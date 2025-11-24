English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
... वह इक्कीस का ही रहेगा! धर्मेंद्र यांचा शेवटचा डायलॉग ऐकलात का?

Dharmendra Last Movie: ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचं 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी दीर्घ आजाराने निधन झाले.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 24, 2025, 02:35 PM IST
... वह इक्कीस का ही रहेगा! धर्मेंद्र यांचा शेवटचा डायलॉग ऐकलात का?
Ikkis Dharmendra Last Film Poster Out Fans Emotional Release Date here

Dharmendra Last Movie: ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचं 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी दीर्घ आजाराने निधन झाले. वयाच्या 89व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. दरम्यान आज सकाळी त्यांच्या निधनाचे वृत्त समोर आले. मात्र त्याआधीच त्यांच्या चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज करण्यात आले आहे. इक्कीस हा त्यांच्या शेवटचा चित्रपट ठरला आहे. 

काही दिवसांपूर्वी धर्मेंद यांना श्वास घेण्यासाठी त्रास होत असल्यामुळं त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. तिथे 12 दिवस उपचार घेतल्यानंतर त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला होता. तसंच, घरीच त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत होते. मात्र आज सकाळी त्यांचे निधन झाले. 

धर्मेंद यांच्या शेवटच्या चित्रपटाचे पोस्टर आजच प्रदर्शित झाले आहे. इक्कीस असं या चित्रपटाचे नाव असून डिसेंबरमध्ये त्यांचा हा सिनेमा प्रदर्शित होत आहे. या सिनेमाचा फर्स्ट लूक आज जारी करण्यात आला आहे. या पोस्टरबरोबरच धर्मेंद्र यांनी म्हटलेला एक डायलॉगदेखील जोडला आहे. धर्मेंद्र यांचा धीरगंभीर आवाज ऐकून चाहत्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं आहे. 

निर्मात्यांनी इन्स्टाग्रामवर धर्मेंद्र यांचे चित्रपटातील पोस्टर शेअर केले आहे. धर्मेंद्र यांनी 21 वर्षांच्या एका शहीद जवानाच्या वडिलांची भूमिका केली आहे. तसंच, पोस्टसोबत एक डायलॉगदेखील जोडला आहे. त्यात धर्मेंद्र भावूक पण धीरगंभीर आवाज ऐकू येतोय. 'मेरा बडा बेटा अरुण ये हमेशा इक्कीस काही रहेगा,' असा तो संवाद आहे. 25 डिसेंबर रोजी हा सिनेमा प्रदर्शित होत आहे. 

इक्कीस चित्रपटात धर्मेंद्र यांनी ब्रिगेडिअर एम.एल.खेत्रपाल यांची भूमिका साकारली आहे. अरुण खेत्रपाल हे त्यांच्या दिवंगत मुलाची बहादुरीची कहाणी सांगताना या चित्रपटात दिसणार आहेत. पण धर्मेंद्र यांचा हा शेवटचा चित्रपट ठरला आहे. दरम्यान, या चित्रपटात अगस्त्य नंदा प्रमुख भूमिकेत असून लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपालच्या भूमिकेत दिसणार आहे. 1971 च्या भारत-पाक युद्धात त्यांनी केलल्या असाधारण शौर्यामुळं त्यांना मरणोत्तर परमवीर चक्राने सन्मानित केले आहे. 

FAQ

प्रश्न १: ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचे निधन कधी झाले?

उत्तर: ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचे २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दीर्घ आजाराने निधन झाले.

प्रश्न २: निधनसमयी धर्मेंद्र यांचे वय किती होते?

उत्तर: निधनसमयी त्यांचे वय ८९ वर्षे होते.

प्रश्न ३: निधन होण्यापूर्वी धर्मेंद्र यांची प्रकृती कशी होती?

उत्तर: काही दिवसांपूर्वी त्यांना श्वास घेण्यासाठी त्रास होत असल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. १२ दिवस उपचार घेतल्यानंतर त्यांना डिस्चार्ज मिळाला होता आणि घरीच त्यांच्यावर उपचार सुरू होते.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

dharmendraIkkisDharmendras first lookDharmendra DeathDharmendra passes away

