'या सगळ्याची सुरुवात कुठून होते, मीच सांगते…' मालेगाव घटनेवर मराठी अभिनेत्रीचे संतप्त वक्तव्य; VIDEO व्हायरल

डोंगराळे (ता. मालेगाव) येथील तीन वर्षीय बालिकेवर निर्घृण अत्याचार करून तिची हत्या केल्याच्या अमानुष घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवले आहे. पुरोगामी विचारांची मुळे रुजलेला महाराष्ट्र अशा क्रूरतेने थरारला असून समाजाच्या सर्वच स्तरांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सामाजिक संघटना, महिला कार्यकर्ते, नागरिक तसेच मनोरंजन क्षेत्रातील कलाकार या सर्वांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.
मराठी अभिनेत्री रुचिरा जाधव हिने या प्रकरणानंतर सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत आपला रोष आणि वेदना व्यक्त केल्या. तिच्या या वक्तव्याला मोठा प्रतिसाद मिळत असून अनेकांनी तिच्या भावना प्रतिध्वनित केल्या आहेत. रुचिरा म्हणाली 'मी काल संध्याकाळपासून सोशल मीडियावर जे पाहते आहे, त्या बातम्या आणि व्हिडिओंनी मन सुन्न झालंय. मालेगावमध्ये जे घडलं त्याला ‘दुर्घटना’ म्हणणंही चुकीचं आहे. हा शब्द खूपच हलका पडतो. चार वर्षांची मुलगी… तिच्यावर असा अमानुष अत्याचार! आपण या गोष्टीचं मूळ शोधायला तयारच नाही. सोल्युशन शोधलं नाही तर या घटना पुन्हा पुन्हा घडत राहणार.'
ती पुढे म्हणाली 'आपण आत्ता वाचू, हळहळ व्यक्त करू, संताप व्यक्त करू पण उद्या सगळे पुन्हा आपापल्या कामाला. काहीच बदलणार नाही. या मुलीला न्याय मिळाला नाही तर समाज म्हणून आपण पूर्णतः अपयशी ठरणार आहोत.' रुचिरा समाजातील वाढत्या दूषित मानसिकतेवरही बोलली. 'मी सांगते, या गोष्टी सुरू कुठून होतात. स्त्रिया त्यांच्या हक्कांबद्दल बोलल्या की आमच्या प्रत्येक वाक्यावर कमेंट्स, टीका होते. मुद्दा फक्त कपड्यांचा किंवा वागणुकीचा नसतो, मुद्दा मानसिकतेचा असतो. चार वर्षांच्या मुलीने कोणते छोटे कपडे घातले होते? कोणाला दोष द्याल? प्रत्येकवेळी तेच कारण देऊन आपण पळ काढत आलोय.' तिने स्पष्ट केले 'आज मी बोलले नाही तर एक स्त्री म्हणून मला माझीच लाज वाटेल. आपण आता जाग नाही झालो तर विनाश दूर नाही.'
या धक्कादायक घटनेचा निषेध करण्यासाठी मालेगावमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशीही नागरिक, महिला संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरले. शहरातील प्रमुख चौकांत निदर्शने झाली. आंदोलनकर्त्यांनी दोन प्रमुख मागण्या केल्या संशयित आरोपीला तात्काळ अटक करून फाशीची शिक्षा द्यावी
नागरिकांचा संताप आणि अस्वस्थता उफाळून आली असून शहरात तणावपूर्ण शांतता पाहायला मिळत आहे.
या घटनेनंतर राज्यात पुन्हा एकदा महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. वारंवार होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांवर कठोर कायदे, जलद शिक्षा आणि समाजातील वाढत्या लैंगिक हिंसक मानसिकतेवर नियंत्रण याबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे.
सोशल मीडियावर या प्रकरणाबद्दल प्रचंड चर्चा सुरू असून हजारो लोकांनी #JusticeForMalagaonGirl हा हॅशटॅग वापरत आवाज उठवला आहे. या बालिकेला न्याय मिळावा, आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी आणि असे प्रकार थांबावेत, अशी भावना सर्वत्र व्यक्त केली जात आहे.
FAQ
मालेगावच्या डोंगराळे येथे नेमकी कोणती घटना घडली?
डोंगराळे (ता. मालेगाव) येथे तीन वर्षीय बालिकेवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर परिसर तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केला जात आहे.
अभिनेत्री रुचिरा जाधवने या घटनेवर काय प्रतिक्रिया दिली?
रुचिरा जाधव हिने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत समाजातील दूषित मानसिकतेवर कठोर शब्दांत टीका केली. तिने म्हटलं की, “या मुलीला न्याय मिळाला नाही तर समाज म्हणून आपण नापास ठरू,” आणि या समस्या मुळापर्यंत जाण्याची गरज असल्यावर भर दिला.
या प्रकरणात नागरिक आणि सामाजिक संघटनांच्या कोणत्या मागण्या आहेत?
स्थानिक नागरिक, सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणाचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्याची तसेच संशयित आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करत सलग तिसऱ्या दिवशीही आंदोलन केले.