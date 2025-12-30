English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मनोरंजन
  • मनोरंजन
  • आमिर खानला मिळाल्या होत्या जीवे मारण्याच्या धमक्या? भाचा इमरान खानचा धक्कादायक खुलासा

आमिर खानला मिळाल्या होत्या जीवे मारण्याच्या धमक्या? भाचा इमरान खानचा धक्कादायक खुलासा

आमिर खानला मिळाली होती जीवे मारण्याची धमकी. इमरान खानने केला मोठा खुलासा. नेमकं प्रकरण काय?    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 30, 2025, 02:16 PM IST
आमिर खानला मिळाल्या होत्या जीवे मारण्याच्या धमक्या? भाचा इमरान खानचा धक्कादायक खुलासा

Aamir Khan : बॉलिवूडमधील ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ आमिर खान गेली अनेक दशके चित्रपटसृष्टीत सक्रिय असून आपल्या वेगळ्या आणि सामाजिक आशय असलेल्या चित्रपटांमुळे चर्चेत आहे. यामधून त्याने खास ओळख निर्माण केली आहे. आमिर खानचा भाचा आणि अभिनेता इमरान खानदेखील आपल्या अभिनयामुळे प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिला आहे. 

नुकताच इमरान खान ‘अनफिल्टर्ड विथ समदीश’ या लोकप्रिय शोमध्ये सहभागी झाला होता. या शोदरम्यान इमरानने आमिर खानबाबत एक धक्कादायक आणि संवेदनशील खुलासा करत सर्वांचंच लक्ष वेधून घेतलं आहे.

जीवे मारण्याची धमकी

इमरान खानने शोमध्ये आमिर खानसोबतच्या नात्याबद्दल आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल मनमोकळेपणाने भाष्य केलं. तो म्हणाला, 'मी आमिरला लहानपणापासून ओळखतो. तो जे निर्णय घेतो आणि ज्या गोष्टींमध्ये आपला वेळ व ऊर्जा घालवतो, त्या तो नेहमी प्रामाणिकपणे आणि चांगल्या हेतूनेच करतो, यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे.' 

पुढे बोलताना इमरानने एक धक्कादायक बाब उघड केली. त्यानुसार, ‘सत्यमेव जयते’ या शोमध्ये कन्या भ्रूणहत्येवर आधारित एका भागानंतर आमिर खानवर अनेक लोक प्रचंड नाराज झाले होते. इतकंच नाही तर काही लोकांनी त्याला जीवे मारण्याच्या धमक्याही दिल्या होत्या.

गंभीर सामाजिक विषयावर चर्चा 

आमिर खानने 2012 ते 2014 या कालावधीत ‘सत्यमेव जयते’ या गाजलेल्या टीव्ही शोचं सूत्रसंचालन केलं होतं. या शोचे एकूण 25 भाग प्रसारित झाले होते. प्रत्येक भागात आमिर खान एखाद्या गंभीर सामाजिक विषयावर चर्चा करत असत. या चर्चेसाठी ते पीडित व्यक्ती, सामाजिक कार्यकर्ते, तज्ज्ञ आणि काही वेळा सेलिब्रिटींनाही मंचावर आमंत्रित करत असत. 

या शोमध्ये कन्या भ्रूणहत्या, बाल लैंगिक शोषण, बलात्कार, ऑनर किलिंग, कौटुंबिक हिंसाचार, अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव, पर्यायी लैंगिक संबंधांची स्वीकृती, टॉक्सिक मर्दानगी, दारूचे व्यसन आणि राजकारण यांसारख्या अनेक संवेदनशील विषयांवर थेट आणि प्रामाणिक चर्चा करण्यात आली होती.

‘सत्यमेव जयते’ हा शो केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित न राहता समाजाला विचार करायला भाग पाडणारा ठरला. आमिर खानच्या या सामाजिक उपक्रमाने अनेकांना जागरूक केलं तर काही जणांकडून त्याला तीव्र विरोधालाही सामोरं जावं लागलं. तरीही ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आमिर खानने कोणत्याही दबावाला न घाबरता हा शो प्रामाणिकपणे पुढे नेला. आजही ‘सत्यमेव जयते’ हा शो भारतीय टेलिव्हिजनवरील सर्वात प्रभावी सामाजिक कार्यक्रमांपैकी एक मानला जातो आणि आमिर खानच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ओळखला जातो.

