'आपल्या इंडस्ट्रीत कोणाबद्दल चांगलं बोललं की जळफळाट होतो...', उषा नाडकर्णी स्पष्टच बोलल्या

‘लाइट्स, कॅमेरा रियुनियन’मध्ये माहेरची साडीच्या कलाकारांचा रियुनियन; उषा नाडकर्णीही हजर.  

Intern | Updated: Oct 20, 2025, 01:09 PM IST
मराठी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेत्री उषा नाडकर्णी अनेक दशकांपासून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य करत आहेत. नाटक, सिनेमा आणि मालिकांमध्ये विविध भूमिका साकारतानाही लोकांनी त्यांना खट्याळ सासूच्या भूमिकेत जास्त पसंत केले आहे. त्यांच्या स्वभावाचं वैशिष्ट्य म्हणजे बिनधास्तपणा; त्या मोकळेपणाने बोलतात आणि सल्लेही देतात.

‘माहेरची साडी’ रियुनियनमध्ये उषा नाडकर्णी हजर

लोकमत फिल्मीच्या ‘लाइट्स, कॅमेरा रियुनियन’ या शोमध्ये माहेरची साडी सिनेमाच्या कलाकारांचा रियुनियन पार पडला. या कार्यक्रमात उषा नाडकर्णीही उपस्थित होत्या. त्या या मुलाखतीत सिनेमाचे काही मजेशीर किस्से आणि अनुभव शेअर करताना दिसल्या.

 उषा नाडकर्णीची इंडस्ट्रीबाबत पोलखोल

उषा नाडकर्णीने खुलासा करताना सांगितले, 'आता मी मुद्दामच बोलते. कारण आता माझं वय झालंय. मी कधी गचकेन माहीत नाही. आमच्या इंडस्ट्रीत कोणाचं जर चांगलं बोललं गेलं, तर लगेच जळफळाट होतो. त्यांचा आणि माझ्याबद्दल बोलतात... पण त्या नालायक लोकांना – आता मी नालायकही बोलते का? जर मी वाईट असते किंवा कोणाला त्रास दिला असता, तर त्यांना एवढी अक्कल नाही का की आज ह्या बाईची पंच्याहत्तरी पार झाली आहे आणि ती अजूनही काम करत आहे. याचा अर्थ ती कोणालाही त्रास देत नाही.'

मराठीसह हिंदी इंडस्ट्रीतही कामगिरी

उषा नाडकर्णी फक्त मराठीच नव्हे, तर हिंदी इंडस्ट्रीमध्येही सक्रिय आहेत. हिंदी मालिक ‘पवित्र रिश्ता’ मध्ये त्यांनी साकारलेली भूमिका प्रचंड गाजली होती आणि प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिली.

पंच्याहत्तरी गाठली तरी अभिनयाचा जोश कायम

वयाची पंच्याहत्तरी गाठली तरी उषा नाडकर्णी अजूनही प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहेत. त्यांच्या स्पष्ट बोलण्याच्या शैलीमुळे आणि अनुभवातून आलेल्या मतेमुळे त्या इंडस्ट्रीतील इतर कलाकारांमध्येही एक प्रेरणा ठरल्या आहेत.
