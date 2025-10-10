English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'शाहरुख खानसाठी म्हणायचं तर, जर दुबईत जन्नत आहे, तर तिकडेच जा...' शाहरुख खानवर बॉलिवूड दिग्दर्शकाची टीका

Director criticized Shahrukh Khan:अभिनव कश्यप गेल्या काही महिन्यांपासून सतत चर्चेत आहे. सलमान खानवर केलेल्या आरोपानंतर आता बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खानही त्याच्या निशाण्याखाली आला आहे.

Intern | Updated: Oct 10, 2025, 03:35 PM IST
गेल्या काही महिन्यांपासून चित्रपट दिग्दर्शक अभिनव कश्यप हे नाव सतत चर्चेत आहे. आधी त्यांनी बॉलिवूडचा 'भाईजान' सलमान खानवर अनेकदा टीका केली होती, मात्र आता त्यांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे शाहरुख खानवर. ‘दबंग’च्या दिग्दर्शक असलेल्या कश्यपनं एका मुलाखतीत शाहरुख खानवर थेट टीका करताना म्हटलं की, तो समाजाला काहीही परत देत नाही आणि फक्त घेतो. कश्यपनं शाहरुखला दुबईत राहण्याचा सल्लाही दिला. त्यांनी म्हटले, 'हा समाज फक्त घेतो, देत काही नाही. ते फक्त घेतात, घेतात आणि अजून घेतात. शाहरुख खानचं दुबईतील घर 'जन्नत' म्हणून ओळखलं जाते, तर इथलं घर 'मन्नत' म्हणून. याचा अर्थ काय? तुमच्या सर्व मन्नती इथं पूर्ण झाल्या. तो अजून प्रार्थना करत राहतो. मी ऐकलंय की तो त्याच्या बंगल्यावर आणखी दोन मजले बांधत आहे. त्याची हाव, त्याच्या मागण्या वाढत आहेत. पण जर तुमची जन्नत तिथं आहे, तर तिथं जाऊन राहा. भारतात काय करताय?' कश्यपनं शाहरुखच्या ‘जवान’ चित्रपटातील एका लोकप्रिय डायलॉगवरही टीका केली. त्यांनी म्हटलं, 'बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर… आपण या लोकांशी काय बोलावं? त्यांनी सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरचे राजवाडे बांधले आहेत. त्यांची नेटवर्थ काय आहे, याने मला काय फरक पडतो? तुम्ही मला खायला देता का? शाहरुख बोलण्यात चांगला माणूस असेल, पण त्याची नियत काही चांगली नाही.'

अभिनव कश्यप कोण आहेत?

अभिनव कश्यप हा दिग्दर्शक अनुराग कश्यपचा भाऊ आहे. त्यांनी ‘जंग’ चित्रपटासाठी पटकथा लेखक म्हणून करिअरची सुरुवात केली आणि ‘दबंग’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये दिग्दर्शन पदार्पण केलं. या चित्रपटात सलमान खान मुख्य भूमिकेत होते आणि हा चित्रपट व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी ठरला. त्यानंतर त्यांनी रणबीर कपूर अभिनीत ‘बेशरम’ दिग्दर्शित केलं, मात्र त्यानंतर दिग्दर्शन क्षेत्रात कायमचं पाऊल ठेवलं नाही. अभिनव कश्यपने सलमान खाननं बॉलिवूड करिअर उद्धस्त केल्याचा आरोप केला होता, आणि आता त्यांनी शाहरुख खानवरही थेट टीका करून बॉलिवूडमध्ये वादग्रस्त चर्चेला सुरुवात केली आहे. कश्यपनं शाहरुख खानच्या वैयक्तिक जीवनावरही टिप्पणी केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, शाहरुखचे बंगल्यांचे विस्तार, त्याची संपत्ती आणि त्याच्या प्रॉपर्टीच्या मागण्या सामान्य माणसाच्या समजापेक्षा खूप पुढे आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शाहरुख खान फक्त घेतो, परंतु समाजासाठी किंवा लोकांसाठी काही देत नाही. याशिवाय, कश्यपनं शाहरुखच्या ‘जवान’ चित्रपटातील संवादाला उद्देशूनही टीका केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शाहरुखचा बोलण्याचा अंदाज चांगला असला तरी, त्याची नियत काहीशी स्पष्ट नाही. कश्यपनं शाहरुखला ‘दुबईत राहा’ असा टोला दिला आहे, जिथे त्याचे बंगलं ‘जन्नत’ म्हणून ओळखले जाते. अभिनव कश्यपच्या या वक्तव्यांमुळे सोशल मीडिया आणि बॉलिवूडमध्ये चर्चेची लाट उडाली आहे. चाहत्यांमध्ये आणि चित्रपट विश्वात या टीकेवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. काहींनी कश्यपला पाठिंबा दर्शवला आहे, तर काहींनी या टीकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणामुळे आता बॉलिवूडमधील मोठ्या सुपरस्टारवर टीकेची नवी लाट सुरू झाली आहे आणि चाहत्यांचे लक्ष पुन्हा शाहरुख खानवर केंद्रित झाले आहे.

