्णीने मराठीव्यतिरिक्त कोणत्या इंडस्ट्रीत काम केले आहे?
उषा नाडकर्णीने हिंदी इंडस्ट्रीमध्येही काम केले आहे, त्यामध्ये ‘पवित्र रिश्ता’ ही मालिका खूप लोकप्रिय ठरली.