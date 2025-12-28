English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मनोरंजन
  • इमरान खानने बॉलिवूडमधील मानधना बाबतचे रहस्य उघड केले; रणबीर-रणवीरच्या कमाईवर केला खुलासा

इमरान खानने बॉलिवूडमधील मानधना बाबतचे रहस्य उघड केले; रणबीर-रणवीरच्या कमाईवर केला खुलासा

Imran Khan talks about the fees of Ranbir and Ranveer : रणबीर-रणवीरच्या फी ऐकून होईल धक्का! इमरान खानने उघड केलं बॉलिवूडचं 'बजेट गणित  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 28, 2025, 03:04 PM IST
इमरान खानने बॉलिवूडमधील मानधना बाबतचे रहस्य उघड केले; रणबीर-रणवीरच्या कमाईवर केला खुलासा

बॉलिवूडमध्ये सध्या मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांची लाट आहे. यामध्ये अनेक दिग्गज निर्माता, दिग्दर्शक आणि कलाकार मोठ्या प्रमाणावर पैसा गुंतवून मोठे प्रकल्प तयार करत आहेत. मात्र या चित्रपटांच्या बजेटचा मोठा हिस्सा केवळ मुख्य अभिनेत्यांच्या खिशात जातो, असा दावा अभिनेता इमरान खानने केला आहे. बॉलिवूडमध्ये काही काळापासून गप्प असलेला इमरान खान आता ‘हॅपी पटेल’ चित्रपटातून आपल्या करिअरला पुन्हा एकदा सुरवात करण्याच्या तयारीत आहे.

इमरान खानने एका पॉडकास्टमध्ये बॉलिवूडमधील मानधनाच्या मुद्द्यावर भाष्य करत रणबीर कपूर, रणवीर सिंग, आणि शाहिद कपूर यांसारख्या ए-लिस्ट स्टार्सच्या मानधनाबद्दल मोठा खुलासा केला. समदीश भाटियाच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना इमरान खान म्हणाला, "आजकाल थिएटरमध्ये चित्रपट प्रदर्शित करणारे ए-लिस्ट कलाकार कमीत कमी 30 कोटी रुपये मानधन घेतात. जर तुम्ही रणबीर कपूर, रणवीर सिंग, शाहिद कपूर यांसारखे स्टार्स असाल, तर तुम्ही किमान 30 कोटीच घेत असाल. जर यापैकी कोणीही त्यापेक्षा कमी मानधन घेत असेल, तर ते माझ्यासाठी आश्चर्यकारक ठरेल."

बॉलिवूडमधील मानधनाच्या हीटमधून अभिनेता इमरान खान थोडं वेगळं दृश्य देत आहे. इतर कलाकारांच्या मानधनाबद्दल बोलताना तो स्पष्टपणे म्हणाला, 'आजही कास्टिंग पूर्णपणे बजेटवर आधारित असते. या कास्टिंग प्रक्रियेत अभिनेत्याची भूमिका, त्याचे अभिनय कौशल्य किंवा त्याच्या पात्रासाठी योग्यतेचा विचार केला जात नाही. मुख्यत: हे सर्व व्यापारिक दृष्टीकोनावर आधारित असतं. निर्माते आणि प्रोड्यूसर फक्त हेच पाहतात की, 'आपण यापासून किती पैसे कमवू शकतो?'

इमरान खानने यावेळी ‘मटरू की बिजली का मंडोला’ या चित्रपटाचा किस्सा दिला. चित्रपटाच्या सुरुवातीला अजय देवगणला मुख्य भूमिका देण्यात आली होती, परंतु काही कारणांमुळे त्याने चित्रपट सोडला आणि निर्मात्यांनी त्याच्या जागी इमरान खानला कास्ट केलं. इमरान खान म्हणाला, 'अजय देवगणने चित्रपट सोडल्यानंतर निर्मात्यांनी मला कास्ट केलं. मला विश्वास होता की, त्यांना माझ्याकडून आवश्यक असलेली आर्थिक मदत मिळेल आणि त्यांचा उदरनिर्वाह होईल. हे पाहता, मी या चित्रपटात काम करू शकलो.'

इमरान खानने एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा केली. त्याने विचारला, 'केवळ मुख्य अभिनेत्यालाच एवढं उच्च मानधन का दिलं जातं?' यावर तो म्हणाला, 'कलाकारांची निवड आजकल 'मार्केटेबिलिटी'वर आधारित असते. याचा कथेच्या गरजेशिवाय, व्यवसायिक दृष्टिकोनावर जास्त जोर दिला जातो.'

इमरान खानच्या या खुलाशामुळे बॉलिवूडमधील चित्रपट निर्मिती, कास्टिंग प्रक्रियेतील गोंधळ, आणि कलाकारांच्या मानधनाच्या पेक्षा व्यवसायिक दृष्टीकोनावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या प्रक्रियेवर चर्चांना उधाण आले आहे. अनेक लोक इमरानच्या या टीकेला सकारात्मक प्रतिसाद देत आहेत. त्याच्या विचारांमध्ये बॉलिवूडमधील वास्तविकता दाखवणारा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे, जो आजकालचे फिल्म इंडस्ट्रीचे तंत्र आणि त्यामधील आर्थिक रणनीती दर्शवतो.

