English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बेटी बचाओ, बेटी नचाओ? कतरिनाच्या गाण्यावर IIT विद्यार्थींनीचा डान्स, अदा पाहून नेटकरी संतापले

Dance Video Viral: कतरिना कैफच्या गाण्यावर आयआयटी विद्यार्थ्यीनीचा जबरदस्त डान्स. स्टेप्स पाहून चाहत्यांनी केलं कौतुक. तर काहींनी म्हटलं असंस्कारी.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 8, 2025, 05:14 PM IST
बेटी बचाओ, बेटी नचाओ? कतरिनाच्या गाण्यावर IIT विद्यार्थींनीचा डान्स, अदा पाहून नेटकरी संतापले

Dance Video Viral: सध्या सोशल मीडियामुळे अनेक कलाकारांच्या गाण्यावर डान्स करतानाचे व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. मात्र, काही व्हिडीओ हे असे असतात ज्याची चर्चा प्रचंड होते. असाच एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. हा व्हिडीओ आयआयटी रूडकी येथील एका विद्यार्थिनीचा डान्सचा आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

या व्हिडीओमध्ये एक विद्यार्थिनी विविध गाण्यांवर स्टेजवर डान्स करत आहे. ज्यामध्ये कतरिना कैफचं प्रसिद्ध गाणं 'शीला की जवानी' सुद्धा समाविष्ट आहे. या व्हिडीओमध्ये तिच्या डान्स स्टेप्स, लूक आणि कपड्यांवरून इंटरनेटवर सध्या चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

व्हायरल डान्स व्हिडीओने घातला धुमाकूळ

या व्हिडीओमध्ये आयआयटी रूडकीची ही विद्यार्थिनी काळ्या रंगाच्या शॉर्ट्स आणि व्हाइट शर्ट परिधान करून स्टेजवर डान्स करताना दिसत आहे. 'माय नेम इज शीला' या गाण्यावर ती जोशात डान्स करताना दिसत आहे. तिची एनर्जी आणि स्टेप्स पाहून प्रेक्षक थक्क झाले आहेत. हा व्हिडीओ सध्या इंस्टाग्राम, यूट्यूब आणि फेसबुकवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत असून काही तासांमध्ये व्हिडीओला लाखो लोकांनी पाहिलं आहे. 

 चाहत्यांच्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया

या डान्स व्हिडीओवर सोशल मीडियावर लोकांचे मिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी विद्यार्थिनीचं कौतुक करत तिच्या आत्मविश्वासाचं स्वागत केलं आहे, तर काहींनी मात्र या डान्सला 'असंस्कारी' म्हणून टीका केली आहे. एका चाहत्याने म्हटलं आहे की, 'ही विद्यार्थिनी आहे की बार डान्सर? तर दुसऱ्याने म्हटलं की, 'बेटी पढ़ाओ, बेटी नचाओ'.  तर एका चाहत्याने तिला पाठिंबा देत लिहिले की, 'कॉलेज फंक्शनमध्ये डान्स करणं चुकीचं नाही.' आणखी एकाने लिहिलं 'अशा कपड्यांमध्ये अभिनेत्री आवडते, पण विद्यार्थिनी का नाही? काहींनी मात्र नाराजी व्यक्त केली. IIT कॉलेजमध्ये असा डान्स? संस्कार संपले वाटतं. असं म्हटलं आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 हजारांहून अधिक लाईक्स

या व्हिडीओला आतापर्यंत 88 हजारांहून अधिक लाईक्स मिळाले असून तो मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहे. आयआयटीसारख्या प्रतिष्ठित संस्थेतील हा व्हिडीओ असल्याने तो अधिक चर्चेत आला आहे. काहींनी विद्यार्थिनीचा आत्मविश्वास आणि परफॉर्मन्सचे कौतुक केले आहे तर काहींनी शैक्षणिक प्रतिष्ठेला धक्का म्हणून प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सध्या हा व्हिडीओ इंटरनेटवर ट्रेंडिंगमध्ये आहे आणि कॉलेज फंक्शन्समध्ये डान्सच्या मर्यादा आणि स्वातंत्र्य यावर वाद पुन्हा पेटला आहे.

FAQ

व्हिडिओ कशाबद्दल आहे?

आयआयटी रूडकी येथील एका विद्यार्थिनीचा कॉलेज फंक्शनमधील डान्स व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ती विविध गाण्यांवर जोशपूर्ण डान्स करते, ज्यात कतरिना कैफचे ‘शीला की जवानी’ (‘माय नेम इज शीला’) विशेष आहे.

विद्यार्थिनीचा लूक आणि डान्स स्टाईल कसा?

तिने काळ्या शॉर्ट्स आणि व्हाइट शर्ट परिधान केले असून, तिची एनर्जी, स्टेप्स आणि आत्मविश्वास प्रेक्षकांना थक्क करणारे आहेत. डान्स स्टेजवर उत्कृष्ट आणि आकर्षक आहे.

व्हिडिओला किती व्ह्यूज आणि शेअर्स?

काही तासांत लाखो व्ह्यूज मिळाले असून, तो इन्स्टाग्राम, यूट्यूब आणि फेसबुकवर मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
IIT student danceIIT girl danceIIT student viral videoIIT girl viral videoKatrina Kaif song dance

इतर बातम्या

घोटाळेबाजांमुळे मेट्रो लाईनला उशीर झाला- पंतप्रधान मोदींचा...

महाराष्ट्र बातम्या