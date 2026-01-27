English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • जर असं काही झालं तर अरबाजशी लग्न करेन, निक्की तांबोळीचा मोठा खुलासा !

'जर असं काही झालं तर अरबाजशी लग्न करेन,' निक्की तांबोळीचा मोठा खुलासा !

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 27, 2026, 09:16 AM IST
निक्की तांबोळी आणि अरबाज पटेल आता पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनले आहेत. बिग बॉस शोमध्ये एकमेकांच्या प्रेमात पडलेल्या या जोडीने शो संपल्यानंतरही आपलं रिलेशनशिप टिकवून ठेवले आहे. आता त्यांना THE 50 या बहुचर्चित रिएलिटी शोमध्ये एकत्र दिसण्याची संधी मिळाली आहे. शोमध्ये इतर 48 स्पर्धकांसोबत ते आपला सामर्थ्य आणि स्पर्धात्मक क्षमता सिद्ध करतील.

THE 50 शोमध्ये भाग घेणारे हे जोडपे, ज्यांनी आपल्या अभिनय आणि शारीरिक आव्हानांमधून प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले आहे, त्यांना या शोमध्ये एकमेकांच्या विरोधात खेळायला देखील पाहता येईल. निक्की तांबोळीने शोच्या संदर्भात दिलेल्या मुलाखतीत या शोमधील स्पर्धांबद्दल आणि अरबाजसोबतच्या भविष्यातील लग्नाबद्दलही विचार मांडले आहेत.

शोविषयीची निक्कीची स्पष्टोक्ती

निक्की तांबोळीने झूमशी बोलताना सांगितले की, 'अरबाज माझ्या जीवनातील खूप महत्त्वाचा भाग आहे. तो माझ्या ताकदीचा स्त्रोत आहे, पण काही वेळा तो माझा विकनेसही ठरतो. त्याला काही दुखापत झाली तर मला ते सहन होणार नाही, कारण तो माझा कंफर्ट झोन आहे.'

तिने पुढे सांगितले की, 'कधी कधी मला हे देखील सहन होऊ शकत नाही की कोणी अरबाजला दुखवण्याचा प्रयत्न करतो. आमच्या नात्यामुळे आम्ही एकमेकांना खूप महत्त्व देतो आणि एकमेकांची काळजी घेतो.'

भावनिक आणि शारीरिक स्पर्धा

निक्कीने THE 50 शोमध्ये अरबाजच्या विरोधात खेळण्याच्या विचाराबद्दल सांगितले, 'हा शो फक्त शारीरिक स्पर्धा नाही. यामध्ये भावनिक पातळीवरही एकमेकांचा विश्वासघात होऊ शकतो. आम्ही दोघं एकमेकांशी खूप जोडलेले आहोत, त्यामुळे एकमेकांचा आदर ठेवून स्पर्धा करणे आवश्यक आहे.'

तिने सांगितले की, 'माझं मन सतत बदलत राहतं, आणि काही वेळेस शोला नकार देण्याचा विचारही केला होता. पण मी आता असा विचार करत नाही की अरबाजच्या विरोधात खेळायला पाहिजे. जर अशी परिस्थिती आली तर आम्ही एकमेकांचा आदर ठेवून आणि परिपक्व स्पर्धा करू.'

लग्नाबद्दलचा खुलासा

निकीने अरबाजसोबतच्या लग्नावर सुद्धा स्पष्टीकरण दिले. ती म्हणाली, 'सध्या तरी आमचा लग्नाचा काही प्लॅन नाही. जोपर्यंत आम्ही एक रिएलिटी शो जिंकत नाही, तोपर्यंत लग्नावर चर्चा होऊ शकत नाही.'

निक्कीने सांगितले की, 'आम्ही दोघंही सध्या जो काही करतो तो उत्तम आणि प्रामाणिकपणाने करतो. आणि जेव्हा योग्य वेळ येईल, तेव्हा आम्ही नक्कीच त्यावर विचार करू.'

रिएलिटी शोचे महत्त्व

निक्की तांबोळीने या शोमध्ये भाग घेणं केवळ एक स्पर्धा म्हणून न पाहता, ते त्यांच्या नात्याच्या भविष्यासाठी देखील एक मोठं चॅलेंज मानलं आहे. THE 50 मध्ये एकमेकांशी स्पर्धा करत असताना, दोघांमध्ये असलेला समज, प्रेम आणि विश्वास यामुळे हा शो अधिक रोचक होईल, अशी तिची अपेक्षा आहे.

अरबाज पटेल आणि निक्की तांबोळीचे भविष्य

अशा प्रकारच्या रिएलिटी शोमध्ये भाग घेत असताना, त्यांचे फॅन्स देखील त्यांच्या नात्याबद्दल आशावादी आहेत. अरबाज आणि निक्की एकमेकांना आव्हान देताना, त्यांचा एकमेकांवर असलेला आदर आणि प्रेम यामुळे हा शो आणखी मनोरंजक ठरणार आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

